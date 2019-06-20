40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Древнейшие храмы, крепости и замки Грузии

Марина
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Марина – ваш гид
Мцхета — один из старейших городов-крепостей на территории Грузии, который с 4-го века до н.э являлся политическим центром Иберийского царства.

Даже если у вас всего пара свободных дней, один из них непременно стоит уделить этому сакральному месту, чтобы почувствовать мощь древних религиозных построек, узнать о насыщенной истории грузинской земли и увидеть своими глазами те красоты, которые не уставали воспевать многие поэты и писатели.
132 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии40 отзывов
4.97
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури

Что вас ожидает

Светицховели — эталон храмовой архитектуры Грузии
Мцхета, как город-музей, интересен сам по себе. Но его главной достопримечательностью является храм Светицховели, построенный в 11 веке на месте первой грузинской христианской церкви 4 века. До 21 века Светицховели был главным кафедральным собором Грузинской православной церкви, здесь проходили церемонии коронации всех грузинских царей, и до сих пор это место является духовным центром страны. На экскурсии вы узнаете самые интересные факты об этом уникальном творении средневекового зодчества, пережившем немало трудных времен и множество реконструкций.

Джвари — «там, где, сливаяся, шумят…»
Неподалеку от Мцхета находится еще одна религиозная святыня Грузии: храм 6 века Джвари, что в переводе означает «крест». Храм построили на месте креста, воздвигнутого в 4 веке царем Мирианом, первым христианским царем Грузии. Именно этот храм и воспел Лермонтов в своей поэме «Мцыри». Я познакомлю вас с особенностями постройки этого сооружения и расскажу о ярких событиях и легендах, связанных с этим храмом.

Ананури — красота, застывшая в камне
Финальным пунктом нашего маршрута будет средневековый замок Ананури, древняя резиденция арагвских князей, находящаяся всего в 30 км. от Мцхеты. Этот замок сохранился лучше всех остальных в Грузии. Построенный на берегу Жинвальского водохранилища, прямо на знаменитой Военно-Грузинской дороге, он притягивает не только своей древностью и красотой средневековой архитектуры, но и особой эффектностью благодаря живописным окрестностям. А среди храмов, что есть на его территории, особенно примечателен храм Богоматери — храм с самой богатой отделкой из всех сохранившихся на территории Грузии религиозных построек.

Организационные детали

  • Экскурсию в Мцхету можно совместить с посещением усадьбы Багратион-Мухранских. В шато проводятся экскурсии по винному погребу и предлагается дегустация вина, изготовленного в усадьбе.
  • Стоимость тура увеличится только в случае заказа экскурсии и дегустации в шато Мухрани.
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Мне 44 года и вот уже 2 года, как я наслаждаюсь профессией гида. Каждый раз, заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих подопечных, понимаю, какое везение, родиться в стране, где природа и предки все сделали за меня. Моя работа заключается лишь в том, чтобы с наилучшей стороны показать то великолепие, которое зовется Грузией. Мои туры сэкономят ваши время, деньги и силы, а главное создадут именно то представление о Грузии, которое сподвигнет вас возвращаться сюда за новыми впечатлениями и открытиями.
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40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 июня 2019
Невероятная экскурсия и самый лучший гид который только может быть! Мы много путешествуем и всегда стараемся взять гида, но очень редко встречаются такие прекрасные экскурсоводы, как Марина!
Маршрут очень хорошо продуман, несмотря на то что экскурсия достаточно длинная , но время пролетело незаметно, и все благодаря гиду. Информация преподносилась легко и увлекательно, ничего лишнего, прекрасные виды, величественные горы, комфортное общение.
спасибо за лучший день!
Мы были с маленьким ребёнком и не смотря на это, Марина смогла сделать наш день максимально информативным и удобным ! Большое спасибо!!
12 июня 2019
Если Вы хотите узнать всё всё об истории, о многочисленных народностях, о кухне Удивительной Грузии и конечно узнать всё всё об элексире счастья- грузинском вине, тогда Вам точно к Марине. Эта Настоящая Грузинская Девушка перенесёт вас в 15 век, в 13 век и даже в 5 и 4 век , раскроет очень многие исторические факты и расскажет очень много легенд . Марина подстроится под Ваши желания и возможности и Вы даже не заметите, как пролетят 7 часов незабываемой экскурсии!!!
Марина, Спасибо Вам Огромное за Ваш Профессионализм, за позитив, за Ваши Знания и конечно за Вашу Любовь к Грузии, к которой Вы приобщили нашу компанию!!! Обязательно Вернёмся в Вашу Незабываемую Страну!!!
4 июня 2019
Прежде всего хотелось бы поблагодарить Марину за прекрасную экскурсию! Мы не только посмотрели все достопримечательности заявленные к посещению, но и узнали много о Грузии в целом. Это был интересный и подробный рассказ о жизни и традициях, который позволил погрузится в атмосферу Грузии. А так же увидеть великолепные красоты старинных храмов и величественных гор. Рекомендую Марину в качестве гида.
2 июня 2019
Марина настоящий профи. Видно, что болеет за своё дело и стремится заразить этим вас.
Наш маршрут был скорректирован по нашим пожеланиям и вобрал в себя максимум того, что нам хотелось. Время пролетело моментально за интересными рассказами и иногда спорами )
С удовольствием повторим в следующий приезд )
Рекомендуем.

