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Пешеходная экскурсия по острову И. Канта и Рыбной Деревне (индивидуально)

4.7
14 отзывов
Янтарная М.
Янтарная М. – Гид из Калининграда
Пешеходная экскурсия ⛳ по центру старого города.

История 📖 средневекового Кёнигсберга и современно Калининграда.

Вы обязательно посетите Кафедральный собор (образец северогерманской готики XIV века), где находится могила знаменитого философа И.

Канта, узнаете историю главной церкви города, университета Альбертины и, конечно, самого Кёнигсберга.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 190 ₽ за экскурсию

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Пешеходная экскурсия по острову И. Канта и Рыбной Деревне (индивидуально)
Пешеходная экскурсия по острову И. Канта и Рыбной Деревне (индивидуально)

Что вы увидите

  • Кафедральный собор
  • могила И. Канта
  • Рыбная деревня
  • Синагога
Кёнигсберг являлся городом-крепостью и оставался неприступным вплоть до апреля 1945 года. Существует несколько версий возникновения названия Кёнигсберг. Самая распространенная версия связывает название крепости Кёнигсберг, Королевская гора, с королем Отакаром II. Согласно ей крепость и будущий город 🏙️ получили название в честь короля Богемии. Другие версии происхождения топонима связывают его с викингами или пруссами. Что вас ждёт на экскурсии:Вы обязательно прогуляетесь 👣 у стен Кафедрального собора Кёнигсберга (образец северогерманской готики XIV века), где находится могила знаменитого философа И. Канта и памятник первому прусскому герцогу Альбрехту, основателю университета Альбертина.
Что входит
  • экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. )
  • билеты на органный концерт.
Начало
🚩 ул. Октябрьская 4, Калининград
Место завершения
🏁 Центр города Калининграда
Пешеходная экскурсия по острову И. Канта и Рыбной Деревне (индивидуально)
Пешеходная экскурсия по острову И. Канта и Рыбной Деревне (индивидуально)
Пешеходная экскурсия по острову И. Канта и Рыбной Деревне (индивидуально)
Пешеходная экскурсия по острову И. Канта и Рыбной Деревне (индивидуально)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Янтарная М.
Янтарная М.
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14 отзывов оставили туристы

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