Анна проводит ещё 2 экскурсии

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Зов северных джунглей — Приморский Сафари-парк

Попасть в уссурийскую тайгу: понаблюдать за тиграми, покормить косуль и увидеть гималайского медведя

Анна
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Анна – представитель гидов
Представьте, что на участке леса свободно гуляют тигры, львы, медведи и пятнистые олени.

Это не тайга, это Приморский Сафари-парк, который входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

Вы увидите диких животных в их естественной среде обитания, узнаете об их особенностях и услышите о добрых делах Парка.

1450 за человека

Зов северных джунглей — Приморский Сафари-парк
Зов северных джунглей — Приморский Сафари-парк

Что вас ожидает​

«Там крокодилы, львы и гориллы»
Без решёток, рвов и стёкол — жизнь зверей в Приморском Сафари-парке не омрачена стенами. С небольшого мостика вы понаблюдаете за взрослыми тиграми и маленьким тигренком Шерханом, поразитесь грации львов и леопардов, а также посетите парк гималайских медведей. Навстречу к нам выйдут ручные обитатели: изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики. Их можно будет покормить с руки и погладить.

Вдохновляющие истории
Помощь проблемным животным и экологическое просвещение гостей — главная задача Приморского Парка. Более десятка копытных, пострадавших от браконьеров, обрели здесь второй дом. Сотрудники расскажут об удивительных таежных кенгуру и красных волках, занесенных в Красную книгу, поделятся забавными фактами о животных и их повадках, вспомнят истории спасения и рождения зверят. Вы узнаете, как проходит реабилитация перед возвращением в дикую природу и увидите обитателей, которые успели сняться не в одном фильме!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проводится по вторникам до 6 октября
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия по двум вольерам в Сафари-парке проводится сотрудниками парка. Парк львов предусматривает самостоятельный осмотр (без гида).

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер из Владивостока и обратно и сопровождение гида
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно:
    — Парк хищных зверей и Парк птиц: взрослые (с 14 лет) — 300 руб., дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту — 200 руб., до 3-х лет — бесплатно.
    — Парк тигров, Парк копытных, Парк леопардов, Парк гималайских медведей: взрослые (с 14 лет) — 450 руб., дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту — 300 руб., до 3-х лет — бесплатно.
    — Парк львов: взрослые (с 14 лет) — 300 руб., дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту — 200 руб., до 3-х лет — бесплатно.
    — Дополнительные услуги: мясо львам и рысям
Зов северных джунглей — Приморский Сафари-парк
Зов северных джунглей — Приморский Сафари-парк
Зов северных джунглей — Приморский Сафари-парк
Зов северных джунглей — Приморский Сафари-парк
Зов северных джунглей — Приморский Сафари-парк
Зов северных джунглей — Приморский Сафари-парк
Зов северных джунглей — Приморский Сафари-парк
Зов северных джунглей — Приморский Сафари-парк
Зов северных джунглей — Приморский Сафари-парк
Зов северных джунглей — Приморский Сафари-парк
Зов северных джунглей — Приморский Сафари-парк
Зов северных джунглей — Приморский Сафари-парк
Зов северных джунглей — Приморский Сафари-парк
Зов северных джунглей — Приморский Сафари-парк
Зов северных джунглей — Приморский Сафари-парк

Экскурсия проводится во вторник в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Центральной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Мы команда гидов с 12-летним опытом работы, победители ежегодного конкурса «Лидеры туриндустрии Приморья». Специализируемся на турах по Приморскому краю. Давно и успешно работаем со сборными и организованными группами школьников и студентов, жителей и гостей города. Стараемся постоянно обновлять список маршрутов, искать для наших путешественников новые, интересные места!
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Анна проводит ещё 2 экскурсии

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