Версаль — не просто дворцово-парковый ансамбль, изящные фонтаны и придворная жизнь; это настоящий культурный феномен. Придворный, попадая в Версаль, погружался в детально выверенный декор интерьеров, следовал строгим правилам и расписанию, восхищался величием и военными победами Франции и, конечно, королем. На экскурсии 🧭 я предлагаю вам почувствовать себя новым придворным, которого я посвящу во все тонкости этикета и дворцовой жизни.

Что вас ожидает

Все могут короли

Главная фигура Версальского дворца — король Людовик XIV. Вы узнаете, каким человеком он был, как проходил его день и каковы его привычки. Вы удивитесь, услышав, кто именно должен был целовать короля сразу после пробуждения — и какая за этим следовала церемония. Я расскажу, что пообещал король умирающей матери и сдержал ли он это обещание. Какое у Людовика любимое блюдо, каков любимый парфюм? Какая игра больше всего нравилась Людовику, как выглядела его любимая картина и скульптура — эти и другие детали откроют для вас его натуру.

Дом солнца

Версаль по праву считается детищем Людовика. Вы узнаете о его истории 📖, о выдающихся архитектурных решениях и ценности интерьеров. Я расскажу, как меняются портьеры и обивка стен в зимние и летние сезоны, поведаю тайну «корабля» из золота весом в 26 кг и королевского трона из цельного серебра. Вы поймете, на какое сокровище указывает Аллегория Великодушия, и попытаетесь разгадать смысл росписи плафонов, соединив найденные астрологические символы, указания на астрономические открытия и мифологических персонажей.

Этикет и не только

Мы поговорим и о придворной жизни: о том, что происходило во дворце днем, а что — ночью. Как мылись придворные в Версале, откуда пошло слово «туалет» и что оно обозначало первоначально. Какую «жвачку» использовали дамы, чтобы освежить дыхание, каков правильный макияж XVII века и каким способом брюнетки превращались в блондинок. Затронем и тему медицины: хоть король и обладал недюжинным здоровьем по тем меркам, однако тяжелые болезни привели к многочисленным операциям.

А закончим экскурсию ⛳ прогулкой по саду Версаля, план которого был придуман непосредственно «королем-солнцем»: в прошлом сюда приглашали только избранных.