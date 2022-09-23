Восток Калининградской области запомнится вам мистической атмосферой, руинами средневековых замков, древними кирхами и артефактами прусской истории. Мы посетим старинный город Гвардейск и поселок Хайлигенвальде, погуляем по заброшенной психиатрической клинике и поговорим о ее пациентах. А еще продегустируем настойки, приготовленные по прусским рецептам.

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Описание

Что вас ожидает

Путешествие в Восточную Пруссию

Мы посетим древнюю кирху Святого Якоба и красивый поселок Хайлигенвальде со страшной историей. А также осмотрим пугающую и заброшенную психиатрическую клинику Алленберг. На обратном пути заедем в старинный Гвардейск, бывший Тапиау. Пройдем по улицам настоящего провинциального городка Восточной Пруссии и увидим замок тевтонских рыцарей 14 века.

Нескучные факты и легенды

Я расскажу, в чем особенности тевтонского ордена, в чем отличие пруссов от немцев и что из себя на самом деле представляла Восточная Пруссия. Также мы поговорим о герцоге Альбрехте, немецкой медицине и загадочной больнице Алленберг. Вы узнаете, как в ней лечили пациентов, какова была их дальнейшая судьба и как сложилась послевоенная история клиники.

Организационные детали