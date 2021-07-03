Во время экскурсии к мысу Тобзина вы увидите захватывающие панорамы, обрывы скал и каменные глыбы, отражающиеся в морской воде. А еще вас ждут разрушенные военные здания, заброшенный капонир и старый маяк.

Мыс Тобзина расположен на самом юге острова Русский. С западной стороны он омывается водами бухт Островная и Новый Джигит, а с востока — бухты Карпинского.

На каменной обточенной платформе с обрывами высотой 30-50 метров находится маяк.

С полуостровом, который ограничивает бухту Новый Джигит, мыс соединен скалистым перешейком.

Причудливые формы скал, образовавшиеся за миллионы лет выветривания породы, принесли мысу известность. По срезам скал геологи изучают историю образования Приморья. В 1862 году мыс исследовала экспедиция, по итогам которой Гидрографический департамент Морского Министерства выпустил первые морские карты северо-западного побережья Японского моря.