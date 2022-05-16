Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте

Насладиться лучшими ракурсами Нижнего, увидеть слияние рек и пополнить копилку городских историй

Индивидуальная
Летний Нижний похож на приморскую столицу — приглашаем вас убедиться в этом на водной прогулке по Оке и Волге.

С борта уютной яхты вы полюбуетесь Кремлем, древними монастырями и даже готическим особняком, услышите легенды о местной ярмарке и лихой паромщице.

А если повезет, поймаете над водой легендарный нижегородский закат!
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Речной фасад Нижнего Новгорода

С пристани яхт-клуба мы отправимся на небольшом комфортабельном судне изучать древний русский город с воды. Вы рассмотрите на набережной готический дом купца Рукавишникова, спроектированный гениальным Шехтелем. Взглянете на два монастыря, которые состязаются между собой в многовековой истории. Увидите как на ладони нижегородский Кремль и побываете на месте слияния мощнейших рек, Волги и Оки. А я дополню городские панорамы рассказами о нижегородской ярмарке, страшном острове «Кавказ» и лихой паромщице, вдохновившей Чайковского на создание оперы.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Я заберу вас на автомобиле от оговоренного места встречи в центре города (пл. Минина и Пожарского, пл. Горького или пл. Свободы), доставлю к яхт-клубу, а после экскурсии привезу обратно
  • Экскурсия доступна для бронирования с 1 июня до 15 сентября
  • На борту есть вода. С собой нужно взять теплую одежду (на воде всегда прохладнее), а в дневное время — крем от загара.
  • Экскурсию можно продлить до 3 часов по предварительному согласованию за доплату

Другие варианты транспорта

Экскурсия проходит на яхте в компании до 4 человек. По предварительной договоренности возможна прогулка на скоростном катере (4 человека, стоимость 26 тыс. руб.) или на катамаране «Медуза» (до 10 человек, стоимость 28 тыс. руб.).

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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