9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Вкусный завтрак и беседы о кулинарных традициях

Мы встретимся возле места вашего проживания и отправимся в уютное кафе, где за ароматным и сытным завтраком я расскажу о гастрономических пристрастиях современных грузин и их предков и кулинарных традициях одной из древнейших кухонь мира. Вы узнаете, что такое настоящий сациви, как есть мамалыгу и какие приборы используют для харчо, в чем различия хачапури в разных регионах Грузии и какое из них самое сложное в приготовлении. А еще, например, откроете, что помимо сулугуни у нас около 250 сортов сыра!

Прогулка по Тифлису

Экскурсия неспешно продолжится по старому Тбилиси — вы пройдетесь по Абанотубани — району серных бань, где я расскажу о возникновении города. Услышите историю Сионского собора, где хранится главная святыня Грузии — крест Святой Нино. Осмотрите старейший из сохранившихся храмов Тбилиси, Анчисхати. Наслаждаясь пейзажами крепости Нарикала, узнаете о многовековой спутнице и свидетельнице тбилисской судьбы. Побываете у кукольного театра Резо Габриадзе и познакомитесь с аутентичной архитектурой тбилисских домов. А затем я предложу посетить один из многочисленных винных погребов, где за дегустациями мы продолжим разговор о грузинском вине.

В завершение я поделюсь рекомендациями о лучших ресторанах столицы и советами по выбору блюд, которых вам хватит на много дней вперед. А также научу разбираться в покупке чурчхелы, специй и сыра.