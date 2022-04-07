Абхазия: термальный источник Кындыг (выезд из Адлера)

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Абхазия: термальный источник Кындыг (выезд из Адлера)
Абхазия: термальный источник Кындыг (выезд из Адлера)
Абхазия: термальный источник Кындыг (выезд из Адлера)
Абхазия: термальный источник Кындыг (выезд из Адлера)

Что вас ожидает 🤩

  • Гагра
  • Гагрская колоннада и ресторан Гагрипш
  • Новый Афон
  • Сухум
  • Набережная мухаджиров
  • Термальный источник Кындыг
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

ВНИМАНИЕ! В связи с ограничениями при пересечении границы Абхазии посещение данной экскурсии временно возможно только гражданам РФ.

Приглашаем вас увидеть самый популярный источник Абхазии — термальный комплекс Кындыг. Источник ежегодно посещает 40 тысяч человек, а купаться здесь можно в любой сезон.

Кындыг — настоящий природный феномен. Температура воды в источнике около +110 С, но вода охлаждается до приемлемых +45 С, стекая из природного гейзера вниз.

Всего за 150 рублей здесь можно получить комплекс процедур, который обычно стоит гораздо дороже в санаториях и спа-центрах. На ухоженной территории термального комплекса есть все необходимое для отдыха.

Важно: при посещении источника нужно учитывать ряд противопоказаний.

После завершения процедур рекомендуем вам закрепить целебный эффект традиционным абхазским чаем. Не зря местные жители издавна славятся долголетием!

В экскурсионный маршрут также входят Гагра и Новый Афон — самые известные приморские города Абхазии. Примерно 2,5 часа вы проведете в Сухуме, чтобы познакомиться с городом и его 25-вековым наследием.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Дегустация вин
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 07:00

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