Прусская Венеция: экскурсия в неизведанный Полесск

Открыть край рыбацких деревень, тевтонских замков и красивейших озер

Обычно туристы стремятся на побережье Балтики, даже не подозревая, как много сокровищ скрыто в глубине Янтарного края! Приглашаю вас стать первооткрывателями: мы отправимся в Полесск — к замкам и кирхам тевтонского ордена, к уютным городкам и тихим озерам, где весело плещется рыба. Поднимемся на маяк, прогуляемся вдоль залива и даже заглянем в «Дом рыбака».
Прусская Венеция: экскурсия в неизведанный Полесск
Прусская Венеция: экскурсия в неизведанный Полесск
Прусская Венеция: экскурсия в неизведанный Полесск
Прусская Венеция: экскурсия в неизведанный Полесск
Прусская Венеция: экскурсия в неизведанный Полесск
Прусская Венеция: экскурсия в неизведанный Полесск
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Описание

Что вас ожидает

Почему «Прусская Венеция»?

Места, куда мы отправимся, обычно отсутствуют в чек-листе туристов, ведь Полесск ближе к заливу, а не к морю, да и курортным его не назовешь. Зато этот район более аутентичен, а его ландшафты уникальны — полесские земли испещрены живописными реками и рыбными озерами, а люди дополнили эту красоту фактурными дамбами и каналами.

Замки, кирхи, башни: прыжок в эпоху тевтонцев

Вторая мировая мало затронула эти места, поэтому в Полесске сохранилось немало памятников прошлого. Старинные фрески, фурнитура и винтажные вещицы на барахолках — приготовьтесь обращать внимание на яркие детали. На нашем пути:

  • Кирха Гросс Легиттен — красивейшая орденская кирха 14 века, которая и сегодня функционирует. Зайдем внутрь и поговорим о тонкостях перехода Восточной Пруссии от католичества к лютеранству.
  • Замок Лабиау — тевтонская крепость 13 века. Я расскажу, кем были тевтонцы, создавшие десятки цитаделей в Восточной Пруссии, и открою секрет местного кирпича.
  • Здание бывшей пивоварни Бланкенштейна 19 века: здесь вспомним о многовековых традициях пивоварения в Кенигсберге.
  • Крайсхаус — здание районного управления. Внутри посмотрим на кованые перила, оригинальные двери, окна и плитку.
  • Также в Полесске увидим водонапорную башню 1908 года и католическую капеллу, в Саранском — замок-усадьбу Лаукен 14 века, а в Ильичево сможем при желании посетить старую немецкую школу «Вальдвинкель».

У кромки моря: «Дом рыбака» и маяк

И вот мы на берегу Куршского залива! Здесь, в поселке Заливино, заглянем в «Дом рыбака», где создательницы музея расскажут про быт и рыбный промысел этих мест в прошлые века. Музей сделан с душой и умом: вы увидите инсталляции, интерактивные элементы и фильмы.

А после дойдем до самого романтичного филиала Музея мирового океана — маяка на берегу залива. Вы можете ограничиться прогулкой вокруг, или же посетить маяк: узнать о профессии маячника, подняться по лестнице и полюбоваться Куршским заливом с башни.

Организационные детали

Экскурсия проходит на моем автомобиле Audi A8, тнасфер входит в стоимость.

Дополнительные расходы (по желанию):

  • Посещение маяка и подъем на башню: взрослый — 200 руб., льготный — 150 руб., дети от 6 до 16 лет — 100 руб., дети от 3 до 6 лет — 50 руб.
  • Посещение немецкой школы: стоимость — 250 руб.
  • В «Дом рыбака» билет не требуется, но вы всегда можете оставить пожертвование на свое усмотрение

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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