Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Что вас ожидает

Поселок Лесное и прогулка 👣 к авандюне. Здесь состоится ваша первая встреча с Балтийским морем. Через лес 🌳 вы выйдете к смотровой площадке, сделаете панорамные снимки, а после сможете спуститься на берег.

Танцующий лес 🌳. Прогуливаясь среди необычных деревьев, вы услышите вполне правдоподобные версии, объясняющие их странную форму, и познакомитесь с нереалистичными, но любопытными легендами об этом месте.

Высота Эфа. Здесь гид расскажет о деятельном немецком ученом и инженере, разработавшем метод закрепления дюн. Благодаря ему спасли поселок Пиллкоппен, который мог оказаться под песком. Вы пройдете по экотропе, увидите сияющие на солнце ☀️ пески и те самые клетки из хвороста, не дающие им осыпаться.

Отдых у моря 🌊. У вас будет 40-60 минут, чтобы перекусить, прогуляться 👣 вдоль косы, наслаждаясь шумом волн и соленым ветром, а еще устроить мини-фотосессию 📷 — ведь декорации для этого здесь самые подходящие!

Организационные детали