Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Музыка Калининграда

Осмотреть главные памятники города, открывая его историю, и поучаствовать в музыкальном концерте

Сергей
Сергей – представитель из Калининграда
Говорят, что архитектура — музыка, застывшая в камне.

Вы услышите голос Кёнигсберга во время увлекательного путешествия по историческому центру, а после посетите музыкальный концерт.

А я поделюсь интересными сюжетами из истории 📖 Калининграда и покажу его самые необычные уголки.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 1200010 800 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Музыка Калининграда
Музыка Калининграда

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия
Мы построем индивидуальный маршрут, отталкиваясь от ваших интересов. Можем посетить:

  • Остров Кнайпхоф — сердце Старого Калининграда, где находится средневековый Кафедральный собор и могила философа Иммануила Канта
  • Район Амалиенау — довоенный «город-сад» с роскошными виллами, где каждый дом может поделиться интересной историей
  • Музей марципана внутри Бранденбургских ворот, возведенных при Фридрихе II и до сих пор действующих
  • Форт № 11 «Дёнхофф» «Ночной перины Кёнигсберга», который практически полностью сохранился в первоначальном виде
  • Форт № 5 «Король Фридрих-Вильгельм III», где вы сможете прогуляться 👣 под сводами легендарного фортификационного сооружения, осмотреть его помещения, внутренние дворики и укрытия, увидеть выставку редких военных фотографий «Штурм Кёнигсберга» и посетить открытую экспозицию вооружения времен Великой Отечественной войны

После обзорной программы у вас будет свободное время для обеда и прогулки, после чего мы отправимся на концерт.

Музыкальная студия
Вечером вы посетите местную музыкальную студию, которая располагается в старинной вилле «Арон». Здесь вы не только насладитесь живой музыкой, но и сами попробуете сыграть на музыкальных инструментах: африканских барабанах, ударной установке, гитаре, пианино, аккордеоне, скрипке; или же спеть под аккомпанемент музыкантов.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 Toyota RAV4
  • Если вас больше 4 человек, можно организовать выезд на нескольких автомобилях с профессиональными гидами

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из и до вашего отеля в пределах города включен в стоимость
  • Посещение Музея марципана — бесплатно
  • Билеты в форты и их музеи 🖼 оплачиваются отдельно
  • Если вы захотите продлить обзорную программу, каждый дополнительный час оплачивается отдельно — 1000 руб.
Музыка Калининграда
Музыка Калининграда
Музыка Калининграда
Музыка Калининграда
Музыка Калининграда
Музыка Калининграда
Музыка Калининграда
Музыка Калининграда
Музыка Калининграда
Музыка Калининграда
Музыка Калининграда
Музыка Калининграда
Музыка Калининграда
Музыка Калининграда
Музыка Калининграда
Музыка Калининграда
Музыка Калининграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей. Немного о себе: родился и вырос в Калининграде, актёр, музыкант, моряк, бороздил просторы мирового океана, магистр и аккредитованный Правительством Калининградской области гид-экскурсовод. Работаю с командой гидов-единомышленников — один из нас с радостью покажет вам наши город и область.
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