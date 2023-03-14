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Описание
Что вас ожидает
🏰 Гастрономические бастионы Только представьте: вы путешествуете по Восточной Пруссии, видите очередное сооружение, похожее на замок, а там… отменные угощения, приправленные вкусными историями! Именно так и пройдёт наша групповая поездка. Вас ждут рассказы о немецкой архитектуре, секреты производства пива и сыров. А также встречи с людьми, благодаря которым наследие прошлого сохранилось до наших дней.
🍻 Здесь пиво льёт рекой Наша первая цель — историческая пивоварня Альберта Бланкенштайна, восстановленная силами местного энтузиаста и волонтёров. По пути сделаем остановку для осмотра замка Нойхаузен и кирхи 13-го века. Прибыв в Полесск, изучим старинное здание завода — яркий образец индустриальной архитектуры Пруссии. Поговорим о былом великолепии, мощи и развитии пивоваренной промышленности. Узнаем все тонкости процесса изготовления пенного напитка и попробуем несколько сортов местного пива.
🧀 Скажите «сыр» После осмотра главных достопримечательностей Полесска — Орлиного моста и замка Лабиау — едем в город Неман. По пути — фотопауза возле старинной кирхи в посёлке Тургенево. Вот мы и на месте: перед нами недавно отремонтированное здание сыроварни «Дойчес Хаус». Здесь готовят 8 видов сыра, от знаменитого тильзитера до небанальной гауды со специями. Вы познакомитесь с циклом производства и продегустируете продукцию. В завершении экскурсии осмотрим величественный замок Рагнит и прогуляемся к памятнику прусской принцессе Рагнете.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Рассадка в автобусе свободная, места не резервируются
По желанию можно пообедать за дополнительную плату — 400 руб. /чел. (оплачивается на месте)
в пятницу в 10:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
возле Рыбной деревни
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Калининграде
Наше агентство предлагает лучшие экскурсии по Калининграду и Калининградской области, максимально насыщенные и информативные с гидами высокого класса.
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