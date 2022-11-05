Эльдорадо — это мифическая страна золота и драгоценностей, манящая охотников за сокровищами. В составе минигруппы мы отправимся в однодневную поездку в янтарный край — как настоящие искатели приключений. Вы увидите единственный в мире янтарный карьер, узнаете, как отличить подделку от оригинального камня и, если нам повезет (а нам — повезет), найдете солнечный клад прямо на берегу.

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Описание

Что вас ожидает

Солнечный камень

Я имею большой опыт по сбору янтаря как на поверхности, так и под водой с помощью водолазного снаряжения, и знаю о способах его добычи практически всё. На нашей однодневной экскурсии я расскажу, чем ценен янтарь, и как смола деревьев оказалась так глубоко под землей и водой. Вы узнаете, как собирали янтарь раньше и как это происходит сегодня, затронем и волнующую многих тему его незаконной добычи. И конечно, я объясню, как отличить настоящий камень от подделки.

Маршрут прогулки

Из Калининграда мы отправимся в самый западный район нашей области.

По дороге заедем во второй по значимости город после Кенигсберга — Бишофхаузен, история которого также тесно связано с янтарем. Здесь покажу несколько секретных местечек, о которых не знают другие.

После направимся на побережье, где у уреза воды совершим прогулку в поисках солнечного камня. И если нам повезёт (а нам — обязательно повезёт), то собственноручно найдем себе сувениры.

Ну а так как мы будем рядом с Балтийском, заедем познакомиться и с ним. Погуляем по городу и насладимся морскими пейзажами.

Дальше отправимся в поселок, где добывают солнечный камень — Янтарный. Здесь профессионалы своего дела покажут, как невзрачный камень становится ювелирным изделием. Осмотрим единственный в мире карьер, где происходит добыча янтаря.

Обратная дорога в Калининград проходит через Светлогорск. В качестве бонуса мы совершим обзорную экскурсию по этому городку, где увидим самые главные его достопримечательности.

Организационные детали