Посещение Колизея и Римского форума - это, безусловно, часть обязательной программы во время путешествия в Рим.

В рамках этой информационно насыщенной экскурсии Вы сможете погрузиться в историю Рима и осмотреть его главную достопримечательность - Колизей. В программу включен осмотр средних уровней Колизея, без посещения арены.

После осмотра Колизея, в сопровождении гида, Вы отправитесь к Римскому форуму, который расположен на Палатинском холме, одном из семи холмов, с которых началась история великого города Рима.