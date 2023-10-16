Попробовать элитные вина, отдохнуть на пляжах Аджарии и полюбоваться пейзажами с качелей Хешкили
Вместе мы осмотрим достопримечательности Тбилиси, побываем в Кахетии и Казбеги, посетим древнюю Мцхету и исследуем пещерный город Уплисцихе, попробуем знаменитую минеральную воду на курорте Боржоми.
Вас ждут джипинг в Сванетии, пещера Прометея и красоты Мартвильского каньона, невероятная усадьба Цинандали и пляжный релакс в Батуми. Свежий горный воздух, национальные блюда и приятная компания подарят незабываемый отдых!
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Описание
Организационные детали
Организатор оставляет за собой право изменять локации в зависимости от погодных условий в целях безопасности.
После бронирования тура сообщите, как вы планируете добираться (номер рейса и время прилёта, время вылета). За неделю до тура делаем общий чат всех членов группы для всех организационных вопросов.
Возможно прилететь во Владикавказ и от туда заказать трансфер до Тбилиси, но в таком случае нужно приехать на день раньше начала тура. Детали обсуждаем индивидуально.
Для женщин: необходимо взять платок на голову.
Программы второго и третьего дней тура могут поменяться местами.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Грузию: обзорная экскурсия по Тбилиси
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в гостиницу (с 14:00). Затем вас ждёт обзорная экскурсия по столице Грузии: поднимемся по канатной дороге к крепости Нарикала, заглянем в район серных бань, пройдёмся по старым улочкам Тбилиси.
Завершим первый день тура совместным ужином по всем канонам грузинского застолья: будем петь и танцевать, а ещё мы научим вас национальным тостам.
Кахетия: Телави, усадьба Цинандали и винные заводы "Шуми"/ "Гранели"
После завтрака отправляемся в живописный край виноделия — Кахетию. Через Гомборский перевал доберёмся до Алазанской долины. Первым делом посетим Телави. Проедем по старинным улицам города, увидим легендарный платан и затем доберёмся до усадьбы Цинандали: зайдём в дом-музей князя А. Чавчавадзе и в его энотеку.
После этого побываем на винном заводе «Шуми» или «Гранели» и продегустируем вина премиального сегмента. Обязательно сделаем перерыв на обед перед обратной дорогой в Тбилиси.
Горы-горы-горы: знаковые локации Казбеги
Сегодня на весь день едем в Казбеги. По пути будем любоваться заснеженными вершинами гор и невероятной красоты долинами. Сделаем первую остановку у Жинвальского водохранилища. Виды здесь просто сказочные: зелёные склоны гор обнимают лазурные воды. Посетим крепость Ананури, возвышающуюся над водохранилищем.
Будем проезжать популярный горнолыжный курорт Гудаури. Остановимся, чтобы насладиться пейзажами со смотровой площадки арки Дружбы народов. После этого доберёмся до старинного храма Святой Троицы Гергети у подножия Казбека.
Вернёмся в Тбилиси. На обратном пути можем заехать на ужин, чтобы полакомиться местными блюдами.
Мцхета, Уплисцихе, Боржоми и Ахалцихе
Позавтракаем и отправляемся в западную часть Грузии. Первая цель нашего маршрута — Мцхета. По пути в древнюю столицу заглянем в монастырь Джвари, откуда открывается потрясающий вид на город. По приезде посетим первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре Мцхеты и виден с любой точки.
Затем нас ждёт пещерный город Уплисцихе. Погрузимся в историю языческой жизни Грузии. Погуляем по каменным улицам, исследуя высеченные в скалах жилые помещения. В конце экскурсии продегустируем местное вино, и у вас будет время пообедать.
Далее доберёмся до знаменитого курорта Боржоми, чтобы посетить горячий и холодный источники, погулять по парку и попробовать легендарную минеральную воду. Переберёмся в город Ахалцихе. Сегодня ночуем здесь в гостевом доме. По прибытии сможем поужинать свежеприготовленной форелью и другими традиционными блюдами.
Крепость Рабат и Кутаиси
Завтракаем и идём исследовать крепость Рабат. Первые упоминания об этом сооружении датируются IX веком. Затем отправимся к монастырю Св. Георгия через лес. Осмотрев достопримечательность, выезжаем в Кутаиси.
По пути заедем в Гелатский монастырь, где в XII веке располагалась академия. Монастырь стал усыпальницей царя Давида IV Строителя, а ещё здесь сохранились невероятные мозаики и роспись.
Добравшись до Кутаиси, пойдём на обзорную экскурсию по вечернему городу и познакомимся с ним поближе. Заселимся в гостиницу.
Пещера Прометея, Мартвильский каньон и переезд в Сванетию
Выезжаем из гостиницы после завтрака и в первую очередь идём на местный базар, чтобы закупиться сырами, специями, чурчхелой и свежими фруктами. Затем отправляемся в пещеру Прометея. Здесь можно увидеть подземный водопад и озеро. Музыкальное сопровождение подчеркивает величие каменных сводов, а разноцветное освещение создает ощущение, что вы попали в сказочный мир.
Далее доберёмся до Мартвильского каньона, который образовался благодаря реке Абаша. Если позволят погодные условия, желающие смогут осуществить водную прогулку на лодке. После этого переместимся в город Зугдиди и пообедаем перед дорогой в Сванетию.
Наш маршрут пройдёт по живописным местам, поэтому мы сделаем несколько остановок, чтобы насладиться потрясающими пейзажами. По прибытии заселимся в отель в безумно красивом месте: нас будут окружать башни VIII-IX веков.
На джипах в общину Ушгули
Сегодня у вас будет возможность выспаться перед очередным насыщенным днём. После завтрака выезжаем на джипах в общину Ушгули — самое отдалённое место края. Посетим церковь Ламарии, расположившуюся у горы Шхара (оплачивается отдельно). Затем пройдёмся до качелей Хешкили, чтобы полюбоваться видами этого края. Заглянем на смотровую площадку горы Ушба и увидим бездонные ущелья.
Вечером вернёмся в отель и обменяемся впечатлениями от прошедшего дня.
Дорога в Батуми
После завтрака выезжаем в райскую Аджарию! По дороге остановимся у Энгурской ГЭС, занявшей пятое место в мире по масштабу, и заглянем в Дворец Дадиани, где хранится посмертная маска Наполеона. Также увидим множество уникальных экспонатов, в том числе ризу Богородицы.
По приезде в Батуми заселимся в гостиницу в старом городе, после чего у вас будет свободное время на самостоятельную прогулку или отдых.
Обзорная экскурсия по Батуми и пляжный отдых
После завтрака предлагаем вам провести время на море и понежиться в лучах солнца на пляже. Затем вас ждёт двухчасовая обзорная экскурсия по городу, во время которой вы сможете пообедать, попробовав местные морепродукты или полакомившись легендарным хачапури по-аджарски.
Вечером — свободное время.
Ботанический сад и дикий пляж
После завтрака вы можете искупаться в море, а затем мы прогуляемся по Ботаническому саду и исследуем прелести высокогорной Аджарии. Захватите с собой купальники, ведь мы спустимся к дикому пляжу в банановой роще.
Вечером предусмотрено свободное время.
Окончание тура
После завтрака в отеле мы отвезём вас в аэропорт. До новых встреч в Грузии!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Тбилиси / Кутаиси, время зависит от вашего времени прибытия. Возможна организация трансфера из ВладикавказаЗавершение: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.