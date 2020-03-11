2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Все краски Куршской косы

Куршская коса — это длинная и узкая полоска суши между соленым Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом. А еще это часть одноименного национального парка невероятной красоты — его мы и отправимся исследовать! Вы погуляете по деревянным мостикам Танцующего леса, понаблюдаете за птицами на орнитологической станции Фрингилла и полюбуетесь окрестными пейзажами с высоты Мюллера и дюны Эфа. А если чистейший воздух заставит вас проголодаться, мы заедем в аутентичный трактир с вкусной местной едой.

История и легенды Куршской косы

Вас ждут не только удивительные пейзажи, но и множество интересных историй. Вы узнаете, почему коса «Куршская», зачем в XIX столетии местные жители собирали чаячьи яйца, в честь какого Мюллера названа высота и где проходит старинный почтовый тракт, основная дорога из Восточной Пруссии в Россию. Кроме того, я раскрою, как человеку удается поддерживать живой и хрупкий мир Куршской косы в равновесии.