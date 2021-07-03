Мыс Тобизина

Смешанная: поездка на внедорожниках и пешеходная

5
1 отзыв
Групповая
Смешанная: поездка на внедорожниках и пешеходная.

Уровень физической нагрузки: средний.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Рекомендуем взять с собой на экскурсию: удобную одежду и обувь для похода в горы, перекус, воду, плащ-дождевик и рюкзак (пакеты брать с собой запрещено).
Мыс Тобизина
Мыс Тобизина
Мыс Тобизина
Мыс Тобизина

Что вас ожидает 🤩

  • Мыс Тобизина
  • Остров Русский
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 8 дней до наступления даты экскурсии.

Во время экскурсии к мысу Тобзина вы увидите захватывающие панорамы, обрывы скал и каменные глыбы, отражающиеся в морской воде. А еще вас ждут разрушенные военные здания, заброшенный капонир и старый маяк.

Мыс Тобзина расположен на самом юге острова Русский. С западной стороны он омывается водами бухт Островная и Новый Джигит, а с востока — бухты Карпинского.

На каменной обточенной платформе с обрывами высотой 30-50 метров находится маяк.

С полуостровом, который ограничивает бухту Новый Джигит, мыс соединен скалистым перешейком.

Причудливые формы скал, образовавшиеся за миллионы лет выветривания породы, принесли мысу известность. По срезам скал геологи изучают историю образования Приморья. В 1862 году мыс исследовала экспедиция, по итогам которой Гидрографический департамент Морского Министерства выпустил первые морские карты северо-западного побережья Японского моря.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 10:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
3 июля 2021
Очень понравился гид Елена. Как человек очень позитивный. Экскурсия прошла весьма интересно. У меня остались только положительные воспоминания.

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