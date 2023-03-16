Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Для участия в туре необходимы базовые навыки управления велосипедом.
Программа может быть изменена из-за погодных условий.
Возможно участие с 14 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Калининград, до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Калининграде
Провели 29 экскурсий для 16 туристов
Привет! Меня зовут Александр. Наша команда — это опытные путешественники, предлагающие маршруты любой сложности, испытанные на себе. Хотите отправиться в интересное путешествие сами? Планируете организовать поездку для дружной компании? Мы поддержим ваши самые смелые идеи!
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