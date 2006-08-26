Сплав по реке Мзымта на рафтах – одно из местных экстремальных развлечений, но безопасен даже для детей старше 7 лет, при рассадке на плоту их помещают в середину.

Плотами вместительностью от 6 до 10 человек управляют опытные инструкторы, они же проводят обязательный инструктаж перед сплавом. Длина маршрута рафтинга составляет 11 км.