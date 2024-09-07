скидка
25%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборРозовое озеро, Радужные горы и чаепитие на горе Бешбармаг в Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений и легенд Азербайджана с индивидуальной экскурсией по самым живописным местам Баку
Начало: Место проживания
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
150€113 за всё до 4 чел.
скидка
20%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИз Баку к марсианским пейзажам и розовому озеру: путешествие жизни
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным чудесам Азербайджана. Откройте для себя розовое озеро, мистическую гору и марсианские пейзажи
Начало: У вашего отеля в черте города
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
145€116 за всё до 4 чел.
скидка
10%
8 часов
Групповая
до 16 чел.
Групповая экскурсия по Баку: Гобустан, грязевые вулканы и Янардаг
Погрузитесь в историю и культуру Азербайджана, посетив Гобустанский заповедник, грязевые вулканы и другие знаковые места в Баку
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
50€45 за человека
скидка
35%
2 часа
Групповая
до 14 чел.
Старый город Баку: путешествие в историю и культуру за 2 часа
Прогулка по Старому городу Баку раскроет его исторические тайны, архитектурные шедевры и места, ставшие декорациями для культовых фильмов
Начало: У основных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
26€17 за человека
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Гора Бешбармаг, розовое озеро, земляная радуга и рыбный рынок в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
от €135 за всё до 2 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер из аэропорта в Баку
Удобное начало вашего путешествия
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
€52 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 сентября 2024Очень понравилась экскурсия, Эльнур очень грамотный и интересный лектор. Старый город это невероятное место)
- ИИлона7 сентября 2024Успех экскурсии во многом зачисит от гида! . Рамиль сразу создал у нас приятное впечатление: Прислал фото машины с номером, приехал
- TTimurs6 сентября 2024Были с семьей на экскурсии с гидом Туралом. Отлично провели время, было весело и интересно. Очень красивые и душевные места.
- ИИрина6 сентября 2024Все прошло отлично. Эльнур старался преподнести материал так, чтобы нам было интересно. Исторические факты бы ли совмещены с общими сведениями и штуками. Ответил на все наши вопросы. Мы прогулялись по старому городу в приятной компании нашего гида, улыбчивого Эльнура.
- ААнастасия5 сентября 2024Места восхитительные, особенно гора Бешбармаг. Сам организатор не присутствовал во время экскурсии, его замещал другой гид. Данную поездку назову больше поездкой с
- ННаталья4 сентября 2024Нашим экскурсоводом был Гамид. Все очень понравилось. Больше всего зацепила гора Бешбармаг, очень атмосферное место с потрясающими видами и очень
- ААнна3 сентября 2024Огромное спасибо за чудесную экскурсию! Наш гид Шаин очень вежливый, знающий, с отличным чувством юмора! Всю дорогу была отличная атмосфера! Очень приятный собеседник, который прекрасно и интересно рассказал историю этих мест! Благодарим за прекрасно проведенное время!
- ВВалентина3 сентября 2024Очень понравилась экскурсия по Старому городу в сопровождении гида Эльнура. Хорошо знает историю, которую умеет преподнести ярко, интересно, увлекательно. Также
- ВВасилий2 сентября 2024Экскурсия в Гобустан оставила на мне очень большое впечатление. Благодаря гиду, Мураду. Его знание местности, юмор и коммуникабельность поразили меня
- ВВиктория2 сентября 2024Большое спасибо за экскурсию! Очень понравилась как сама организация экскурсии, так и рассказанный материал. Однозначно рекомендую экскурсию и, в следующий раз в Баку, так же обратимся за новой экскурсией:)
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «На Рождество»
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