Яхтинг на Балтике: обучение и развлечения

Пройти курс по парусному спорту и получить сертификат матроса

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Ответы на вопросы
Совместить яркий отдых и развлечения с полезным обучением — это реально! В этом путешествии вы научитесь управлять парусной яхтой и познакомитесь с самыми классными достопримечательностями Калининградской области.

В первой половине дня вас ждет теория и практика парусного спорта: будем учиться вязать узлы, разбираться в морских картах и работать в команде.

А во второй половине дня будем исследовать средневековые замки, гулять по старинному немецкому району Амалиенау и любоваться морским портом в Балтийске.

Вас ждут ежедневные тренировки, гонки на парусных яхтах и увлекательные экскурсии в отличной компании.
Яхтинг на Балтике: обучение и развлечения
Яхтинг на Балтике: обучение и развлечения
Яхтинг на Балтике: обучение и развлечения
Яхтинг на Балтике: обучение и развлечения
Яхтинг на Балтике: обучение и развлечения
Яхтинг на Балтике: обучение и развлечения
Яхтинг на Балтике: обучение и развлечения
Ближайшие даты:
19
мая
9
июн
30
июн
28
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В наших турах обычно участвуют активные путешественники, для которых важно не количество просмотренных достопримечательностей, а возможность погружения. Мы не будем никуда торопиться и стремиться посетить все, чтобы поставить галочку, но то, что мы увидим, действительно произведет впечатление и запомнится. В наших путешествиях большое значение играют люди — мы собираем единомышленников, объединенных какой-то общей идеей, поэтому из поездки вы привезете не только впечатления о новом месте, но и новых друзей.

В программе могут участвовать дети от 14 лет вместе с родителями.

Для участия нужны базовые навыки плавания: умение держаться на воде.

Распорядок тренировок может быть изменен из-за погоды. Экскурсии на электросамокатах могут быть заменены на пешеходные (исходя из прогноза погоды)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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