Описание
Что вас ожидает
Почему «Прусская Венеция»?
Места, куда мы отправимся, обычно отсутствуют в чек-листе туристов, ведь Полесск ближе к заливу, а не к морю, да и курортным его не назовешь. Зато этот район более аутентичен, а его ландшафты уникальны — полесские земли испещрены живописными реками и рыбными озерами, а люди дополнили эту красоту фактурными дамбами и каналами.
Замки, кирхи, башни: прыжок в эпоху тевтонцев
Вторая мировая мало затронула эти места, поэтому в Полесске сохранилось немало памятников прошлого. Старинные фрески, фурнитура и винтажные вещицы на барахолках — приготовьтесь обращать внимание на яркие детали. На нашем пути:
- Кирха Гросс Легиттен — красивейшая орденская кирха 14 века, которая и сегодня функционирует. Зайдем внутрь и поговорим о тонкостях перехода Восточной Пруссии от католичества к лютеранству.
- Замок Лабиау — тевтонская крепость 13 века. Я расскажу, кем были тевтонцы, создавшие десятки цитаделей в Восточной Пруссии, и открою секрет местного кирпича.
- Здание бывшей пивоварни Бланкенштейна 19 века: здесь вспомним о многовековых традициях пивоварения в Кенигсберге.
- Крайсхаус — здание районного управления. Внутри посмотрим на кованые перила, оригинальные двери, окна и плитку.
- Также в Полесске увидим водонапорную башню 1908 года и католическую капеллу, в Саранском — замок-усадьбу Лаукен 14 века, а в Ильичево сможем при желании посетить старую немецкую школу «Вальдвинкель».
У кромки моря: «Дом рыбака» и маяк
И вот мы на берегу Куршского залива! Здесь, в поселке Заливино, заглянем в «Дом рыбака», где создательницы музея расскажут про быт и рыбный промысел этих мест в прошлые века. Музей сделан с душой и умом: вы увидите инсталляции, интерактивные элементы и фильмы.
А после дойдем до самого романтичного филиала Музея мирового океана — маяка на берегу залива. Вы можете ограничиться прогулкой вокруг, или же посетить маяк: узнать о профессии маячника, подняться по лестнице и полюбоваться Куршским заливом с башни.
Организационные детали
Экскурсия проходит на моем автомобиле Audi A8, тнасфер входит в стоимость.
Дополнительные расходы (по желанию):
- Посещение маяка и подъем на башню: взрослый — 200 руб., льготный — 150 руб., дети от 6 до 16 лет — 100 руб., дети от 3 до 6 лет — 50 руб.
- Посещение немецкой школы: стоимость — 250 руб.
- В «Дом рыбака» билет не требуется, но вы всегда можете оставить пожертвование на свое усмотрение