9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Авторская экскурсия-импровизация по Старому городу с гастрономическим акцентом

Марина
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Марина – ваш гид
Знакомство с Тбилиси обретет совершенно другой смысл, если вы уделите пристальное внимание гастрономической культуре Грузии.

Не поддаться ее ароматам, краскам и вкусам невозможно, а в изобилии предложений легко потеряться.

Я составлю для вас индивидуальную программу с самобытными ресторанчиками, уютными кафе и винными погребками.

Расскажу об истории, застольных традициях и главных блюдах, которыми гордится грузинская кухня.

А также познакомлю с главными достопримечательностями Старого города.
75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 15 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Многоголосье грузинской кухни
Многоголосье грузинской кухни

Что вас ожидает

Вкусный завтрак и беседы о кулинарных традициях
Мы встретимся возле места вашего проживания и отправимся в уютное кафе, где за ароматным и сытным завтраком я расскажу о гастрономических пристрастиях современных грузин и их предков и кулинарных традициях одной из древнейших кухонь мира. Вы узнаете, что такое настоящий сациви, как есть мамалыгу и какие приборы используют для харчо, в чем различия хачапури в разных регионах Грузии и какое из них самое сложное в приготовлении. А еще, например, откроете, что помимо сулугуни у нас около 250 сортов сыра!

Прогулка по Тифлису
Экскурсия неспешно продолжится по старому Тбилиси — вы пройдетесь по Абанотубани — району серных бань, где я расскажу о возникновении города. Услышите историю Сионского собора, где хранится главная святыня Грузии — крест Святой Нино. Осмотрите старейший из сохранившихся храмов Тбилиси, Анчисхати. Наслаждаясь пейзажами крепости Нарикала, узнаете о многовековой спутнице и свидетельнице тбилисской судьбы. Побываете у кукольного театра Резо Габриадзе и познакомитесь с аутентичной архитектурой тбилисских домов. А затем я предложу посетить один из многочисленных винных погребов, где за дегустациями мы продолжим разговор о грузинском вине.

В завершение я поделюсь рекомендациями о лучших ресторанах столицы и советами по выбору блюд, которых вам хватит на много дней вперед. А также научу разбираться в покупке чурчхелы, специй и сыра.

Организационные детали

  • Программа полностью индивидуальная и составляется на основании ваших вкусов и пожеланий.
  • Количество посещаемых кафе/ресторанов будет зависеть от вас.
  • В стоимость тура не включены расходы на кафе/ресторан.
Многоголосье грузинской кухни
Многоголосье грузинской кухни
Многоголосье грузинской кухни

