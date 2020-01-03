3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Пейзажи и сюжеты Военно-Грузинской дороги

На север Грузии мы поедем по одному из живописнейших путей страны: вы узнаете, кого и на какие слова вдохновляли эти места, и почему же дорога называется военной. Первая остановка покорит видами на Жинвальское водохранилище — я расскажу о создании озера и его роли для жителей. Заехав в прекрасно сохранившуюся крепость Ананури, вы погрузитесь в непростую историю этой твердыни и могущественных князей Эристави. А неподалеку увидите, как встречаются, но не смешиваются воды двух горных рек, Белой и Черной Арагви.

Зимние развлечения в горах

Километры современных трасс, канатная дорога протяженностью 7,5 км, новейшие подъемники, глубокий снег и отсутствие крупных камней — всем этим вас порадует горнолыжный курорт Гудаури. У вас будет 7-8 часов, чтобы покататься на лыжах или сноуборде. А еще вы сможете поучиться сноукайтингу, полетать на парапланах и оценить главную местную «достопримечательность» — фрирайд, катание вне трасс по целинным полям. Отдохнуть от эмоций и впечатлений можно во время обеда: здесь открыто много вкусных кафе и ресторанов с грузинской и европейской кухней.