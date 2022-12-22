Прогулка по городу К для любителей кофе и архитектуры

Ощутить себя в старинном европейском городе, познакомиться с его домами и разведать лучшие места

С любовью к Калининграду (и к кофе) приглашаю вас на атмосферную прогулку по трем районам, где легко найти Кёнигсберг — это Амалиенау, Ратсхоф и Хуфен.

Вы пройдете по самым аутентичным уголкам города, найдете старинные кирхи, изучите виллы в югендстиле и «город-сад». А еще приятнее наши беседы сделает кофе — мы посетим четыре оригинальных проверенных кофейни.
Прогулка по городу К для любителей кофе и архитектуры
Прогулка по городу К для любителей кофе и архитектуры
Прогулка по городу К для любителей кофе и архитектуры
Прогулка по городу К для любителей кофе и архитектуры
Прогулка по городу К для любителей кофе и архитектуры
Прогулка по городу К для любителей кофе и архитектуры
Прогулка по городу К для любителей кофе и архитектуры
Прогулка по городу К для любителей кофе и архитектуры
Прогулка по городу К для любителей кофе и архитектуры
Прогулка по городу К для любителей кофе и архитектуры
Прогулка по городу К для любителей кофе и архитектуры
Прогулка по городу К для любителей кофе и архитектуры
Прогулка по городу К для любителей кофе и архитектуры
Прогулка по городу К для любителей кофе и архитектуры
Прогулка по городу К для любителей кофе и архитектуры
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Описание

Что вас ожидает

Вам предстоит исследовать три отлично сохранившихся района и увидеть три разных типа застройки города. Вы научитесь отличать югендстиль, полюбуетесь кирхами, увидите старые фото этих мест и узнаете, почему город не был восстановлен после войны. Кроме того, поговорим о современной Калининграде и локальной кухне.

☕ Начнем прогулку у центрального парка, где заглянем в лучшую пекарню города за круассаном.

Амалиенау. Здесь вы ощутите тот самый дух Европы, которого путешественники часто ждут в Калининграде. Маршрут построен так, что вы увидите красивейшие виллы начала 20 века, принадлежавшие зажиточным горожанам. Я поделюсь историей Амалиенау, обращу ваше внимание на архитектурные особенности вилл и расскажу об их судьбах.

☕ В Амалиенау найдем очаровательную кофейню в домике между вилл — там готовят веганские десерты и вкусный горячий шоколад.

Ратсхоф. Этот старинный район откроет вам концепцию «города-сада». Вы увидите дома, построенные в Кёнигсберге для рабочих, прогуляетесь до порта и сохранившихся зданий мельницы и элеватора 19 века — я расскажу, как они используются сегодня.

☕ В Ратсхофе, как раз в здании элеватора мы посетим атмосферную кофейню с топовым кофе в Калининграде и видом на порт.

Хуфен. Прогулка по этому району покажет, как жили обычные горожане в Кёнигсберге. Посмотрим на многоквартирную застройку и архитектурные детали, присущие этим зданиям.

☕ В Хуфене завершим экскурсию — в малоизвестной концептуальной кофейне с необычным интерьером.

Организационные детали

  • Напитки и питание в кофейнях оплачиваются отдельно
  • Будьте готовы пройти пешком около 10 км и одевайтесь по погоде

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Центральный парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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