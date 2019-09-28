Что вас ожидает

Там, где, сливаяся, шумят

Одна из визитных карточек Грузии — монастырь Джвари, возведенный на вершине горы. Прямо под ним соединяются реки Арагви и Кура — вы полюбуетесь захватывающим видом и сделаете отличные фото. Именно здесь начинается христианская история Грузии: вы услышите о святой Нино, кресте из виноградной лозы и грузинских царях.

Собор, занесенный в список ЮНЕСКО

Спустившись вниз, мы прогуляемся по улочкам города и осмотрим собор Светицховели: я объясню, что означает это название, и расскажу о строительстве этого архитектурного шедевра, которое длилось 19 лет. В храме хранятся мощи Андрея Первозванного, а также хитон Иисуса Христа и мантия Ильи Пророка — вы сможете помолиться у этих почитаемых реликвий.

Святыни Самтавро

Еще один монастырь, который входит в программу экскурсии— Самтавро. Не раз он был разрушен и восстановлен, но и сегодня здесь покоятся мощи старца Гавриила Самтаврийского и могила первых христианских царей — Мириана и его супруги Наны. Вы рассмотрите древние фрески и увидите чудесный ежевичник, под которым молилась сама святая Нино.