Что вас ожидает

Окрестности Боржоми и многовековая «биография» региона

Мы встретимся в условленном месте между Тбилиси и Боржоми и отправимся изучать город. По пути полюбуемся живописным ущельем Кура и поговорим об истории Месхетии. Вы узнаете, как жили грузины во время Византийской и Османской империй и каким был их быт в советские годы. Увидите дворец Романовых и места, где отдыхали деятели ЦК КПСС. Конечно, попробуете знаменитую минеральную воду и искупаетесь в термальной бассейне. Кроме того, мы побываем в старинных крепостях: я расскажу, в какой из них русская армия готовилась к бою с османами, а какая попала в записи Александра Македонского.

Ахалцихе: древний Рабат и местные нравы

Первые поселения здесь существовали ещё до нашей эры, но город появился лишь в Средневековье. Я покажу его самое знаменитое сооружение: крепость Рабат, которая «погрузит» вас в средневековую эпоху. Вы откроете, как и зачем она появилась, и разберётесь в её непростой истории. Мы прокатимся по городу и поговорим о нравах грузин в прошлые века и о современных проблемах страны.

Пещерный город Вардзия

Уникальное место — пещерный город — обязательно войдёт в маршрут. Вы прогуляетесь по необычному сооружению и услышите его историю. Я поделюсь с вами легендой о названии города и проведу по вехам его истории. Кроме того, вас ждёт остановка у Зелёного монастыря и природные красоты удивительной Месхетии.

Конечно, мы сделаем остановку на обед, чтобы вы отдохнули и попробовали грузинские лакомства.