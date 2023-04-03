Живописные курорты, старинные кирхи и жилые дома, янтарное производство и многое другое
А если так? Нойхаузен, Нойкурен, Граам, а ещё Рудау, Пальмникен — чувствуете, как путешествие приобретает другой окрас? И ещё бы, ведь мы отправимся в атмосферные уголки бывшей Восточной Пруссии, где вы насладитесь местным колоритом, следами Средневековья, а также природой Прибалтики.
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Описание
Что вас ожидает
Мы проедем по маршруту Калининград — Гурьевск — пос. Мельниково — Пионерский — пос. Янтарный — пос. Грачёвка — пос. Сальское — Калининград. Что интересного вам предстоит увидеть и узнать во всех этих местах?
⚜️ Нойхаузен — так раньше назывался Гурьевск, город-спутник Калининграда. Вы побываете у кирхи 13 века (сегодня действующая Новоапостольская церковь) и у замка орденского периода. Гид расскажет вам о страстях, некогда разгоравшихся в нём. Также мы заглянем в прекрасный замковый парк с могучими деревьями и скульптурами А. Шевцова и прогуляемся по уютным улочкам довоенного Нойхаузена.
⚜️ Проезжая через пос. Мельниково — бывшее Рудау, мы остановимся осмотреть мощные руины кирхи 14 века.
⚜️ Проследуем в Пионерский, до 1946 года именовавшийся Нойкурен. Это первоклассный курорт на берегу Балтийского моря с отличным пляжем и променадом. Морские виды и природа соседствуют здесь с чудными старинными домиками и современными виллами. Мы проедем по настоящей «шуршащей» брусчатке, найдём «камень лжи», насладимся курортным шиком.
⚜️ Двигаемся на запад, к посёлку Янтарный. Здесь вы откроете секреты янтарного производства (никакой эпоксидки!) и, при желании, побываете на единственном в мире карьере по добыче янтаря. А гуляя по самому Янтарному (бывш. Пальмникен), гид поделится историей «янтарного бума» и тем, как он повлиял на развитие посёлка.
⚜️ Возвращаемся в Калининград по дороге, которая выведет нас к старинной языческой крепости Гирме-Гермау. Здесь вас ждут легенды о призраках, которые заставляют задуматься о бренности бытия. Через Грачёвку (бывш. Граам), об особенностях которого вы услышите по пути, мы доберёмся до посёлка Сальское, где сохранились руины кирхи Св. Лоренца 14 века. Вы рассмотрите её уникальную архитектуру: средневековые стены, западный фасад, отреставрированный в 17 века в стиле барокко, позднеготическую алтарную часть.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Рекомендованный возраст детей — от 10 лет
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе вместимостью до 8 человек
- Если вы захотите сделать остановку на обед — сообщите нам об этом, во время маршрута будет несколько вариантов перекусить. Либо же берите перекус с собой, чтобы больше времени провести у достопримечательностей.
- При желании посетить янтарный карьер вам необходимо будет оплатить билет — около 350 руб. /чел.
во вторник, пятницу и воскресенье в 09:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Центральной площади Калининграда
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:30Экскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.