Гурьевск, Пионерский, Грачёвка… Звучит не очень воодушевляюще. А если так? Нойхаузен, Нойкурен, Граам, а ещё Рудау, Пальмникен — чувствуете, как путешествие приобретает другой окрас? И ещё бы, ведь мы отправимся в атмосферные уголки бывшей Восточной Пруссии, где вы насладитесь местным колоритом, следами Средневековья, а также природой Прибалтики.

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Описание

Что вас ожидает

Мы проедем по маршруту Калининград — Гурьевск — пос. Мельниково — Пионерский — пос. Янтарный — пос. Грачёвка — пос. Сальское — Калининград. Что интересного вам предстоит увидеть и узнать во всех этих местах?

⚜️ Нойхаузен — так раньше назывался Гурьевск, город-спутник Калининграда. Вы побываете у кирхи 13 века (сегодня действующая Новоапостольская церковь) и у замка орденского периода. Гид расскажет вам о страстях, некогда разгоравшихся в нём. Также мы заглянем в прекрасный замковый парк с могучими деревьями и скульптурами А. Шевцова и прогуляемся по уютным улочкам довоенного Нойхаузена.

⚜️ Проезжая через пос. Мельниково — бывшее Рудау, мы остановимся осмотреть мощные руины кирхи 14 века.

⚜️ Проследуем в Пионерский, до 1946 года именовавшийся Нойкурен. Это первоклассный курорт на берегу Балтийского моря с отличным пляжем и променадом. Морские виды и природа соседствуют здесь с чудными старинными домиками и современными виллами. Мы проедем по настоящей «шуршащей» брусчатке, найдём «камень лжи», насладимся курортным шиком.

⚜️ Двигаемся на запад, к посёлку Янтарный. Здесь вы откроете секреты янтарного производства (никакой эпоксидки!) и, при желании, побываете на единственном в мире карьере по добыче янтаря. А гуляя по самому Янтарному (бывш. Пальмникен), гид поделится историей «янтарного бума» и тем, как он повлиял на развитие посёлка.

⚜️ Возвращаемся в Калининград по дороге, которая выведет нас к старинной языческой крепости Гирме-Гермау. Здесь вас ждут легенды о призраках, которые заставляют задуматься о бренности бытия. Через Грачёвку (бывш. Граам), об особенностях которого вы услышите по пути, мы доберёмся до посёлка Сальское, где сохранились руины кирхи Св. Лоренца 14 века. Вы рассмотрите её уникальную архитектуру: средневековые стены, западный фасад, отреставрированный в 17 века в стиле барокко, позднеготическую алтарную часть.

Организационные детали