Александр проводит ещё 2 экскурсии

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Прокатиться по местам добычи солнечного камня, узнать о его обработке и отыскать свой самородок

Александр
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Александр – ваш гид
Наша область — самый янтароносный край в мире, и мы предлагаем вам отправиться в путешествие по янтарным кладовым.

Вы побываете в музее Янтарного комбината и раскроете секреты этого камня, на карьерах увидите, как добывают хвойную смолу.

Встретитесь с ювелирами, а если повезет, сами отыщете самоцвет.
13300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Сафари «В поисках янтаря»
Сафари «В поисках янтаря»

Что вас ожидает

Путь янтаря
Мы проедем вдоль берега Балтийского моря. По пути вы полюбуетесь местной природой и узнаете о том, за что ценится янтарь. Один из пунктов маршрута — музей Янтарного комбината, экспозиция которого расскажет историю предприятия. Вы пообщаетесь с работниками и услышите о тонкостях производства. Увидите со смотровой площадки действующий карьер комбината, а также побываете на заброшенном карьере у побережья.

Мастера работы с камнем
Если пожелаете, встретимся с частными ювелирами, которые имеют лицензию на добычу и обработку янтаря, и попробуем выведать их секреты. А еще вы отдохнете на берегу моря — может быть, вам повезет найти свой самородок, который будет приносить удачу всю жизнь.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер и билеты в музей Янтарного комбината.
  • Отдельно оплачивается обед, если вы захотите посетить рестораны на маршруте.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике. Наши водители являются также профессиональными экскурсоводами.
  • Мы заберем вас в любой точке Калининграда и привезем обратно. Возможен трансфер из Зеленоградска, Светлогорска и Янтарного (за дополнительную плату — уточняйте в переписке).
  • По желанию можем продлить экскурсию, если 8 часов для вас будет мало, доплата — 1500 рублей/час.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 4 человек в машине; максимум 10 внедорожников), доплата составит 10200рублей за 1 внедорожник
  • Можем предоставить переводчика, говорящего на китайском на всех диалектах, а также на английском и немецком языках.
Сафари «В поисках янтаря»
Сафари «В поисках янтаря»
Сафари «В поисках янтаря»
Сафари «В поисках янтаря»
Сафари «В поисках янтаря»
Сафари «В поисках янтаря»
Сафари «В поисках янтаря»
Сафари «В поисках янтаря»
Сафари «В поисках янтаря»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Организатор Сообщества Внедорожного движения, директор Благотворительного фонда, актер. Занимаюсь проектом путешествий в стиле «Сафари» в рамках благотворительной программы.
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Александр проводит ещё 2 экскурсии

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