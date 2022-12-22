Вам предстоит исследовать три отлично сохранившихся района и увидеть три разных типа застройки города. Вы научитесь отличать югендстиль, полюбуетесь кирхами, увидите старые фото этих мест и узнаете, почему город не был восстановлен после войны. Кроме того, поговорим о современной Калининграде и локальной кухне.
☕ Начнем прогулку у центрального парка, где заглянем в лучшую пекарню города за круассаном.
Амалиенау. Здесь вы ощутите тот самый дух Европы, которого путешественники часто ждут в Калининграде. Маршрут построен так, что вы увидите красивейшие виллы начала 20 века, принадлежавшие зажиточным горожанам. Я поделюсь историей Амалиенау, обращу ваше внимание на архитектурные особенности вилл и расскажу об их судьбах.
☕ В Амалиенау найдем очаровательную кофейню в домике между вилл — там готовят веганские десерты и вкусный горячий шоколад.
Ратсхоф. Этот старинный район откроет вам концепцию «города-сада». Вы увидите дома, построенные в Кёнигсберге для рабочих, прогуляетесь до порта и сохранившихся зданий мельницы и элеватора 19 века — я расскажу, как они используются сегодня.
☕ В Ратсхофе, как раз в здании элеватора мы посетим атмосферную кофейню с топовым кофе в Калининграде и видом на порт.
Хуфен. Прогулка по этому району покажет, как жили обычные горожане в Кёнигсберге. Посмотрим на многоквартирную застройку и архитектурные детали, присущие этим зданиям.
☕ В Хуфене завершим экскурсию — в малоизвестной концептуальной кофейне с необычным интерьером.