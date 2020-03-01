Александр проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Путь янтаря

Мы проедем вдоль берега Балтийского моря. По пути вы полюбуетесь местной природой и узнаете о том, за что ценится янтарь. Один из пунктов маршрута — музей Янтарного комбината, экспозиция которого расскажет историю предприятия. Вы пообщаетесь с работниками и услышите о тонкостях производства. Увидите со смотровой площадки действующий карьер комбината, а также побываете на заброшенном карьере у побережья.

Мастера работы с камнем

Если пожелаете, встретимся с частными ювелирами, которые имеют лицензию на добычу и обработку янтаря, и попробуем выведать их секреты. А еще вы отдохнете на берегу моря — может быть, вам повезет найти свой самородок, который будет приносить удачу всю жизнь.