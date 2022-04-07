ВНИМАНИЕ! В связи с ограничениями при пересечении границы Абхазии посещение данной экскурсии временно возможно только гражданам РФ.

Приглашаем вас увидеть самый популярный источник Абхазии — термальный комплекс Кындыг. Источник ежегодно посещает 40 тысяч человек, а купаться здесь можно в любой сезон.

Кындыг — настоящий природный феномен. Температура воды в источнике около +110 С, но вода охлаждается до приемлемых +45 С, стекая из природного гейзера вниз.

Всего за 150 рублей здесь можно получить комплекс процедур, который обычно стоит гораздо дороже в санаториях и спа-центрах. На ухоженной территории термального комплекса есть все необходимое для отдыха.

Важно: при посещении источника нужно учитывать ряд противопоказаний.

После завершения процедур рекомендуем вам закрепить целебный эффект традиционным абхазским чаем. Не зря местные жители издавна славятся долголетием!

В экскурсионный маршрут также входят Гагра и Новый Афон — самые известные приморские города Абхазии. Примерно 2,5 часа вы проведете в Сухуме, чтобы познакомиться с городом и его 25-вековым наследием.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.