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комфортно было на нем ехать. Дмитрий очень интересный собеседник, по дороге рассказал очень много о Владивостоке, о еде, об основных локациях, и в целом сложилось впечатление, что очень много знает о городе и где можно закупиться (где можно купить морепродукты, сладости и китайский чай). В ущелье очень красиво было, хоть подъем был и непростой. Но оно того точно стоило! Шли в своем темпе, никуда не торопили, с погодой повезло, было солнце. Треккинговая обувь точно нужна или хотя бы походные ботинки. Водопад на период середины апреля еще был покрыт льдом, но воду было видно. Сходить стоит, чтобы посмотреть на эту красоту!