Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

  1. Россия
  2. Калининград
  3. Экскурсии

Куршская краса — песчаная коса

Отправиться на автобусе в национальный парк и понять, в чем его значимость

Руслан
Руслан – экскурсионное агентство из Калининграда
Соленый запах волн, блуждающие пески и танцующие деревья 🌳 — в группе до 20 человек вы увидите самые примечательные локации Куршской косы.

Подниметесь на высоту Эфа и посетите поселок Лесное, а еще прогуляетесь 👣 по удивительному лесу 🌲 и отдохнете на берегу Балтийского моря 🌊.

А мы поделимся любопытными фактами и историями этих заповедных мест!
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 500 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Куршская краса — песчаная коса
Куршская краса — песчаная коса

Что вас ожидает

Поселок Лесное и прогулка 👣 к авандюне. Здесь состоится ваша первая встреча с Балтийским морем. Через лес 🌳 вы выйдете к смотровой площадке, сделаете панорамные снимки, а после сможете спуститься на берег.

Танцующий лес 🌳. Прогуливаясь среди необычных деревьев, вы услышите вполне правдоподобные версии, объясняющие их странную форму, и познакомитесь с нереалистичными, но любопытными легендами об этом месте.

Высота Эфа. Здесь гид расскажет о деятельном немецком ученом и инженере, разработавшем метод закрепления дюн. Благодаря ему спасли поселок Пиллкоппен, который мог оказаться под песком. Вы пройдете по экотропе, увидите сияющие на солнце ☀️ пески и те самые клетки из хвороста, не дающие им осыпаться.

Отдых у моря 🌊. У вас будет 40-60 минут, чтобы перекусить, прогуляться 👣 вдоль косы, наслаждаясь шумом волн и соленым ветром, а еще устроить мини-фотосессию 📷 — ведь декорации для этого здесь самые подходящие!

Организационные детали

  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
  • В стоимость включен трансфер на комфортабельном автобусе 🚌 туристического класса и экосборы
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Куршская краса — песчаная коса
Куршская краса — песчаная коса
Куршская краса — песчаная коса
Куршская краса — песчаная коса
Куршская краса — песчаная коса
Куршская краса — песчаная коса
Куршская краса — песчаная коса
Куршская краса — песчаная коса
Куршская краса — песчаная коса

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Руслан
Руслан
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Полюбить Калининград за 3 часа
830
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
533 отзыва
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
1 180
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
447 отзывов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
1 180
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
371 отзыв
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Куршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6890
5 857
6.5 часов
Куршская коса для детей и взрослых
364 отзыва
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
На Куршскую косу через форты и замки
7 000
7 часов
На Куршскую косу через форты и замки
356 отзывов
Архитектурные памятники, военные мемориалы, знаменитый заповедник и многое другое в авто-экскурсии
Дух старого Кёнигсберга
780
3 часа
Дух старого Кёнигсберга
274 отзыва
Погрузиться в довоенную атмосферу города на прогулке по районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау