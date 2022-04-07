Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду – идеальная для первого дня в городе. Наши гиды станут вашими друзьями и проводниками по самым интересным местам, расскажут увлекательные истории и посоветуют ресторан с настоящей волжской кухней!

Экскурсия проходит по двум маршрутам, которые чередуются каждый день.

Наша прогулка по историческому центру Нижнего Новгорода начнется со знаменитой Чкаловской лестницы и панорамного вида на место слияния Волги и Оки. Нас ждут Нижегородский кремль, купеческие усадьбы, доходные дома, и любопытные объекты, обычно скрытые от глаз туриста.

Во время пешеходной экскурсии по Красному маршруту мы посетим площадь Минина и Пожарского, узнаем о нижегородце Козьме Минине и его роли в истории России, услышим интересные факты о Нижегородском кремле. Гид расскажет об обитателях улицы Большой Покровской и о том, откуда у оленя на гербе Нижнего Новгорода появилось шуточное прозвище “весёлая коза”. На этой улице расположено множество музеев и сувенирных лавочек.

Синий маршрут увлечет рассказами о Верхне-Волжской набережной, Александровском саде и усадьбе купца Дмитрия Сироткина. Мы узнаем про нижегородскую лабораторию и секретный бункер Сталина, “познакомимся” со знаменитыми нижегородцами – летчиками Чкаловым и Нестеровым, инженером Ростиславом Алексеевым и создателем толкового словаря живого великорусского языка Владимиром Далем.

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.