23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Красоты старого города
Я отведу вас к месту, где на одном маленьком пятачке сохранились все пласты города c I века по XIX. И расскажу об истории Тбилиси, чтобы, глядя на крепость Нарикала, храм Метехи — обитель царей и Анчисхати (одну из самых старых церквей Грузии), вы видели не просто каменные стены, а своды, помнящие голоса предков.
Тбилиси удивит своей внезапностью. Вы насладитесь видами Инжирового ущелья, посмотрите на серные бани и винтовую лестницу прямо между скал, затеряетесь в переплетении узких улочек квартала Шарден, который местные называют Маленьким Парижем. И даже примерите копию украшения царицы Тамары из перегородчатой эмали от грузинских дизайнеров. Изящный Мост Мира, соединяющий старый город и кое-где футуристический новый, примирит вас с мыслью, что в древнем Тбилиси время бежит так же быстро, как везде. Просто тбилисцы знают цену прошлому и влюблены в настоящее.
Гастрономические удовольствия
В Тбилиси грех не предаться простым гедонистическим занятиям: попробовать самые вкусные хинкали в городе, выпить чашку кофе по-тбилиски и, конечно, дюжину бокалов лучшего грузинского вина. На бесплатной дегустации у знаменитого винного знатока, которому известно, на каких склонах гор зрел виноград для конкретной бутылки, вы научитесь различать сорта вин и совершенно по-новому откроете для себя вкус этого напитка.