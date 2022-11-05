Я имею большой опыт по сбору янтаря как на поверхности, так и под водой с помощью водолазного снаряжения, и знаю о способах его добычи практически всё. На нашей однодневной экскурсии я расскажу, чем ценен янтарь, и как смола деревьев оказалась так глубоко под землей и водой. Вы узнаете, как собирали янтарь раньше и как это происходит сегодня, затронем и волнующую многих тему его незаконной добычи. И конечно, я объясню, как отличить настоящий камень от подделки.
Из Калининграда мы отправимся в самый западный район нашей области.