Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия

Мы построем индивидуальный маршрут, отталкиваясь от ваших интересов. Можем посетить:

Остров Кнайпхоф — сердце Старого Калининграда, где находится средневековый Кафедральный собор и могила философа Иммануила Канта

— сердце Старого Калининграда, где находится средневековый Кафедральный собор и могила философа Иммануила Канта Район Амалиенау — довоенный «город-сад» с роскошными виллами, где каждый дом может поделиться интересной историей

— довоенный «город-сад» с роскошными виллами, где каждый дом может поделиться интересной историей Музей марципана внутри Бранденбургских ворот , возведенных при Фридрихе II и до сих пор действующих

, возведенных при Фридрихе II и до сих пор действующих Форт № 11 «Дёнхофф» «Ночной перины Кёнигсберга», который практически полностью сохранился в первоначальном виде

«Ночной перины Кёнигсберга», который практически полностью сохранился в первоначальном виде Форт № 5 «Король Фридрих-Вильгельм III», где вы сможете прогуляться 👣 под сводами легендарного фортификационного сооружения, осмотреть его помещения, внутренние дворики и укрытия, увидеть выставку редких военных фотографий «Штурм Кёнигсберга» и посетить открытую экспозицию вооружения времен Великой Отечественной войны

После обзорной программы у вас будет свободное время для обеда и прогулки, после чего мы отправимся на концерт.

Музыкальная студия

Вечером вы посетите местную музыкальную студию, которая располагается в старинной вилле «Арон». Здесь вы не только насладитесь живой музыкой, но и сами попробуете сыграть на музыкальных инструментах: африканских барабанах, ударной установке, гитаре, пианино, аккордеоне, скрипке; или же спеть под аккомпанемент музыкантов.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 Toyota RAV4

Если вас больше 4 человек, можно организовать выезд на нескольких автомобилях с профессиональными гидами

Что входит в стоимость, а что — нет