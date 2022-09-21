Обычно туристы стремятся на побережье Балтики, даже не подозревая, как много сокровищ скрыто в глубине Янтарного края! Приглашаю вас стать первооткрывателями: мы отправимся в Полесск — к замкам и кирхам тевтонского ордена, к уютным городкам и тихим озерам, где весело плещется рыба. Поднимемся на маяк, прогуляемся вдоль залива и даже заглянем в «Дом рыбака».

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Описание

Что вас ожидает

Почему «Прусская Венеция»?

Места, куда мы отправимся, обычно отсутствуют в чек-листе туристов, ведь Полесск ближе к заливу, а не к морю, да и курортным его не назовешь. Зато этот район более аутентичен, а его ландшафты уникальны — полесские земли испещрены живописными реками и рыбными озерами, а люди дополнили эту красоту фактурными дамбами и каналами.

Замки, кирхи, башни: прыжок в эпоху тевтонцев

Вторая мировая мало затронула эти места, поэтому в Полесске сохранилось немало памятников прошлого. Старинные фрески, фурнитура и винтажные вещицы на барахолках — приготовьтесь обращать внимание на яркие детали. На нашем пути:

Кирха Гросс Легиттен — красивейшая орденская кирха 14 века, которая и сегодня функционирует. Зайдем внутрь и поговорим о тонкостях перехода Восточной Пруссии от католичества к лютеранству.

— красивейшая орденская кирха 14 века, которая и сегодня функционирует. Зайдем внутрь и поговорим о тонкостях перехода Восточной Пруссии от католичества к лютеранству. Замок Лабиау — тевтонская крепость 13 века. Я расскажу, кем были тевтонцы, создавшие десятки цитаделей в Восточной Пруссии, и открою секрет местного кирпича.

— тевтонская крепость 13 века. Я расскажу, кем были тевтонцы, создавшие десятки цитаделей в Восточной Пруссии, и открою секрет местного кирпича. Здание бывшей пивоварни Бланкенштейна 19 века: здесь вспомним о многовековых традициях пивоварения в Кенигсберге.

19 века: здесь вспомним о многовековых традициях пивоварения в Кенигсберге. Крайсхаус — здание районного управления. Внутри посмотрим на кованые перила, оригинальные двери, окна и плитку.

— здание районного управления. Внутри посмотрим на кованые перила, оригинальные двери, окна и плитку. Также в Полесске увидим водонапорную башню 1908 года и католическую капеллу, в Саранском — замок-усадьбу Лаукен 14 века, а в Ильичево сможем при желании посетить старую немецкую школу «Вальдвинкель».

У кромки моря: «Дом рыбака» и маяк

И вот мы на берегу Куршского залива! Здесь, в поселке Заливино, заглянем в «Дом рыбака», где создательницы музея расскажут про быт и рыбный промысел этих мест в прошлые века. Музей сделан с душой и умом: вы увидите инсталляции, интерактивные элементы и фильмы.

А после дойдем до самого романтичного филиала Музея мирового океана — маяка на берегу залива. Вы можете ограничиться прогулкой вокруг, или же посетить маяк: узнать о профессии маячника, подняться по лестнице и полюбоваться Куршским заливом с башни.

Организационные детали

Экскурсия проходит на моем автомобиле Audi A8, тнасфер входит в стоимость.

Дополнительные расходы (по желанию):