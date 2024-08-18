2 часа
Водная прогулка
Лучший выборПо Волге - на яхте Aquarius: водная прогулка в Нижнем Новгороде
Яхта Aquarius - это комфорт, уют и незабываемые виды Нижнего Новгорода. Возьмите с собой напитки и закуски, наслаждайтесь аудиогидом и теплом на борту
Начало: На наб. Гребного канала
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
16 000₽ за всё до 5 чел.
1 час
Водная прогулка
Волга, закат, Нижний Новгород: индивидуальная прогулка на катере
Покататься на частном катере в закатных лучах солнца и насладиться волшебными видами
Начало: В яхт-клубе «Лето»
Сегодня в 20:00
Завтра в 10:00
13 000₽ за всё до 10 чел.
1 час
Водная прогулка
Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
Пройти под парусом вдоль берегов Нижнего Новгорода и отдохнуть в группе
Начало: На набережной Гребного кaнaлa 109
Расписание: в будние дни в 10:00
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна18 августа 2024Спасибо большое нашему капитану, Даниилу, за удивительно красивую прогулку, увлекательный рассказ про город с прекрасными видами на город. Всем рекомендую, город со стороны Волги раскрывается новыми красками!
- ООльга16 августа 2024Спасибо за потрясающую прогулку! Полюбовались Волгой, закатом, подглядели за репетицией регаты, пели песни. Это однозначно рекомендасьон для всех туристов! Особое спасибо за стоянку на островке!!!!
- ССевиля13 августа 2024В целом, наша поездка с Андреем в качестве гида была просто превосходной. Его знания, увлеченность и превосходный сервис сделали наше путешествие в незабываемым. Мы настоятельно рекомендуем его услуги любому, кто хочет по-настоящему познать этот великолепный город.
- ААлена12 августа 2024Все прошло хорошо! Спасибо большое за наш прекрасный досуг! Давно мечтала посмотреть Нижний Новгород с воды. На яхте очень чисто и комфортно. Даже есть посуда. Можно укрыться от дождя под крышей и есть пледы. Есть уборная.
- ЮЮля1 августа 2024Ходили по Волге на яхте с Сергеем. Все понравилось, было душевно, интересно, красивые виды, вода, что ещё нужно?)) На случай сильного ветра
- ООксана3 июля 2024Спасибо организаторам речного отдыха по Волге! Отличная яхта, шкипер самый лучший, прогулка интересная, насыщенная, эмоции через край! Всем рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Водные для детей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в сентябре 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Водные для детей», 14 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь