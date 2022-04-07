Ежедневная пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду

Пешеходная

Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Ежедневная пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Ежедневная пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Ежедневная пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду

Что вас ожидает 🤩

  • Площади Минина и Пожарского
  • Кремль
  • Александровский сад
  • Дом Сироткина
  • Усадьба Рукавишникова
  • Усадьба Каменских
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду – идеальная для первого дня в городе. Наши гиды станут вашими друзьями и проводниками по самым интересным местам, расскажут увлекательные истории и посоветуют ресторан с настоящей волжской кухней!

Экскурсия проходит по двум маршрутам, которые чередуются каждый день.

Наша прогулка по историческому центру Нижнего Новгорода начнется со знаменитой Чкаловской лестницы и панорамного вида на место слияния Волги и Оки. Нас ждут Нижегородский кремль, купеческие усадьбы, доходные дома, и любопытные объекты, обычно скрытые от глаз туриста.

Во время пешеходной экскурсии по Красному маршруту мы посетим площадь Минина и Пожарского, узнаем о нижегородце Козьме Минине и его роли в истории России, услышим интересные факты о Нижегородском кремле. Гид расскажет об обитателях улицы Большой Покровской и о том, откуда у оленя на гербе Нижнего Новгорода появилось шуточное прозвище “весёлая коза”. На этой улице расположено множество музеев и сувенирных лавочек.

Синий маршрут увлечет рассказами о Верхне-Волжской набережной, Александровском саде и усадьбе купца Дмитрия Сироткина. Мы узнаем про нижегородскую лабораторию и секретный бункер Сталина, “познакомимся” со знаменитыми нижегородцами – летчиками Чкаловым и Нестеровым, инженером Ростиславом Алексеевым и создателем толкового словаря живого великорусского языка Владимиром Далем.

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

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