Мы посетим древнюю кирху Святого Якоба и красивый поселок Хайлигенвальде со страшной историей. А также осмотрим пугающую и заброшенную психиатрическую клинику Алленберг. На обратном пути заедем в старинный Гвардейск, бывший Тапиау. Пройдем по улицам настоящего провинциального городка Восточной Пруссии и увидим замок тевтонских рыцарей 14 века.
Я расскажу, в чем особенности тевтонского ордена, в чем отличие пруссов от немцев и что из себя на самом деле представляла Восточная Пруссия. Также мы поговорим о герцоге Альбрехте, немецкой медицине и загадочной больнице Алленберг. Вы узнаете, как в ней лечили пациентов, какова была их дальнейшая судьба и как сложилась послевоенная история клиники.