в пятницу в 10:00

Самая западная область России откроет вам не только секреты средневековых замков, но и изысканный дуэт местного пива и сыра. В группе до 47 человек вы посетите бывшие немецкие города Лабиау и Рагнит для знакомства с архитектурными и гастрономическими символами края. Узнаете, что объединяет хмельные напитки, сыры и рыцарскую культуру, и попробуете крафтовые деликатесы.

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Описание

Что вас ожидает

🏰 Гастрономические бастионы

Только представьте: вы путешествуете по Восточной Пруссии, видите очередное сооружение, похожее на замок, а там… отменные угощения, приправленные вкусными историями! Именно так и пройдёт наша групповая поездка. Вас ждут рассказы о немецкой архитектуре, секреты производства пива и сыров. А также встречи с людьми, благодаря которым наследие прошлого сохранилось до наших дней.

🍻 Здесь пиво льёт рекой

Наша первая цель — историческая пивоварня Альберта Бланкенштайна, восстановленная силами местного энтузиаста и волонтёров. По пути сделаем остановку для осмотра замка Нойхаузен и кирхи 13-го века. Прибыв в Полесск, изучим старинное здание завода — яркий образец индустриальной архитектуры Пруссии. Поговорим о былом великолепии, мощи и развитии пивоваренной промышленности. Узнаем все тонкости процесса изготовления пенного напитка и попробуем несколько сортов местного пива.

🧀 Скажите «сыр»

После осмотра главных достопримечательностей Полесска — Орлиного моста и замка Лабиау — едем в город Неман. По пути — фотопауза возле старинной кирхи в посёлке Тургенево. Вот мы и на месте: перед нами недавно отремонтированное здание сыроварни «Дойчес Хаус». Здесь готовят 8 видов сыра, от знаменитого тильзитера до небанальной гауды со специями. Вы познакомитесь с циклом производства и продегустируете продукцию. В завершении экскурсии осмотрим величественный замок Рагнит и прогуляемся к памятнику прусской принцессе Рагнете.

Организационные детали