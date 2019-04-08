2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Парижский Нью-Йорк

Вы познакомитесь с деловым кварталом Парижа, в котором располагаются офисы крупнейших французских и иностранных компаний. Здесь находится огромный Национальный центр промышленности и техники, где ежегодно проходят крупные выставки, здание автомобильного концерна Фиат, для отделки строения которого был использован черный полированный африканский гранит и самый крупный в Европе супермаркет «Времена года», кстати, работающий по выходным, что очень-то несвойственно для Франции; кинотеатр COUPOLE, где проходят показы панорамных фильмов. Массу положительных эмоций получат любители автомобилей, посетив музей, в котором выставлено более 100 машин, отображающих мировую историю автомобиля.

Ля Дефанс — место с другим ритмом жизни

Среди великолепия современной архитектуры, принимающей зачастую космические формы, вы увидите большое количество скульптур современного искусства, причудливых и интересных, может не всегда понятных, но достойных вашего внимания. С высоты огромной арки Гранд Арш вам открывается великолепный вид на город и историческую ось — Лувр — арка Каррузель — Елисейские поля — Триумфальная арка. Дефанс — это не просто квартал небоскребов или мир гигантов, это совершенно другой ритм жизни: устремленный и динамичный. Тем не менее здесь нет машин и суеты, присущей современным мегаполисам, люди передвигаются расслабленно и неторопливо, тут же можно поваляться на травке и устроить небольшой пикник или искупаться в фонтане. Романтику никто не отменял!;-)