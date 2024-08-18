Водные для детей – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные для детей» в Нижнем Новгороде, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
По Волге - на яхте Aquarius
На яхте
3 отзыва
2 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
По Волге - на яхте Aquarius: водная прогулка в Нижнем Новгороде
Яхта Aquarius - это комфорт, уют и незабываемые виды Нижнего Новгорода. Возьмите с собой напитки и закуски, наслаждайтесь аудиогидом и теплом на борту
Начало: На наб. Гребного канала
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
16 000 за всё до 5 чел.
Волга, закат, Нижний Новгород: индивидуальная прогулка на катере
На катере
11 отзывов
1 час
Водная прогулка
Волга, закат, Нижний Новгород: индивидуальная прогулка на катере
Покататься на частном катере в закатных лучах солнца и насладиться волшебными видами
Начало: В яхт-клубе «Лето»
Сегодня в 20:00
Завтра в 10:00
13 000 за всё до 10 чел.
Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
На яхте
1 час
Водная прогулка
Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
Пройти под парусом вдоль берегов Нижнего Новгорода и отдохнуть в группе
Начало: На набережной Гребного кaнaлa 109
Расписание: в будние дни в 10:00
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    18 августа 2024
    Волга, закат, Нижний Новгород: индивидуальная прогулка на катере
    Спасибо большое нашему капитану, Даниилу, за удивительно красивую прогулку, увлекательный рассказ про город с прекрасными видами на город. Всем рекомендую, город со стороны Волги раскрывается новыми красками!
  • О
    Ольга
    16 августа 2024
    Волга, закат, Нижний Новгород: индивидуальная прогулка на катере
    Спасибо за потрясающую прогулку! Полюбовались Волгой, закатом, подглядели за репетицией регаты, пели песни. Это однозначно рекомендасьон для всех туристов! Особое спасибо за стоянку на островке!!!!
    Спасибо за потрясающую прогулку! Полюбовались Волгой, закатом, подглядели за репетицией регаты, пели песни. Это однозначно рекомендасьонСпасибо за потрясающую прогулку! Полюбовались Волгой, закатом, подглядели за репетицией регаты, пели песни. Это однозначно рекомендасьонСпасибо за потрясающую прогулку! Полюбовались Волгой, закатом, подглядели за репетицией регаты, пели песни. Это однозначно рекомендасьонСпасибо за потрясающую прогулку! Полюбовались Волгой, закатом, подглядели за репетицией регаты, пели песни. Это однозначно рекомендасьон
  • С
    Севиля
    13 августа 2024
    Волга, закат, Нижний Новгород: индивидуальная прогулка на катере
    В целом, наша поездка с Андреем в качестве гида была просто превосходной. Его знания, увлеченность и превосходный сервис сделали наше путешествие в незабываемым. Мы настоятельно рекомендуем его услуги любому, кто хочет по-настоящему познать этот великолепный город.
  • А
    Алена
    12 августа 2024
    По Волге - на яхте Aquarius
    Все прошло хорошо! Спасибо большое за наш прекрасный досуг! Давно мечтала посмотреть Нижний Новгород с воды. На яхте очень чисто и комфортно. Даже есть посуда. Можно укрыться от дождя под крышей и есть пледы. Есть уборная.
    Все прошло хорошо! Спасибо большое за наш прекрасный досуг! Давно мечтала посмотреть Нижний Новгород с водыВсе прошло хорошо! Спасибо большое за наш прекрасный досуг! Давно мечтала посмотреть Нижний Новгород с воды
  • Ю
    Юля
    1 августа 2024
    По Волге - на яхте Aquarius
    Ходили по Волге на яхте с Сергеем. Все понравилось, было душевно, интересно, красивые виды, вода, что ещё нужно?)) На случай сильного ветра
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    или прохлады - можно спуститься в каюту или воспользоваться пледами, которые нам любезно предоставили, очень удобно. Все продумано. Есть столик, если хочется перекусить, можно включить свою музыку для настроения. В общем, спасибо за такое мероприятие. Рекомендуем

  • О
    Оксана
    3 июля 2024
    По Волге - на яхте Aquarius
    Спасибо организаторам речного отдыха по Волге! Отличная яхта, шкипер самый лучший, прогулка интересная, насыщенная, эмоции через край! Всем рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Водные для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Волге - на яхте Aquarius
  2. Волга, закат, Нижний Новгород: индивидуальная прогулка на катере
  3. Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Кремль
  7. Набережная
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в сентябре 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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