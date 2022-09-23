Таинственный восток Калининградской области

Гвардейск, старинные кирхи, замок тевтонского ордена и заброшенная клиника Алленберг за 1 день

Восток Калининградской области запомнится вам мистической атмосферой, руинами средневековых замков, древними кирхами и артефактами прусской истории.

Мы посетим старинный город Гвардейск и поселок Хайлигенвальде, погуляем по заброшенной психиатрической клинике и поговорим о ее пациентах. А еще продегустируем настойки, приготовленные по прусским рецептам.
Таинственный восток Калининградской области
Таинственный восток Калининградской области
Таинственный восток Калининградской области
Таинственный восток Калининградской области
Таинственный восток Калининградской области
Таинственный восток Калининградской области
Таинственный восток Калининградской области
Таинственный восток Калининградской области
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Описание

Что вас ожидает

Путешествие в Восточную Пруссию

Мы посетим древнюю кирху Святого Якоба и красивый поселок Хайлигенвальде со страшной историей. А также осмотрим пугающую и заброшенную психиатрическую клинику Алленберг. На обратном пути заедем в старинный Гвардейск, бывший Тапиау. Пройдем по улицам настоящего провинциального городка Восточной Пруссии и увидим замок тевтонских рыцарей 14 века.

Нескучные факты и легенды

Я расскажу, в чем особенности тевтонского ордена, в чем отличие пруссов от немцев и что из себя на самом деле представляла Восточная Пруссия. Также мы поговорим о герцоге Альбрехте, немецкой медицине и загадочной больнице Алленберг. Вы узнаете, как в ней лечили пациентов, какова была их дальнейшая судьба и как сложилась послевоенная история клиники.

Организационные детали

  • В теплое время года можно включить в маршрут сплав на байдарке. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • По желанию мы заезжаем на обед в кафе-ферму и на дегустацию настоек в лучшее заведение Гвардейска. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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