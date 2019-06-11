23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Тбилиси — оплот витальности, недаром у его жителей даже есть своё "место силы". С виду размеренная жизнь здесь бьёт ключом, как водопад в ущелье Легвтахеви — бурлит в самом центре старого города. Выучить пару традиционных тостов, узнать рецепты национальных блюд и прогуляться по узким извилистым улочкам в обществе местного жителя — вот за чем в первую очередь стоит ехать в Тбилиси. Вы раскроете возможности своих вкусовых рецепторов, удивив их многообразием сортов грузинских вин, и почувствуете на себе, почему в этом городе так и тянет поэтизировать быт.

Что вас ожидает

Красоты старого города

Я отведу вас к месту, где на одном маленьком пятачке сохранились все пласты города c I века по XIX. И расскажу об истории Тбилиси, чтобы, глядя на крепость Нарикала, храм Метехи — обитель царей и Анчисхати (одну из самых старых церквей Грузии), вы видели не просто каменные стены, а своды, помнящие голоса предков.

Тбилиси удивит своей внезапностью. Вы насладитесь видами Инжирового ущелья, посмотрите на серные бани и винтовую лестницу прямо между скал, затеряетесь в переплетении узких улочек квартала Шарден, который местные называют Маленьким Парижем. И даже примерите копию украшения царицы Тамары из перегородчатой эмали от грузинских дизайнеров. Изящный Мост Мира, соединяющий старый город и кое-где футуристический новый, примирит вас с мыслью, что в древнем Тбилиси время бежит так же быстро, как везде. Просто тбилисцы знают цену прошлому и влюблены в настоящее.

Гастрономические удовольствия

В Тбилиси грех не предаться простым гедонистическим занятиям: попробовать самые вкусные хинкали в городе, выпить чашку кофе по-тбилиски и, конечно, дюжину бокалов лучшего грузинского вина. На бесплатной дегустации у знаменитого винного знатока, которому известно, на каких склонах гор зрел виноград для конкретной бутылки, вы научитесь различать сорта вин и совершенно по-новому откроете для себя вкус этого напитка.