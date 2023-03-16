На велосипедах по Балтийскому побережью

Исколесить «Калининградскую Венецию», увидеть старинный маяк и надышаться балтийским бризом

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Ответы на вопросы
Отправляемся на родину янтаря, чтобы промчаться на велосипедах по причудливым улочкам Кёнигбсерга, насладиться ароматом сосновых лесов Светлогорска и увидеть бывший немецкий курорт, катаясь на электросамокатах.

Роскошные особняки в стиле модерн, причудливые усадьбы с черепичными крышами и виллы, сливающиеся с лесным полотном, бесконечные цветущие поля и шелест волн — будем передвигаться по самым живописным дорогам, узнавая удивительную историю Балтики. Тур подойдёт людям с базовыми навыками управления велосипедом.
На велосипедах по Балтийскому побережью
На велосипедах по Балтийскому побережью
На велосипедах по Балтийскому побережью
На велосипедах по Балтийскому побережью
На велосипедах по Балтийскому побережью
На велосипедах по Балтийскому побережью
На велосипедах по Балтийскому побережью
На велосипедах по Балтийскому побережью
На велосипедах по Балтийскому побережью
На велосипедах по Балтийскому побережью
Ближайшие даты:
5
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мая
23
июн
21
июл
25
авг
29
сен
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для участия в туре необходимы базовые навыки управления велосипедом.

Программа может быть изменена из-за погодных условий.

Возможно участие с 14 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Калининград, до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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