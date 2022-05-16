С пристани яхт-клуба мы отправимся на небольшом комфортабельном судне изучать древний русский город с воды. Вы рассмотрите на набережной готический дом купца Рукавишникова, спроектированный гениальным Шехтелем. Взглянете на два монастыря, которые состязаются между собой в многовековой истории. Увидите как на ладони нижегородский Кремль и побываете на месте слияния мощнейших рек, Волги и Оки. А я дополню городские панорамы рассказами о нижегородской ярмарке, страшном острове «Кавказ» и лихой паромщице, вдохновившей Чайковского на создание оперы.
Экскурсия проходит на яхте в компании до 4 человек. По предварительной договоренности возможна прогулка на скоростном катере (4 человека, стоимость 26 тыс. руб.) или на катамаране «Медуза» (до 10 человек, стоимость 28 тыс. руб.).