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Описание
Что вас ожидает
Солнечный Янтарный
Первая остановка — в знаменитом посёлке, где находится, вы только представьте, 90% мировых запасов янтаря! На Янтарной мануфактуре вы узнаете, как обрабатывают «солнечный камень», проведёте опыты над ним и даже отведаете янтарной настойки.
Далее прогуляемся по улочкам бывшего немецкого городка Пальмникен. Вы посетите уютный парк Морица Беккера с трёхсотлетними буками. Побываете на одном из лучших пляжей России — с 2016 года за высокие стандарты качества он ежегодно получает престижную награду «Голубой флаг». А также осмотрите бывшую лютеранскую кирху 19 века, в которой сегодня действует православный храм Казанской иконы Божией матери.
Волшебный Светлогорск
В бывшем Раушене вы узнает о том, как зарождалась курортная жизнь на Самбийском полуострове, кто отдыхал на бюргерском курорте и почему он так востребован сегодня. Пройдёте по главной улице города, увидите визитную карточку Светлогорска — старинную водонапорную башню с водогрязелечебницей.
Также в программе театр эстрады «Янтарь-холл», выполненный по аналогии с известным залом «Дзинтари» в Юрмале. Вы познакомитесь с изысканной модернистской архитектурой начала 20 века. А по пути услышите о легендарных немецких кардиотренажёрах и секретах Нимфы на набережной.
Сказочный Зеленоградск
Совсем недолгий переезд — и мы в следующем городе балтийского взморья. Зеленоградск — не только популярный курорт, но ещё и российская столица кошек. Всё в городе говорит об этом: настенные росписи, домики для кошек, даже парочка упитанных бюргеров, встречающая у дверей ЗАГСа. И конечно, самих мурчащих здесь в достатке.
Вы погуляете по Курортному проспекту, осмотрите «пряничные» домики начала 20 века. Увидите пляж и променад самого популярного города на берегу Балтийского моря. И погрузитесь в прошлое Кранца — первого морского курорта Восточной Пруссии.
Организационные детали
Экскурсия проходит в группе до 7 человек
В зависимости от числа участников мы поедем на легковом автомобиле Citroën C4 Picasso или микроавтобусе Volkswagen/ Mercedes
Трансфер включён в стоимость экскурсии
Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предвидится
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в центре Калининграда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Lara — ваша команда гидов в Калининграде
Провели 100 экскурсий для 107 туристов
Наша команда организует познавательный отдых в самом западном регионе нашей Родины. Мы не возим огромные автобусы с толпой туристов — в маленькой компании до 15 участников вам, дорогие гости, будет комфортно и интересно! Наши экскурсии проходят в неспешном темпе, вы можете вдоволь насладиться красотой Куршской Косы, готической архитектурой кирх и средневековых замков, а также сделать красивые фото. А наши энергичные высококлассные гиды и профессиональные водители создадут все условия для прекрасного отдыха.