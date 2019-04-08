2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Ля Дефанс — музей современного искусства под открытым небом

Познакомиться с деловым миром Парижа

Александр
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Александр – ваш гид
Ля Дефанс — деловой район Парижа, являющийся живым воплощением представлений о современном искусстве.

Размах.

Необычность.

Красота.

Это реальность в многочисленных своих проявлениях и будущее, своего рода, вызов традиционной старушке Европе.

Вы познакомитесь с миром парижского Нью-Йорка, откроете особенности его архитектуры и взглянете на историческую ось города с прекрасной смотровой площадки.
155 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Ля Дефанс — музей современного искусства под открытым небом
Ля Дефанс — музей современного искусства под открытым небом

Что вас ожидает

Парижский Нью-Йорк
Вы познакомитесь с деловым кварталом Парижа, в котором располагаются офисы крупнейших французских и иностранных компаний. Здесь находится огромный Национальный центр промышленности и техники, где ежегодно проходят крупные выставки, здание автомобильного концерна Фиат, для отделки строения которого был использован черный полированный африканский гранит и самый крупный в Европе супермаркет «Времена года», кстати, работающий по выходным, что очень-то несвойственно для Франции; кинотеатр COUPOLE, где проходят показы панорамных фильмов. Массу положительных эмоций получат любители автомобилей, посетив музей, в котором выставлено более 100 машин, отображающих мировую историю автомобиля.

Ля Дефанс — место с другим ритмом жизни
Среди великолепия современной архитектуры, принимающей зачастую космические формы, вы увидите большое количество скульптур современного искусства, причудливых и интересных, может не всегда понятных, но достойных вашего внимания. С высоты огромной арки Гранд Арш вам открывается великолепный вид на город и историческую ось — Лувр — арка Каррузель — Елисейские поля — Триумфальная арка. Дефанс — это не просто квартал небоскребов или мир гигантов, это совершенно другой ритм жизни: устремленный и динамичный. Тем не менее здесь нет машин и суеты, присущей современным мегаполисам, люди передвигаются расслабленно и неторопливо, тут же можно поваляться на травке и устроить небольшой пикник или искупаться в фонтане. Романтику никто не отменял!;-)

Организационные детали

Оплатить экскурсию можно не только наличными, но и кредитной картой.

Ля Дефанс — музей современного искусства под открытым небом
Ля Дефанс — музей современного искусства под открытым небом
Ля Дефанс — музей современного искусства под открытым небом
Ля Дефанс — музей современного искусства под открытым небом
Ля Дефанс — музей современного искусства под открытым небом
Ля Дефанс — музей современного искусства под открытым небом
Ля Дефанс — музей современного искусства под открытым небом
Ля Дефанс — музей современного искусства под открытым небом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Добрый день! Меня зовут Александр. Родился я там, где «холодно даже пингвинам», с детства с упоением читал книги и увлекался историей Франции. После знакомства с преподавателем истории университета Сорбонны во время учебы в Норвегии я решился на переезд в Париж и стал французским студентом на 3 года. Именно тогда я начал знакомить путешественников с Парижем и настолько влюбился в это дело, что после учебы стал профессиональным гидом. В путешествиях и работе мне помогают чувство юмора, знание истории и огромная любовь к Франции. Все, что я знаю, расскажу и покажу — а знаю я немало, уж поверьте. Буду рад нашей встречe!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 апреля 2019
Была в рабочей поезде в Париже, появилось свободное время и решила его использовать для экскурсии в Ля Дефанс. На сайте задала все интересующие вопросы, внесла предоплату. На экскурсии была с Юрием, т.к. у Александра был занят день ( я бронировала экскурсию день в день), выехали утром в субботу, отлично прошлись по району, общение с Юрием было интересным, легким, сделали много фото, рассказаны интересные факты про здания на территории, обновления района. Рекомендую экскурсию для желающих посмотреть на Париж с высока (подняться на арку Дефанс).
Сергей
21 декабря 2018
Александр прекрасный рассказчик. Экскурсия была очень познавательной. Всем, кто увлекается современной архитектурой и искусством - настоятельно рекомендую. Обязательно поднимитесь на смотровую!!! Париж - он очень разный)

Александр проводит ещё 5 экскурсий

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