2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Песчаные дюны, Танцующий лес, высота Мюллера и орнитологическая станция на авто-пешеходной экскурсии

Глеб
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Глеб – ваш гид
Приглашаю отвлечься от городской суеты и провести день в царстве природы, наполненной голосами птиц и ароматами моря и леса.

Вы ощутите приятный бриз Балтики, погрузитесь в мир легенд и преданий древних куршей, посетите Танцующий лес и отведаете местные рыбные деликатесы.
5300 ₽
4505 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
5
Куршская коса — путешествие в мир волшебства
Куршская коса — путешествие в мир волшебства

Что вас ожидает

Все краски Куршской косы
Куршская коса — это длинная и узкая полоска суши между соленым Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом. А еще это часть одноименного национального парка невероятной красоты — его мы и отправимся исследовать! Вы погуляете по деревянным мостикам Танцующего леса, понаблюдаете за птицами на орнитологической станции Фрингилла и полюбуетесь окрестными пейзажами с высоты Мюллера и дюны Эфа. А если чистейший воздух заставит вас проголодаться, мы заедем в аутентичный трактир с вкусной местной едой.

История и легенды Куршской косы
Вас ждут не только удивительные пейзажи, но и множество интересных историй. Вы узнаете, почему коса «Куршская», зачем в XIX столетии местные жители собирали чаячьи яйца, в честь какого Мюллера названа высота и где проходит старинный почтовый тракт, основная дорога из Восточной Пруссии в Россию. Кроме того, я раскрою, как человеку удается поддерживать живой и хрупкий мир Куршской косы в равновесии.

Организационные детали

  • Начало и окончание экскурсии возможно в любом удобном для вас месте в пределах города Калининграда, остальные города Балтийского побережья по договоренности
  • Экскурсия проходит на автомобилях моложе 2014 года с климат- контролем
  • В стоимость не включены: экологический сбор при въезде на Косу — 300 руб. с автомобиля и 150 руб. с человека, а также посещение орнитологической станции Фрингилла — 150 руб. с человека (посещение по желанию), еда и напитки
Куршская коса — путешествие в мир волшебства
Куршская коса — путешествие в мир волшебства
Куршская коса — путешествие в мир волшебства
Куршская коса — путешествие в мир волшебства
Куршская коса — путешествие в мир волшебства
Куршская коса — путешествие в мир волшебства
Куршская коса — путешествие в мир волшебства
Куршская коса — путешествие в мир волшебства
Куршская коса — путешествие в мир волшебства
Куршская коса — путешествие в мир волшебства
Куршская коса — путешествие в мир волшебства
Куршская коса — путешествие в мир волшебства

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Глеб
Глеб
Меня зовут Глеб и я хочу рассказать вам о своем родном крае с богатой историей от древних язычников до советских переселенцев, где каждый день по-настоящему разный. Кроме досугово-просветительской деятельности, я отвечаю и за вашу безопасность. Моя цель — с разных сторон подойти к экскурсии, ведь для каждого из вас — она индивидуальная. Если моя экскурсия останется в вашем сердце — то это будет высшая награда. А еще у меня красный диплом магистра по специальности «Сервис» и долгий безаварийный стаж за рулем.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Все супер!!! Рекомендую молодому поколению, найдете общий язык, узнаете много интересных фактов о косе, можно упосоветоваться по поводу досуга в Калининграде. Знает очень много, постоянно рассказывает-рассказывает, "миллионы" легенд связанных с Кудской косой и народами проживавшими на ней. Спасибо Глеб!!!
7 марта 2020
Шикарнейшая экскурсия. Глеб рассказал историю Куршской косы и Калининграда, много разных интересных и неожиданных легенд. Показал красоты Куршской косы. Все очень понравилось

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