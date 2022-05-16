Что вас ожидает

Речной фасад Нижнего Новгорода

С пристани яхт-клуба мы отправимся на небольшом комфортабельном судне изучать древний русский город с воды. Вы рассмотрите на набережной готический дом купца Рукавишникова, спроектированный гениальным Шехтелем. Взглянете на два монастыря, которые состязаются между собой в многовековой истории. Увидите как на ладони нижегородский Кремль и побываете на месте слияния мощнейших рек, Волги и Оки. А я дополню городские панорамы рассказами о нижегородской ярмарке, страшном острове «Кавказ» и лихой паромщице, вдохновившей Чайковского на создание оперы.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Я заберу вас на автомобиле от оговоренного места встречи в центре города (пл. Минина и Пожарского, пл. Горького или пл. Свободы), доставлю к яхт-клубу, а после экскурсии привезу обратно

Экскурсия доступна для бронирования с 1 июня до 15 сентября

На борту есть вода. С собой нужно взять теплую одежду (на воде всегда прохладнее), а в дневное время — крем от загара.

Экскурсию можно продлить до 3 часов по предварительному согласованию за доплату

Другие варианты транспорта

Экскурсия проходит на яхте в компании до 4 человек. По предварительной договоренности возможна прогулка на скоростном катере (4 человека, стоимость 26 тыс. руб.) или на катамаране «Медуза» (до 10 человек, стоимость 28 тыс. руб.).