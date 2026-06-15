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10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Мыс парящей черепахи, «Белый лев», Кравцовские водопады
Начало: По договоренности
«Кравцовские водопады — уютная экотропа посреди леса»
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:00
21 июл в 07:00
22 500 ₽
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«Двойная радость»: ущелье Дарданеллы и водопад Неожиданный (Горбатый)
Начало: Заберу с любой точки города
«После возвращения к автомобилю отправляемся обедать в одноименное кафе, а затем держим путь к Водопаду неожиданный»
Расписание: Ежедневно
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия на ферму альпак и Кравцовские водопады
Начало: Заберем от отеля
«Знакомство с природой Приморья Необычная экскурсия по популярным локациям Приморского края — посещение фермы альпак и памятника природы Кравцовские водопады»
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
O
Получилась прекрасная поездка. Утром правда случился туман, но к вечеру он рассеялся. И гид любезно согласился подняться на вершину смотровой площадки ещё раз. Эмоции переполняют…
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Е
Ехали в середине апреля, когда погода еще не такая однозначная, особенно в горах. Довезли до знаковых мест на пикапе, очень
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И
Мы увидели прекрасных животных, которые в любви и заботе восстанавливаются в условиях, максимально приближенных к природе. Звери выглядят счастливыми и здоровыми. Удобная инфраструктура, приветливый персонал, сувениры. Безупречно.
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А
Очень классная экскурсия от Кости, который не только отлично водит машину по неровностям Приморья, но и успевает рассказывать интересные истории,
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П
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Н
Прекрасная Мария и прекрасный Марс! Спасибо вам обоим большое за поездку! Приезжайте в Воронеж с ответным визитом 🤗 Гида этого очень советую - ненавязчиво, при этом все пожелания учтены, можно задать любой вопрос! Всё отлично 👍
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Всего 6 отзывов во Владивостоке в категории "Чегемские водопады"
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Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Чегемские водопады»
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Сейчас во Владивостоке в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 18 000 до 24 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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