Кёнигсберг являлся городом-крепостью и оставался неприступным вплоть до апреля 1945 года. Существует несколько версий возникновения названия Кёнигсберг. Самая распространенная версия связывает название крепости Кёнигсберг, Королевская гора, с королем Отакаром II. Согласно ей крепость и будущий город 🏙️ получили название в честь короля Богемии. Другие версии происхождения топонима связывают его с викингами или пруссами. Что вас ждёт на экскурсии:Вы обязательно прогуляетесь 👣 у стен Кафедрального собора Кёнигсберга (образец северогерманской готики XIV века), где находится могила знаменитого философа И. Канта и памятник первому прусскому герцогу Альбрехту, основателю университета Альбертина.