Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Что вас ожидает
Обзорная экскурсия
Мы построем индивидуальный маршрут, отталкиваясь от ваших интересов. Можем посетить:
- Остров Кнайпхоф — сердце Старого Калининграда, где находится средневековый Кафедральный собор и могила философа Иммануила Канта
- Район Амалиенау — довоенный «город-сад» с роскошными виллами, где каждый дом может поделиться интересной историей
- Музей марципана внутри Бранденбургских ворот, возведенных при Фридрихе II и до сих пор действующих
- Форт № 11 «Дёнхофф» «Ночной перины Кёнигсберга», который практически полностью сохранился в первоначальном виде
- Форт № 5 «Король Фридрих-Вильгельм III», где вы сможете прогуляться 👣 под сводами легендарного фортификационного сооружения, осмотреть его помещения, внутренние дворики и укрытия, увидеть выставку редких военных фотографий «Штурм Кёнигсберга» и посетить открытую экспозицию вооружения времен Великой Отечественной войны
После обзорной программы у вас будет свободное время для обеда и прогулки, после чего мы отправимся на концерт.
Музыкальная студия
Вечером вы посетите местную музыкальную студию, которая располагается в старинной вилле «Арон». Здесь вы не только насладитесь живой музыкой, но и сами попробуете сыграть на музыкальных инструментах: африканских барабанах, ударной установке, гитаре, пианино, аккордеоне, скрипке; или же спеть под аккомпанемент музыкантов.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 Toyota RAV4
- Если вас больше 4 человек, можно организовать выезд на нескольких автомобилях с профессиональными гидами
Что входит в стоимость, а что — нет
- Трансфер из и до вашего отеля в пределах города включен в стоимость
- Посещение Музея марципана — бесплатно
- Билеты в форты и их музеи 🖼 оплачиваются отдельно
- Если вы захотите продлить обзорную программу, каждый дополнительный час оплачивается отдельно — 1000 руб.