C благодарностью,
Ринат & Настя
14 мая 2019
Марина, хотела бы выразить Вам огромную благодарность за нашу экскурсию (Мцхета и замок Ананури). Нам очень понравилось. Мы совмещали экскурсию с дегустацией в Шато Мухрани. Я очень люблю узнавать "как все работает" и "как все устроено" - в этом плане это была прекрасная вторая часть нашего путешествия. Очень хочется вернуться в сентябре и посмотреть, что получится из экспериментальных черных яиц :)).

Очень красивый монастырь Джвари с великолепным видом. Маршрут был построен таким образом, что мы не попадали в основной туристический поток и всегда была возможность спокойно все посмотреть без толп туристов, сделать замечательные фотографии, на которых правда всей красоты, к сожалению, не видно :))

Большое спасибо за нашу беседу по окончании экскурсии про детей, про жизнь, про обычаи, про тосты - это был очень трогательный и душевный вечер. Огромное Вам спасибо!
Наталия
22 апреля 2019
Наш дружный коллектив из 6 человек выражает безграничную благодарность чудесному гиду Марине за незабываемый, полный впечатлений и эмоций день в Грузии на экскурсии «Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури». Марина удивительная, гостеприимная, тактичная, начитанная. Она ответила на все наши вопросы, которые касались не только достопримечательностей, но и о традициях, народностях, языке и многом другом. Рекомендуем её, как лучшего гида по Грузии. Новый лозунг нашего коллектива: «На экскурсию только с Мариной!».
2 апреля 2019
Огромное спасибо Марине за экскурсию. Она просто кладезь информации! Очень много узнали не только о посещаемых местах, но и об истории и быте Грузии, о различиях между регионами, об их кулинарных традициях. Взрослые и дети - все остались довольны экскурсией. Рекомендуем!
17 марта 2019
Удивительная грузинка Марина, с глубокими и разносторонними знаниями, смогла за небольшую четырехчасовую экскурсию погрузить нас в историю, быт, проблемы и радости своей страны. С большой деликатностью Марина затронула этнические и семейные вопросы, без лишних подробностей нам рассказали об историческом и религиозном развитии региона, со страстью и любовью был рассказ о гастрономическом разнообразии Грузии. Марина внимательно слушала наши пожелания и легко меняла направления разговора и маршрут экскурсии. Особенно ценны были ее рекомендации по ресторанам и магазинам. Комфортная машина, правильно выбранный маршрут,
Марина, и ее рассказы - вс это оставило прекрасное впечатление. Очень рекомендуем.
5 марта 2019
Марина - профессионал своего дела, очень много знает, увлекательно и интересно рассказывает . Знает много об истории, религии, народе. Очень приятная и интеллигентная, гид просто прекрасный. Кстати, для винных гурманов - знает много тонкостей о вине, производителях, процессах изготовления, что лучше приобрести и какие марки попробовать.

Я смело могу рекомендовать Марину всем, вы точно останетесь довольны и полюбите Грузию всей душой.
17 января 2019
Экскурсия очень понравилась. Марина очень приятный и грамотный человек. Много знает интересного о стране. На протяжении всей экскурсии все время что-то рассказывала. Просто кладезь информации. Очень тактично обходила острые политические моменты между нашими странами. Я бы посоветовала ее своим друзьям без раздумья. Экскурсия началась от отеля, где мы проживали и там же закончилась. Получили массу удовольствия и полезных знаний. Спасибо большое Марина!
Ещё 30 отзывов

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