Анна проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает​

«Там крокодилы, львы и гориллы»

Без решёток, рвов и стёкол — жизнь зверей в Приморском Сафари-парке не омрачена стенами. С небольшого мостика вы понаблюдаете за взрослыми тиграми и маленьким тигренком Шерханом, поразитесь грации львов и леопардов, а также посетите парк гималайских медведей. Навстречу к нам выйдут ручные обитатели: изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики. Их можно будет покормить с руки и погладить.

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Вдохновляющие истории

Помощь проблемным животным и экологическое просвещение гостей — главная задача Приморского Парка. Более десятка копытных, пострадавших от браконьеров, обрели здесь второй дом. Сотрудники расскажут об удивительных таежных кенгуру и красных волках, занесенных в Красную книгу, поделятся забавными фактами о животных и их повадках, вспомнят истории спасения и рождения зверят. Вы узнаете, как проходит реабилитация перед возвращением в дикую природу и увидите обитателей, которые успели сняться не в одном фильме!