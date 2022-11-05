Солнечная Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря

Устроить дорожное приключение по морскому берегу и отыскать сокровища у кромки воды

5
2 отзыва
Эльдорадо — это мифическая страна золота и драгоценностей, манящая охотников за сокровищами.

В составе минигруппы мы отправимся в однодневную поездку в янтарный край — как настоящие искатели приключений.

Вы увидите единственный в мире янтарный карьер, узнаете, как отличить подделку от оригинального камня и, если нам повезет (а нам — повезет), найдете солнечный клад прямо на берегу.
Солнечная Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря
Солнечная Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря
Солнечная Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря
Солнечная Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря
Солнечная Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря
Солнечная Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря
Солнечная Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря
Солнечная Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря
Солнечная Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря
Солнечная Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря
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Описание

Что вас ожидает

Солнечный камень

Я имею большой опыт по сбору янтаря как на поверхности, так и под водой с помощью водолазного снаряжения, и знаю о способах его добычи практически всё. На нашей однодневной экскурсии я расскажу, чем ценен янтарь, и как смола деревьев оказалась так глубоко под землей и водой. Вы узнаете, как собирали янтарь раньше и как это происходит сегодня, затронем и волнующую многих тему его незаконной добычи. И конечно, я объясню, как отличить настоящий камень от подделки.

Маршрут прогулки

Из Калининграда мы отправимся в самый западный район нашей области.

  • По дороге заедем во второй по значимости город после Кенигсберга — Бишофхаузен, история которого также тесно связано с янтарем. Здесь покажу несколько секретных местечек, о которых не знают другие.
  • После направимся на побережье, где у уреза воды совершим прогулку в поисках солнечного камня. И если нам повезёт (а нам — обязательно повезёт), то собственноручно найдем себе сувениры.
  • Ну а так как мы будем рядом с Балтийском, заедем познакомиться и с ним. Погуляем по городу и насладимся морскими пейзажами.
  • Дальше отправимся в поселок, где добывают солнечный камень — Янтарный. Здесь профессионалы своего дела покажут, как невзрачный камень становится ювелирным изделием. Осмотрим единственный в мире карьер, где происходит добыча янтаря.
  • Обратная дорога в Калининград проходит через Светлогорск. В качестве бонуса мы совершим обзорную экскурсию по этому городку, где увидим самые главные его достопримечательности.

Организационные детали

  • Путешествие начинается из центра Калининграда. Самый длинный переезд из города в город занимает 45-50 минут. В середине экскурсии предусмотрено время на обед.
  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex
  • Мы будем гулять у моря, поэтому одевайтесь по погоде. В холодный период желательно взять непромокаемую обувь на высокой подошве.
  • Экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате — 12500 руб. за группу
  • По желанию, можем прокатиться на катере по заливу (группа от 5 человек, длительность 30 минут) — 500 руб. /чел.
  • Вход в янтарный карьер (по желанию) — 350 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
5 ноя 2022
Спасибо Денису за прекрасно проведенную экскурсию В Калининграде я не первый раз но услугами экскурсии не пользовался. В этот приезд заказали поездку эльдорадо за янтарем Денис пошел на встречу забрал нас с гостиницы. Посетили Балтийск Светлогорск, ознакомились с производством янтарных украшений. Собирали янтарь. Экскурсовод все подробно и ясно расказывал про регион. Программа насыщенная. Спасибо. Буду советовать друзьям
Ю
4 ноя 2022
Выражаем признательность Денису за очень обширную, интересную, креативную, содержательную экскурсию. 9 часов на комфортабельном автомобиле пролетели незаметно. Все, что обещал, выполнил. Получили массу положительных эмоций.

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