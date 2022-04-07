Колизей и Палатинский холм

Пешеходная

Групповая
Пешеходная.

Посещение Колизея.

ВАЖНО! Для посещения Колизея необходим Green Pass.

Для детей, также, документ, удостоверяющий личность.
Колизей и Палатинский холм
Колизей и Палатинский холм
Колизей и Палатинский холм
Колизей и Палатинский холм
Колизей и Палатинский холм

Что вас ожидает 🤩

  • Колизей
  • Палатинский холм
  • Римский форум
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Посещение Колизея и Римского форума - это, безусловно, часть обязательной программы во время путешествия в Рим.

В рамках этой информационно насыщенной экскурсии Вы сможете погрузиться в историю Рима и осмотреть его главную достопримечательность - Колизей. В программу включен осмотр средних уровней Колизея, без посещения арены.

После осмотра Колизея, в сопровождении гида, Вы отправитесь к Римскому форуму, который расположен на Палатинском холме, одном из семи холмов, с которых началась история великого города Рима.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида. Входные билеты в Колизей (включая проход без очереди). Радионаушники (при наборе группы от 10 человек.)
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

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