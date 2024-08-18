А Анна Волга, закат, Нижний Новгород: индивидуальная прогулка на катере Спасибо большое нашему капитану, Даниилу, за удивительно красивую прогулку, увлекательный рассказ про город с прекрасными видами на город. Всем рекомендую, город со стороны Волги раскрывается новыми красками!

О Ольга Волга, закат, Нижний Новгород: индивидуальная прогулка на катере Спасибо за потрясающую прогулку! Полюбовались Волгой, закатом, подглядели за репетицией регаты, пели песни. Это однозначно рекомендасьон для всех туристов! Особое спасибо за стоянку на островке!!!!

С Севиля Волга, закат, Нижний Новгород: индивидуальная прогулка на катере В целом, наша поездка с Андреем в качестве гида была просто превосходной. Его знания, увлеченность и превосходный сервис сделали наше путешествие в незабываемым. Мы настоятельно рекомендуем его услуги любому, кто хочет по-настоящему познать этот великолепный город.

А Алена По Волге - на яхте Aquarius Все прошло хорошо! Спасибо большое за наш прекрасный досуг! Давно мечтала посмотреть Нижний Новгород с воды. На яхте очень чисто и комфортно. Даже есть посуда. Можно укрыться от дождя под крышей и есть пледы. Есть уборная.

Ю Юля По Волге - на яхте Aquarius читать дальше или прохлады - можно спуститься в каюту или воспользоваться пледами, которые нам любезно предоставили, очень удобно. Все продумано. Есть столик, если хочется перекусить, можно включить свою музыку для настроения. В общем, спасибо за такое мероприятие. Рекомендуем Ходили по Волге на яхте с Сергеем. Все понравилось, было душевно, интересно, красивые виды, вода, что ещё нужно?)) На случай сильного ветра