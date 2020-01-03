3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Из Тбилиси в заснеженный Гудаури

Познавательное путешествие по Военно-Грузинской дороге и отдых на горнолыжном курорте

Леван
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Леван – ваш гид
Дорога, которой восхищались известные поэты, и курорт, который заслуженно хвалят путеводители, — эта экскурсия станет сочетанием новых знаний, визуальных впечатлений и экстремальных эмоций.

Вы остановитесь у средневековой крепости Ананури, а после приготовьтесь «насытиться» горами! Вы полюбуетесь ими по дороге, а в Гудаури — вдоволь покатаетесь по склонам, оцените современные трассы и подышите чистейшим воздухом.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Заберу с места вашего проживания в Тбилиси, могу также прямиком с аэропорта забрать
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Из Тбилиси в заснеженный Гудаури
Из Тбилиси в заснеженный Гудаури

Что вас ожидает

Пейзажи и сюжеты Военно-Грузинской дороги
На север Грузии мы поедем по одному из живописнейших путей страны: вы узнаете, кого и на какие слова вдохновляли эти места, и почему же дорога называется военной. Первая остановка покорит видами на Жинвальское водохранилище — я расскажу о создании озера и его роли для жителей. Заехав в прекрасно сохранившуюся крепость Ананури, вы погрузитесь в непростую историю этой твердыни и могущественных князей Эристави. А неподалеку увидите, как встречаются, но не смешиваются воды двух горных рек, Белой и Черной Арагви.

Зимние развлечения в горах
Километры современных трасс, канатная дорога протяженностью 7,5 км, новейшие подъемники, глубокий снег и отсутствие крупных камней — всем этим вас порадует горнолыжный курорт Гудаури. У вас будет 7-8 часов, чтобы покататься на лыжах или сноуборде. А еще вы сможете поучиться сноукайтингу, полетать на парапланах и оценить главную местную «достопримечательность» — фрирайд, катание вне трасс по целинным полям. Отдохнуть от эмоций и впечатлений можно во время обеда: здесь открыто много вкусных кафе и ресторанов с грузинской и европейской кухней.

Организационные детали

  • Горнолыжный сезон в Гудаури — с середины декабря до конца марта.
  • Экскурсия начинается в Тбилиси. Я заберу вас из любого места по договорённости и отвезу обратно.
  • Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Дополнительные расходы: ски-пасс — 50 лари (ок. 19$); прокат лыж или сноуборда — 40 лари (ок. 15$); услуги инструктора по необходимости — 50 лари в час; полет на параплане — 250 лари (ок. 100$).
Из Тбилиси в заснеженный Гудаури
Из Тбилиси в заснеженный Гудаури
Из Тбилиси в заснеженный Гудаури
Из Тбилиси в заснеженный Гудаури
Из Тбилиси в заснеженный Гудаури
Из Тбилиси в заснеженный Гудаури
Из Тбилиси в заснеженный Гудаури
Из Тбилиси в заснеженный Гудаури
Из Тбилиси в заснеженный Гудаури
Из Тбилиси в заснеженный Гудаури
Из Тбилиси в заснеженный Гудаури
Из Тбилиси в заснеженный Гудаури

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Заберу с места вашего проживания в Тбилиси, могу также прямиком с аэропорта забрать.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Леван
Леван
Грузия не велика, но так разнолика. Эта страна удивит вас, подарит новые впечатления, яркие и незабываемые эмоции, оставит прекрасные воспоминания, которые будут согревать и дарить теплую надежду на новые встречу. Грузия — как драгоценное ожерелье. Здесь каждый найдет для себя что то привлекательное. Эта страна с древнейшей историей. Кавказские горы — одни из самых красивых гор в мире. Их не описать словами, их надо видеть. Грузинская кухня — это рай для гурманов. Быть гостем в Грузии — это подарок судьбы. Я открою для вас нашу теплую, уютную, красивую и заботливую страну. Добро пожаловать!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 января 2020
Леван-гид с Большой Буквы: знающий,глубоко и всесторонне образованый,спокойный,организованный,по-хорошему одержимый своим делом,искренне заинтересованный в том, чтобы его подопечные познали как можно больше в короткий отрезок времени!Он располагает к себе с первой же встречи как интеллигентный человек с внимательным, чутким и гибким отношением к своим клиентам. Смело рекондуем всем гостям прекрасного Тбилиси!)
11 марта 2019
Брали у Левана 3 экскурсии "Тбилиси: прогулка по воде, земле и воздуху", "Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми" и "Из Тбилиси в заснеженный Гудаури". Все экскурсии очень понравились! Огромное спасибо Левану за 3 великолепных дня, за которые мы открыли для себя Грузию с разных сторон, узнали много интересного. Леван очень приятный человек, отлично излагает материал, великолепно владеет информацией, знает много фактов из истории страны. В ходе экскурсий было ощущение, что знаем этого человека уже очень давно. А так же он отличный водитель, с которым на дороге чувствуешь себя очень спокойно. Большое спасибо за встречу в аэропорту и проводы. Рекомендуем!!!!!
25 февраля 2019
Огромное спасибо Левану за проведённую экскурсию!
Ездили на экскурсию в Гудаури. 3 часа зимней дороги, половина которой проходит по серпантину. Были опасения из-за дороги, но Леван настолько спокойно, уверенно и профессионально вёл машину, что все страхи прошли. На самом деле это тоже важно, когда доверяешь свою жизнь и безопасность другому человеку!
Ездили кататься в горы на лыжах. Заодно прослушали много интересного о Грузии. Леван очень хороший экскурсовод и отличный собеседник!

Леван проводит ещё 1 экскурсию

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