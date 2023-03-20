В уютной группе до 7 человек вы познакомитесь с истоками и развитием курортной жизни на Самбийском полуострове. Мы исследуем архитектурные памятники эпох, когда здесь отдыхала прусская аристократия, немецкая элита и советская интеллигенция. Погуляем по старинным паркам и чистейшим белоснежным пляжам. А ещё раскроем секреты янтаря и города, который стал ещё и настоящим курортом для кошек.

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Описание

Что вас ожидает

Солнечный Янтарный

Первая остановка — в знаменитом посёлке, где находится, вы только представьте, 90% мировых запасов янтаря! На Янтарной мануфактуре вы узнаете, как обрабатывают «солнечный камень», проведёте опыты над ним и даже отведаете янтарной настойки.

Далее прогуляемся по улочкам бывшего немецкого городка Пальмникен. Вы посетите уютный парк Морица Беккера с трёхсотлетними буками. Побываете на одном из лучших пляжей России — с 2016 года за высокие стандарты качества он ежегодно получает престижную награду «Голубой флаг». А также осмотрите бывшую лютеранскую кирху 19 века, в которой сегодня действует православный храм Казанской иконы Божией матери.

Волшебный Светлогорск

В бывшем Раушене вы узнает о том, как зарождалась курортная жизнь на Самбийском полуострове, кто отдыхал на бюргерском курорте и почему он так востребован сегодня. Пройдёте по главной улице города, увидите визитную карточку Светлогорска — старинную водонапорную башню с водогрязелечебницей.

Также в программе театр эстрады «Янтарь-холл», выполненный по аналогии с известным залом «Дзинтари» в Юрмале. Вы познакомитесь с изысканной модернистской архитектурой начала 20 века. А по пути услышите о легендарных немецких кардиотренажёрах и секретах Нимфы на набережной.

Сказочный Зеленоградск

Совсем недолгий переезд — и мы в следующем городе балтийского взморья. Зеленоградск — не только популярный курорт, но ещё и российская столица кошек. Всё в городе говорит об этом: настенные росписи, домики для кошек, даже парочка упитанных бюргеров, встречающая у дверей ЗАГСа. И конечно, самих мурчащих здесь в достатке.

Вы погуляете по Курортному проспекту, осмотрите «пряничные» домики начала 20 века. Увидите пляж и променад самого популярного города на берегу Балтийского моря. И погрузитесь в прошлое Кранца — первого морского курорта Восточной Пруссии.

Организационные детали