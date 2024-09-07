На Рождество – экскурсии в Баку

Найдено 6 экскурсий в категории «На Рождество» в Баку на русском языке, цены от €17, скидки до 35%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чаепитие на вершине
На машине
скидка
25%
107 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Розовое озеро, Радужные горы и чаепитие на горе Бешбармаг в Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений и легенд Азербайджана с индивидуальной экскурсией по самым живописным местам Баку
Начало: Место проживания
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
150113 за всё до 4 чел.
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
На машине
скидка
20%
264 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Из Баку к марсианским пейзажам и розовому озеру: путешествие жизни
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным чудесам Азербайджана. Откройте для себя розовое озеро, мистическую гору и марсианские пейзажи
Начало: У вашего отеля в черте города
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
145116 за всё до 4 чел.
Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
10%
92 отзыва
8 часов
Групповая
до 16 чел.
Групповая экскурсия по Баку: Гобустан, грязевые вулканы и Янардаг
Погрузитесь в историю и культуру Азербайджана, посетив Гобустанский заповедник, грязевые вулканы и другие знаковые места в Баку
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
5045 за человека
Старый город Баку за 2 часа
Пешая
скидка
35%
120 отзывов
2 часа
Групповая
до 14 чел.
Старый город Баку: путешествие в историю и культуру за 2 часа
Прогулка по Старому городу Баку раскроет его исторические тайны, архитектурные шедевры и места, ставшие декорациями для культовых фильмов
Начало: У основных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
2617 за человека
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
На машине
135 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Гора Бешбармаг, розовое озеро, земляная радуга и рыбный рынок в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
от 135 за всё до 2 чел.
Трансфер из аэропорта в Баку
На машине
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер из аэропорта в Баку
Удобное начало вашего путешествия
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
52 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    7 сентября 2024
    Старый город Баку за 2 часа
    Очень понравилась экскурсия, Эльнур очень грамотный и интересный лектор. Старый город это невероятное место)
  • И
    Илона
    7 сентября 2024
    Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
    Успех экскурсии во многом зачисит от гида! . Рамиль сразу создал у нас приятное впечатление: Прислал фото машины с номером, приехал
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    в отель заранее и такая предупредительность была во всём. Отличный рассказ по маршруту, самые удобные места высадки, всегда охлаждённый салон авто в жару. . всего не перечесть! Как джин исполнил желания, мы вышли за временные рамки, а он ни слова! Спасибо ему огромное!

    Успех экскурсии во многом зачисит от гида! . Рамиль сразу создал у нас приятное впечатление:Успех экскурсии во многом зачисит от гида! . Рамиль сразу создал у нас приятное впечатление:Успех экскурсии во многом зачисит от гида! . Рамиль сразу создал у нас приятное впечатление:Успех экскурсии во многом зачисит от гида! . Рамиль сразу создал у нас приятное впечатление:
  • T
    Timurs
    6 сентября 2024
    Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
    Были с семьей на экскурсии с гидом Туралом. Отлично провели время, было весело и интересно. Очень красивые и душевные места.
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    Турал отличный собеседник и рассказчик, рассказывал много, но не грузил бесконечными фактами. План экскурсии отлично спланирован, всегда можно остановится в магазин или для нужны, тебя никто не торопит, можно с удовольствием насладится видами. Комфортабельный автомобиль, никаких неудобств не было. Помимо самой программы Турал рассказывал о жизни местных жителей, а так же отвечал на любимые вопросы. Так же посоветовал шикарный ресторан, который мы посетили позднее и так же насладились.

  • И
    Ирина
    6 сентября 2024
    Старый город Баку за 2 часа
    Все прошло отлично. Эльнур старался преподнести материал так, чтобы нам было интересно. Исторические факты бы ли совмещены с общими сведениями и штуками. Ответил на все наши вопросы. Мы прогулялись по старому городу в приятной компании нашего гида, улыбчивого Эльнура.
  • А
    Анастасия
    5 сентября 2024
    Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
    Места восхитительные, особенно гора Бешбармаг. Сам организатор не присутствовал во время экскурсии, его замещал другой гид. Данную поездку назову больше поездкой с
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    личным водителем, нежели, чем с экскурсоводом. Но радует то, что сами места не предполагают длительного рассказала, в отличии от экскурсии по исторической части Баку. Саму экскурсию определено рекомендую к посещению, так как места и природа поражают

    Места восхитительные, особенно гора БешбармагМеста восхитительные, особенно гора БешбармагМеста восхитительные, особенно гора БешбармагМеста восхитительные, особенно гора БешбармагМеста восхитительные, особенно гора БешбармагМеста восхитительные, особенно гора БешбармагМеста восхитительные, особенно гора БешбармагМеста восхитительные, особенно гора Бешбармаг
  • Н
    Наталья
    4 сентября 2024
    Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
    Нашим экскурсоводом был Гамид. Все очень понравилось. Больше всего зацепила гора Бешбармаг, очень атмосферное место с потрясающими видами и очень
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    дружелюбными местными, которые напоили нас чаем и накормили там же сорванным инжиром и сладостями. Экскурсовод очень приятный, доброжелательный, все очень интересно рассказывал. В целом, впечатления очень позитивные, всем рекомендую!

  • А
    Анна
    3 сентября 2024
    Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чаепитие на вершине
    Огромное спасибо за чудесную экскурсию! Наш гид Шаин очень вежливый, знающий, с отличным чувством юмора! Всю дорогу была отличная атмосфера! Очень приятный собеседник, который прекрасно и интересно рассказал историю этих мест! Благодарим за прекрасно проведенное время!
  • В
    Валентина
    3 сентября 2024
    Старый город Баку за 2 часа
    Очень понравилась экскурсия по Старому городу в сопровождении гида Эльнура. Хорошо знает историю, которую умеет преподнести ярко, интересно, увлекательно. Также
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    были с Эльнуром на индивидуальной экскурсии в Гобустан и на горящую гору Янардаг. Пунктуальный, встретил нас у дома, во время поездки показал на хороший ресторан, где мы пообедали. Еще он классно умеет делать фотографии)

  • В
    Василий
    2 сентября 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Экскурсия в Гобустан оставила на мне очень большое впечатление. Благодаря гиду, Мураду. Его знание местности, юмор и коммуникабельность поразили меня
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    (конечно только в самом хорошем смысле). Однозначно рекомендую эту экскурсию и в особенности Мурада. С ним невозможно соскучится! Также хочу дополнительно отметить, я много где был и брал неоднократно экскурсии и Мурадом я был поражен. Он уделяет внимание абсолютно всем. И даже в ресторане он помогал людям из группы-объяснял что за блюда из чего состоят и тд. В общем я действительно был под впечатлением. И я был один русский в группе, но благодаря Мураду ничуть не чувствовал себя обделенным. Спасибо ему огромное! Обращайтесь-не пожалеете!

  • В
    Виктория
    2 сентября 2024
    Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чаепитие на вершине
    Большое спасибо за экскурсию! Очень понравилась как сама организация экскурсии, так и рассказанный материал. Однозначно рекомендую экскурсию и, в следующий раз в Баку, так же обратимся за новой экскурсией:)

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чаепитие на вершине
  2. Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
  3. Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
  4. Старый город Баку за 2 часа
  5. Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Нагорный парк
  5. Дворец Ширваншахов
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Джума-Мечеть
  9. Приморский бульвар
  10. Апшерон
Сколько стоит экскурсия по Баку в сентябре 2024
Сейчас в Баку в категории "На Рождество" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 17 до 135 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 719 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год на рождество, 719 ⭐ отзывов, цены от €17. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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