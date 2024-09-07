читать дальше

(конечно только в самом хорошем смысле). Однозначно рекомендую эту экскурсию и в особенности Мурада. С ним невозможно соскучится! Также хочу дополнительно отметить, я много где был и брал неоднократно экскурсии и Мурадом я был поражен. Он уделяет внимание абсолютно всем. И даже в ресторане он помогал людям из группы-объяснял что за блюда из чего состоят и тд. В общем я действительно был под впечатлением. И я был один русский в группе, но благодаря Мураду ничуть не чувствовал себя обделенным. Спасибо ему огромное! Обращайтесь-не пожалеете!