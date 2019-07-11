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Побывать в пещерном городе, увидеть дворец императорской семьи и погрузиться в историю Грузии

Резо
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Резо – ваш гид
Древняя Месхетия помнит времена Византийской империи.

Я расскажу о судьбе этого региона: от первых упоминаний в записях Александра Македонского до связи со Сталиным.

Вы побываете в крепости Рабат, монастыре Вардзия и, конечно, услышите о жизни простых грузин.

Не только история, но и местные нравы откроются вам на экскурсии.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в Боржоми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Красочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-Ахалцихе
Красочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-Ахалцихе

Что вас ожидает

Окрестности Боржоми и многовековая «биография» региона
Мы встретимся в условленном месте между Тбилиси и Боржоми и отправимся изучать город. По пути полюбуемся живописным ущельем Кура и поговорим об истории Месхетии. Вы узнаете, как жили грузины во время Византийской и Османской империй и каким был их быт в советские годы. Увидите дворец Романовых и места, где отдыхали деятели ЦК КПСС. Конечно, попробуете знаменитую минеральную воду и искупаетесь в термальной бассейне. Кроме того, мы побываем в старинных крепостях: я расскажу, в какой из них русская армия готовилась к бою с османами, а какая попала в записи Александра Македонского.

Ахалцихе: древний Рабат и местные нравы
Первые поселения здесь существовали ещё до нашей эры, но город появился лишь в Средневековье. Я покажу его самое знаменитое сооружение: крепость Рабат, которая «погрузит» вас в средневековую эпоху. Вы откроете, как и зачем она появилась, и разберётесь в её непростой истории. Мы прокатимся по городу и поговорим о нравах грузин в прошлые века и о современных проблемах страны.

Пещерный город Вардзия
Уникальное место — пещерный город — обязательно войдёт в маршрут. Вы прогуляетесь по необычному сооружению и услышите его историю. Я поделюсь с вами легендой о названии города и проведу по вехам его истории. Кроме того, вас ждёт остановка у Зелёного монастыря и природные красоты удивительной Месхетии.

Конечно, мы сделаем остановку на обед, чтобы вы отдохнули и попробовали грузинские лакомства.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Боржоми. Из Тбилиси в Боржоми вы можете доехать на микроавтобусе. Он отправляется с автовокзала Дидубе (возле метро Дидубе) каждый час, начиная с 8:00. Стоимость билета — 8 лари, время в пути — 2 — 2,5 часа.
  • Дополнительные расходы: входные билеты в крепости — 7 лари каждая, обед — по желанию.
  • Экскурсия автомобильная.
Красочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-Ахалцихе
Красочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-Ахалцихе
Красочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-Ахалцихе
Красочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-Ахалцихе
Красочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-Ахалцихе
Красочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-Ахалцихе
Красочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-Ахалцихе
Красочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-Ахалцихе
Красочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-Ахалцихе
Красочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-Ахалцихе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Боржоми.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Резо
Резо
Мне 60 лет, по профессии инженер-строитель и сейчас работаю по профеcсии — преподаю технические предметы в местном колледже. Проводить экскурсии начал, когда стал принимать гостей в своем гестхаусе. Я хорошо знаю историю Грузии и своего региона и люблю об этом рассказывать путешественникам. Все остаются довольны.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

11 июля 2019
Экскурсия просто супер! Резо и Павел отличные рассказчики. С ними также можно пообщаться на любую тему. Очень удобно то, что полностью учитываются ваши пожелания. Можно поехать куда угодно и как угодно. Нам даже показали те места, которые и не входили в маршрут) К сожалению, мы не успели посетить все из-за ограничений по времени и нас в связи с этим даже сделали скидки. Экскурсия просто «must see”. Столько красочных мест и приятная компания! Советую всем!

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