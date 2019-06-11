23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. В Тбилиси — за полнотой впечатлений

Поддаться очарованию древнего, но живого города

Maya
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Maya – ваш гид
Тбилиси — оплот витальности, недаром у его жителей даже есть своё "место силы".

С виду размеренная жизнь здесь бьёт ключом, как водопад в ущелье Легвтахеви — бурлит в самом центре старого города.

Выучить пару традиционных тостов, узнать рецепты национальных блюд и прогуляться по узким извилистым улочкам в обществе местного жителя — вот за чем в первую очередь стоит ехать в Тбилиси.

Вы раскроете возможности своих вкусовых рецепторов, удивив их многообразием сортов грузинских вин, и почувствуете на себе, почему в этом городе так и тянет поэтизировать быт.
€78
47 за экскурсию
скидка40%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча Ул. Горгасали 3
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У этой экскурсии23 отзыва
4.74
В Тбилиси — за полнотой впечатлений
В Тбилиси — за полнотой впечатлений

Что вас ожидает

Красоты старого города
Я отведу вас к месту, где на одном маленьком пятачке сохранились все пласты города c I века по XIX. И расскажу об истории Тбилиси, чтобы, глядя на крепость Нарикала, храм Метехи — обитель царей и Анчисхати (одну из самых старых церквей Грузии), вы видели не просто каменные стены, а своды, помнящие голоса предков.

Тбилиси удивит своей внезапностью. Вы насладитесь видами Инжирового ущелья, посмотрите на серные бани и винтовую лестницу прямо между скал, затеряетесь в переплетении узких улочек квартала Шарден, который местные называют Маленьким Парижем. И даже примерите копию украшения царицы Тамары из перегородчатой эмали от грузинских дизайнеров. Изящный Мост Мира, соединяющий старый город и кое-где футуристический новый, примирит вас с мыслью, что в древнем Тбилиси время бежит так же быстро, как везде. Просто тбилисцы знают цену прошлому и влюблены в настоящее.

Гастрономические удовольствия
В Тбилиси грех не предаться простым гедонистическим занятиям: попробовать самые вкусные хинкали в городе, выпить чашку кофе по-тбилиски и, конечно, дюжину бокалов лучшего грузинского вина. На бесплатной дегустации у знаменитого винного знатока, которому известно, на каких склонах гор зрел виноград для конкретной бутылки, вы научитесь различать сорта вин и совершенно по-новому откроете для себя вкус этого напитка.

В Тбилиси — за полнотой впечатлений

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ул. Горгасали 3.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maya
Maya
Я — истинная грузинка, обожающая свою страну! Расскажу вам много интересных легенд и сказаний, которые передавались в моей семье из поколения в поколение. Я филолог и журналист. Мои экскурсии— это скорее прогулки с добрыми друзьями, приехавшими погостить. Занимаюсь организацией незабываемых мероприятий и провожу экскурсии по всей Грузии. Этот отдых вы не забудете никогда! Приезжайте, Генацвале!)))
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23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 июня 2019
Майя-очень профессиональны гид и интересный рассказчик, мы узнали много нового об истории Грузии, а также об легендах и известных людях. Рекомендуем экскурсии с Майей по исторической части города Тбилиси.
17 мая 2019
Экскурсия замечательная! Майя великолепный рассказчик, очень любит свою страну, многое услышали впервые.
2 мая 2019
Самое прекрасное в экскурсии с Майей - то, как она умеет влюбить в Грузию и погрузить в атмосферу города! 3 часа пролетели незаметно с шутками, легендами и историей города. Очень советуем всем, да и сами обязательно вернёмся!
24 января 2019
13 января были на экскурсии по Тбилиси с Майей. Если честно, я специально не выбирала гидов русских и молодых) просто хотелось пообщаться с человеком, родившимся в Грузии, рассказывающим не просто сухие факты, а действительно радеющим за прошлое, настоящее и будущее Сакартвело. И нисколько не пожалела, что выбрала Майю в качестве сопровождающего по прекрасному Тбилиси) она интересный собеседник и отличный гид! Ответила не только на вопросы по теме экскурсии, но также дала советы по планированию поездок по Грузии и нашла водителя для нас. Спасибо за отлично проведённое время и море интересной информации!!
10 января 2019
Спасибо большое Майе за экскурсию! Побродили по старому городу, были с детьми и даже им было интересно. Все замечательно составлено не утомительно, но и познавательно! Не замёрзли и не устали) с удовольствием рекомендую всем! Майе привет от балерин из Перми 😉😘
2 августа 2018
Майя - отличный гид и знаток своего родного города. Мы были на ее экскурсии семьей, с детьми. Понравилось всем! даже благодаря манере подачи фактов и комментариев Майи - экскурсия получилась очень харАктерной и колоритной. Тбилиси надо узнавать с такими людьми, как Майя, искренне влюбленными в горожан и в свой город. Мы абсолютно почувствовали себя полноценными грузинскими гостями!
Спасибо!!!
11 июня 2018
Я заказал у Майи все 3 экскурсии. И это было волшебно! Все экскурсии особенные и каждый день был полон незабываемых впечатлений!
Я списался с Майей заранее. Очень хотелось в Тбилиси устроить сюрприз для супруги - мы как раз отмечали годовщину нашей встречи. Майя организовала нам потрясающий праздник: мы катались на фаетони ( грузинская карета 19 в.),по дороге прохожие дарили цветы,нас снимали операторы, у нас была фотосессия в старом городе и в конце супруге завязали глаза и мы попали в очаровательное место,где нас ждал дизайнерски украшенный столик и музыканты с горящими пиалами,которые пели грузинские романсы только для нас! Вкусная еда,украшенная знаменитым поваром,редкое грузинское вино,огни старого города и удивительная панорама вокруг - моя супруга была счастлива. Праздник удался! Огромное спасибо Майе! Она большой профессионал!.Всем рекомендую.Устраивайте праздники для любимых и будьте счастливы.
Максим
6 мая 2018
Всё было превосходно, Майя прям угадывала на ходу наши пожелания и исполняла их )
5 мая 2018
Здравствуйте,Женя.сначала не хотела отвечать,думала промолчу,но сегодня на Ваше письмо решила ответить.На встречу наш гид не пришла ,пришёл ее брат и сказал;что она подвернула ногу и экскурсию будет проводить он.Человек он хороший,добрый,но не компетентен.Историю и язык он не знает,походили,погуляли по ботаническому саду,прошли по пешеходной улице и дегустация.Хотелось бы больше истории и интересную экскурсию.
Юлия
6 апреля 2018
Майя - прекрасный собеседник с хорошим чувством юмора, коренная жительница города Тбилиси. Время пролетело незаметно и не утомительно. Интересно было и нам, и нашим детям. Спасибо!
Ещё 13 отзывов

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