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Мне 44 года и вот уже 2 года, как я наслаждаюсь профессией гида. Каждый раз, заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих подопечных, понимаю, какое везение, родиться в стране, где природа и предки все сделали за меня. Моя работа заключается лишь в том, чтобы с наилучшей стороны показать то великолепие, которое зовется Грузией. Мои туры сэкономят ваши время, деньги и силы, а главное создадут именно то представление о Грузии, которое сподвигнет вас возвращаться сюда за новыми впечатлениями и открытиями.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 сентября 2019
Очень благодарны гиду Марине за чудесно проведенный день! Именно её экскурсия сподвигла на желание ещё раз вернуться в Грузии и досмотреть неувиденное. Марина показала и рассказала за такой короткий промежуток времени (всего то 7 часов) много исторических объектов, интереснейших фактов. Необходимо отметить, что в нашей группе мы были все очень разные по интересам и она к каждому нашла подход, и каждому дала ту информацию, которой именно ему не хватало.
Спасибо большое!
23 августа 2019
Нашим гидом была Марина, и я полностью присоединяюсь к другим теплым отзывам об этой увлеченной, интеллигентной женщине. Прекрасный русский язык, который сделал бы честь любому русскому, интересная подача материала, глубокие познания в предмете своего рассказа. Попробовали мы себя немного и в историческом диспуте, и это доставило мне лично огромное удовольствие, потому что в диспуте, в конечном счете, важна та истина, которая рождается в процессе разговора. Ресторан, в котором мы пообедали по рекомендации нашего гида, был прекрасный, и дальнейшие ее рекомендации и рассказы о грузинской кухне были всеми нами приняты к сведению и ждут своего воплощения. Спасибо, Марина!
3 июля 2019
От всей души хотим выразить Марине нашу огромую благодарность за проведённый вместе день в Тбилиси! Это была не просто стандартная экскурсия в новом для нас городе,а знакомство с удивительным человеком,влюблённым в свою страну,её культуру,историю,архитектуру и людей.
Марина обладает разносторонними глубокими знаниями и уникальной способностью их преподносить слушателям.
Эмоциональные и жизнерадостный рассказы Марины влюбили нас в историю и традиции грузинской кухни.
Также, Марина великолепно разбирается в тонкостях грузинских вин и сыров и без её помощи вряд ли бы нам удалось разобраться в таком разнообразии,какое есть в этой чудесной стране.
Проведённый вместе день вызвал ещё большее желание вернуться для продолжения знакомства с Грузией и встречей с нашим новым другом-Мариной!
27 мая 2019
Марина, интереснейший человек, хорошо чувствующий аудиторию и потребности группы, глубоко
влюбленная в свою страну. Провели чудесно 2 дня в ее компании, полюбили Грузию всем сердцем, вернёмся ещё.
12 мая 2019
Большое спасибо Марине за потрясающий профессионализм, простоту и качество падачи материала. Марина очень гибко построила экскурсию , исходя из наших пожеланий. Ее материал был точно выверен и очень интересен , пропитан любовью к городу и стране. Хотелось бы пожелать Марине удачи и успехов. В огромном удовольствии полученном от поездки большая заслуга Марины. От всей души рекомендуем ее в качестве гида. Сожалеем , что нам не удалось поездить с ней по другим экскурсиям , ее экскурсия была лучшей. Сергей и Валерия.
10 мая 2019
Марина Гогия весьма интересный и опытный гид. Обладает обширными знаниями как по тематике экскурсии, так и общими по истории, политике и общественному устройству. Вообще с моей точки зрения непросто совместить экскурсионную часть с гастрономической. Думается, что может быть стоит добавить больше информации по тем точкам
города, где акцент сделан на региональную кухню. Кстати, в рекомендованном гидом духане для обеда, мнения мои и супруги разошлись по-поводу хинкали: мне очень не понравилось тесто, а жена была в восторге.
Гида несомненно рекомендуем для всех видов экскурсий по Тбилиси. И да: если Вы смотрите Артёма Шейнина по Первому или Владимира Соловьева по России, Вам точно не к Марине... Туристы же с демократическими взглядами и правильным пониманием патриотизма найдут в ней интересного собеседника, и получат новую информацию по взглядам современного грузинского общества.
9 мая 2019
Экскурсия состоялась 6 мая 2019г. Наша компания из 7 человек побывала во многих странах мира и очень были приятно удивлены форматом проведения самой экскурсии и содержанием её. Наш гид Марина , можно так сказать, включила нас в разряд дорогих гостей Грузии сразу как только мы познакомились , присели завтракать, далее экскурсия прошла так как будто мы приехали к своим друзьям. Разговор о жизни в Грузи,знакомство с улочками , достопримечательностями Тбилиси длилось до вечера, но хотя были все уже уставшими, расставаться не хотелось, Марина приятный во всех отношениях человек, знающий город, любящая своих соотечественников, Грузию умеет поделиться этой любовью с гостями.
21 апреля 2019
Спасибо огромное Марине за прекрасную и интересную экскурсию. Марина сделала этот день незабываемым. Много смеха, впечатлений, вкусной еды, вина и интересных рассказов.
25 января 2019
Очень рекомендуем. Мы были первый раз и первый день в Грузии, в Тбилиси.) Марина добрый, интеллегентеый человек, интересный рассказчик, с хорошим чувством юмора. Провели день легко, непринужденно и познавательно. В конце таверна, которая Марина порекомендовала бомбическая)) Мариночка, спасибо большое за день!)) мир, любви и здоровья вашей семье и вам))

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