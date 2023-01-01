В Калининграде активно возрождается наследие прошлого. И не только архитектурное! В последние годы здесь оживают старинные гастрономические традиции. Мы преподнесем приметы исторических эпох и местной кухни, словно на блюдечке: на первое — пиво и квас с местного завода, на второе ароматный марципан. И на десерт — обзорная экскурсия по городу.

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Описание

Что вас ожидает

Интересно и со вкусом

В последние годы облик Калининграда стремительно меняется — но это и к лучшему! Рядом со старинными «пряничными» домиками появляются новые точки притяжения. В городе восстанавливают фабрики и заводы, где рождаются новые (или хорошо забытые старые) кулинарные бренды. В сопровождении одного из гидов нашей команды вы увидите и прочувствуете всё, что объединяет Калининград и Кёнигсберг: парадную часть города, исторические районы и новые пространства с «крафтовыми» производствами.

За пивом!

В начале экскурсии мы посетим старейшую в Восточной Пруссии пивоварню, где вы узнаете секреты местных хмельных напитков. Научитесь определять различные сорта и выбирать самый вкусный. По желанию можно принять участие в дегустации 5 образцов свежайшего пенного напитка. А дети попробуют квас, приготовленный по особой технологии. Приятный бонус — со смотровой площадки пивоварни вам откроются виды на старинные здания.

Сладкие чудеса

После мы отправимся к Бранденбургским воротам — единственным из семи сохранившихся, которые используются по прямому назначению. Здесь находится Музей марципана, в котором вы познакомитесь с историей и рецептом этого удивительного продукта. Увидите старинные формы для вырубки, изучите оригинальные печатные экспонаты и рассмотрите точные копии памятников Кёнигсберга, выполненные из марципана. Здесь же можно купить это вкуснейшее лакомство.

Облик города

Путешествуя по Калининграду на комфортабельном автомобиле, вы познакомитесь с необычной архитектурой города. Увидите Кафедральный собор, набережную Петра Великого и Дом Советов. Восхититесь строгими и внушительными оборонительными сооружениями: среди них казарма «Кронпринц», бастион «Грольман», Закхаймские, Королевские и Росгартенские ворота, башни Дона и Врангеля.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В зависимости от количества участников, экскурсия проходит на одном из автомобилей:

— Hyundai Getz, Renault Sandero, Skoda Rapid, Skoda Octavia, Honda Ridgeline: 4 пассажирских места + гид

— Hyundai SantaFe: 6 пассажирских мест + гид

— Mercedes Sprinter: 7 пассажирских мест + гид

Дополнительные расходы

Дегустация на пивоваренном заводе — 1000 руб. с человека.