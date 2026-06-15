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Откройте Чегемское ущелье и Чегемские водопады вместе с нами

Найдено 3 экскурсии в категории «Чегемские водопады» во Владивостоке, цены от 18 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Мыс парящей черепахи, «Белый лев», Кравцовские водопады
12 часов
-
10%
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Мыс парящей черепахи, «Белый лев», Кравцовские водопады
Начало: По договоренности
«Кравцовские водопады — уютная экотропа посреди леса»
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:00
21 июл в 07:00
22 500 ₽25 000 ₽ за всё до 4 чел.
«Двойная радость»: ущелье Дарданеллы и водопад Неожиданный (Горбатый)
Пешая
На автобусе
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
«Двойная радость»: ущелье Дарданеллы и водопад Неожиданный (Горбатый)
Начало: Заберу с любой точки города
«После возвращения к автомобилю отправляемся обедать в одноименное кафе, а затем держим путь к Водопаду неожиданный»
Расписание: Ежедневно
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия на ферму альпак и Кравцовские водопады
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия на ферму альпак и Кравцовские водопады
Начало: Заберем от отеля
«Знакомство с природой Приморья Необычная экскурсия по популярным локациям Приморского края — посещение фермы альпак и памятника природы Кравцовские водопады»
18 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

O
Мыс парящей черепахи, «Белый лев», Кравцовские водопады
Получилась прекрасная поездка. Утром правда случился туман, но к вечеру он рассеялся. И гид любезно согласился подняться на вершину смотровой площадки ещё раз. Эмоции переполняют…
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Е
«Двойная радость»: ущелье Дарданеллы и водопад Неожиданный (Горбатый)
Ехали в середине апреля, когда погода еще не такая однозначная, особенно в горах. Довезли до знаковых мест на пикапе, очень
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комфортно было на нем ехать. Дмитрий очень интересный собеседник, по дороге рассказал очень много о Владивостоке, о еде, об основных локациях, и в целом сложилось впечатление, что очень много знает о городе и где можно закупиться (где можно купить морепродукты, сладости и китайский чай). В ущелье очень красиво было, хоть подъем был и непростой. Но оно того точно стоило! Шли в своем темпе, никуда не торопили, с погодой повезло, было солнце. Треккинговая обувь точно нужна или хотя бы походные ботинки. Водопад на период середины апреля еще был покрыт льдом, но воду было видно. Сходить стоит, чтобы посмотреть на эту красоту!

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И
Мыс парящей черепахи, «Белый лев», Кравцовские водопады
Мы увидели прекрасных животных, которые в любви и заботе восстанавливаются в условиях, максимально приближенных к природе. Звери выглядят счастливыми и здоровыми. Удобная инфраструктура, приветливый персонал, сувениры. Безупречно.
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А
Мыс парящей черепахи, «Белый лев», Кравцовские водопады
Очень классная экскурсия от Кости, который не только отлично водит машину по неровностям Приморья, но и успевает рассказывать интересные истории,
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а также знакомить с интересными местами Владивостока. Мы посетили Кравцовские водопады, Парк Белого Льва, мыс Брюса и мыс парящей черепахи, а Костя сделал нам отличные фотографии на память. Однозначно рекомендуем и данную экскурсию и гида.

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П
«Двойная радость»: ущелье Дарданеллы и водопад Неожиданный (Горбатый)
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Н
Мыс парящей черепахи, «Белый лев», Кравцовские водопады
Прекрасная Мария и прекрасный Марс! Спасибо вам обоим большое за поездку! Приезжайте в Воронеж с ответным визитом 🤗 Гида этого очень советую - ненавязчиво, при этом все пожелания учтены, можно задать любой вопрос! Всё отлично 👍
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Всего 6 отзывов во Владивостоке в категории "Чегемские водопады"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Чегемские водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Мыс парящей черепахи, «Белый лев», Кравцовские водопады;
  2. «Двойная радость»: ущелье Дарданеллы и водопад Неожиданный (Горбатый);
  3. Экскурсия на ферму альпак и Кравцовские водопады.
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Остров русский;
  2. Мосты;
  3. Мыс Тобизина;
  4. Бухта Стеклянная;
  5. Сафари-парк;
  6. Набережная;
  7. Кравцовские водопады;
  8. Нагорный парк;
  9. Остров Шкота;
  10. Бухта Астафьева.
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июле 2026
Сейчас во Владивостоке в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 18 000 до 24 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Заказывайте уникальную экскурсию к Чегемским водопадам из Владивостока! Вы увидите горы, Гижгит, перевал Актопрак, можно поехать с детьми в групповой или индивидуальной экскурсии, посетить Чегемское ущелье, Кабардино-Балкарию, Пятигорск, Кавказ, Село Эльтюбю и Абай-Су. У нас Вы можете заказать экскурсию на машине, внедорожнике, джип-тур или на лошадях. Доступные цены