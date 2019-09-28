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  3. Мцхета — грузинский Иерусалим

Посетить Джвари и полюбоваться видом с горы, прикоснуться к святыням Самтавро и кафедрального собора

Valery
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Valery – представитель гидов
Мцхета — первая столица Грузии: на экскурсии вы познакомитесь с её историей и услышите о становлении христианства в Грузии.

Поймете, почему помолиться у местных святынь приезжает сам Папа Римский, увидите старинные храмы и монастыри и насладитесь красотой грузинской природы.
40 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Авлабари
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Мцхета — грузинский Иерусалим
Мцхета — грузинский Иерусалим

Что вас ожидает

Там, где, сливаяся, шумят
Одна из визитных карточек Грузии — монастырь Джвари, возведенный на вершине горы. Прямо под ним соединяются реки Арагви и Кура — вы полюбуетесь захватывающим видом и сделаете отличные фото. Именно здесь начинается христианская история Грузии: вы услышите о святой Нино, кресте из виноградной лозы и грузинских царях.

Собор, занесенный в список ЮНЕСКО
Спустившись вниз, мы прогуляемся по улочкам города и осмотрим собор Светицховели: я объясню, что означает это название, и расскажу о строительстве этого архитектурного шедевра, которое длилось 19 лет. В храме хранятся мощи Андрея Первозванного, а также хитон Иисуса Христа и мантия Ильи Пророка — вы сможете помолиться у этих почитаемых реликвий.

Святыни Самтавро
Еще один монастырь, который входит в программу экскурсии— Самтавро. Не раз он был разрушен и восстановлен, но и сегодня здесь покоятся мощи старца Гавриила Самтаврийского и могила первых христианских царей — Мириана и его супруги Наны. Вы рассмотрите древние фрески и увидите чудесный ежевичник, под которым молилась сама святая Нино.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, а дорога будет быстрой и легкой. Трансфер входит в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
  • Выбирайте для поездки удобную обувь и не забудьте фотоаппарат.
  • Дети до 12 лет включительно принимают участие в экскурсии бесплатно.
Мцхета — грузинский Иерусалим
Мцхета — грузинский Иерусалим
Мцхета — грузинский Иерусалим
Мцхета — грузинский Иерусалим
Мцхета — грузинский Иерусалим

Экскурсия проводится ежедневно в 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура у метро Авлабари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Valery
Valery
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

28 сентября 2019
Экскурсия "Мцхета — грузинский Иерусалим" нам очень понравилась! Очень интересно и познавательно, получили много впечатлений. Спасибо большое Елене за отличную экскурсию и Валерию, чувствовался индивидуальный подход! Приобрели не только новые знания, советы, но и друзей! ;) спасибо!

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