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Один день из жизнь Людовика XIV, дворец Версаль

5
5 отзывов
Евгения В.
Евгения В. – Гид из Парижа
Людовик XIV хотел построить самый красивый дворец.

И это ему удалось.

Позже другие императоры стремились в своей стране построить нечто похожее на Версаль.

Со мной вы прогуляетесь 👣 по Версалю и переместитесь на несколько веков назад.

Я расскажу вам о самом тщеславном короле Франции, Версальском дворце и придворной жизни.

После двухчасовой прогулки по дворцу вы выучите все правила этикета и станете настоящим придворным!
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €72 за человека

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Один день из жизнь Людовика XIV, дворец Версаль
Один день из жизнь Людовика XIV, дворец Версаль

Что вы увидите

  • Дворец Версаль
  • Аппартаменты Короля
  • Аппартаменты Королевы
  • Аппартаменты дочерей Людовика XV
  • личные спальня Людовика XIV
  • ванные комнаты
Версаль — не просто дворцово-парковый ансамбль, изящные фонтаны и придворная жизнь; это настоящий культурный феномен. Придворный, попадая в Версаль, погружался в детально выверенный декор интерьеров, следовал строгим правилам и расписанию, восхищался величием и военными победами Франции и, конечно, королем. На экскурсии 🧭 я предлагаю вам почувствовать себя новым придворным, которого я посвящу во все тонкости этикета и дворцовой жизни.
Что вас ожидает
Все могут короли
Главная фигура Версальского дворца — король Людовик XIV. Вы узнаете, каким человеком он был, как проходил его день и каковы его привычки. Вы удивитесь, услышав, кто именно должен был целовать короля сразу после пробуждения — и какая за этим следовала церемония. Я расскажу, что пообещал король умирающей матери и сдержал ли он это обещание. Какое у Людовика любимое блюдо, каков любимый парфюм? Какая игра больше всего нравилась Людовику, как выглядела его любимая картина и скульптура — эти и другие детали откроют для вас его натуру.
Дом солнца
Версаль по праву считается детищем Людовика. Вы узнаете о его истории 📖, о выдающихся архитектурных решениях и ценности интерьеров. Я расскажу, как меняются портьеры и обивка стен в зимние и летние сезоны, поведаю тайну «корабля» из золота весом в 26 кг и королевского трона из цельного серебра. Вы поймете, на какое сокровище указывает Аллегория Великодушия, и попытаетесь разгадать смысл росписи плафонов, соединив найденные астрологические символы, указания на астрономические открытия и мифологических персонажей.
Этикет и не только
Мы поговорим и о придворной жизни: о том, что происходило во дворце днем, а что — ночью. Как мылись придворные в Версале, откуда пошло слово «туалет» и что оно обозначало первоначально. Какую «жвачку» использовали дамы, чтобы освежить дыхание, каков правильный макияж XVII века и каким способом брюнетки превращались в блондинок. Затронем и тему медицины: хоть король и обладал недюжинным здоровьем по тем меркам, однако тяжелые болезни привели к многочисленным операциям.
А закончим экскурсию ⛳ прогулкой по саду Версаля, план которого был придуман непосредственно «королем-солнцем»: в прошлом сюда приглашали только избранных.
Что входит
  • Входной билет + экскурсия по дворцу
Что не входит
  • Дорога до дворца Версаль
  • прогулка по парку - в среду
  • четверг и пятницу вход в парк свободен
  • в другие же дни вход платный.
Начало
🚩 Оговаривается лично
Место завершения
🏁 Версаль, дворец
Один день из жизнь Людовика XIV, дворец Версаль
Один день из жизнь Людовика XIV, дворец Версаль
Один день из жизнь Людовика XIV, дворец Версаль
Один день из жизнь Людовика XIV, дворец Версаль

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Евгения В.
Евгения В.
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5 отзывов оставили туристы

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