Групповая
до 20 чел.
Знакомство с Краснодаром: исторические уголки и культурное наследие
Погрузитесь в атмосферу Краснодара, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, в компании опытного гида
Начало: На улице Красная
Расписание: в воскресенье в 10:00
14 сен в 10:00
21 сен в 10:00
700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - в горную Адыгею: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Западного Кавказа: горные панорамы, легенды абадзехов, термальные источники и захватывающие виды ждут вас
Начало: В центре города Краснодара
16 сен в 06:30
17 сен в 06:30
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Краснодару
Вас ждет захватывающее путешествие по Краснодару с квестами и викторинами, раскрывающими душу города
Начало: У Екатерининского сквера
Завтра в 14:00
15 сен в 08:00
от 9500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеКраснодар - город мечты
Пройти и проехать на автомобиле по самым популярным среди местных жителей локациям
Начало: У стадиона ФК «Краснодар»
15 сен в 08:00
20 сен в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Аллеями парка Галицкого
Парк Галицкого в Краснодаре удивит вас своими яркими локациями и интересными историями. Познакомьтесь с уникальными арт-объектами и природными чудесами
Начало: У стадиона «Краснодар»
15 сен в 17:00
17 сен в 17:00
1500 ₽ за человека
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия по парку Галицкого: погружение в мир приключений
Превращаем прогулку по парку Краснодар в захватывающее путешествие с заданиями на внимательность и сообразительность
Начало: На улице Восточно-Кругликовская
Завтра в 14:00
15 сен в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фото-прогулка по историческому центру Краснодара
Индивидуальная фото-прогулка в Краснодаре. Выберите один из трёх маршрутов: исторический центр, парк Галицкого или улица Красная. Получите 150 фото через 3 дня
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
5400 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Краснодара - на Орлиную полку
Путешествие на Орлиную полку - это возможность отдохнуть от суеты, насладиться природой и провести время в термальных источниках
Начало: Около ТЦ «Галерея»
14 сен в 07:00
18 сен в 07:00
3000 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фототур в волшебные горы Адыгеи: пейзажи, легенды и величие природы
Захватывающий день в Адыгее: откройте уникальные горные пейзажи, вдохните свежий воздух и узнайте истории, окружающие эти места
Начало: В Краснодаре
15 сен в 06:30
16 сен в 06:30
19 999 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в сентябре 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 700 до 19 999. Туристы уже оставили гидам 436 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Краснодаре на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 436 ⭐ отзывов, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь