Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Все краски Калининградской области Вы исследуете прошлое и настоящее региона и посетите его важнейшие места. В программе экскурсии:
Королевский замок — место, где началась история 📖 Кенигсберга. Вы услышите, какие интересные события происходили на нашей земле с древности по сей день.
Форт №3 — вы узнаете, как использовалось это грозное и мощное сооружение два столетия назад и почему оно так быстро устарело.
Королевские ворота — одни из семи сохранившихся ворот Калининграда. Я представлю вас королям-основателям города К и раскрою особенности неоготического стиля архитектуры.
Замок Нессельбек — современный замок 🏰, построенный в средневековом стиле. Вы услышите, какое сооружение стало его прототипом и как в старину жили рыцари.
Куршская коса — вы погуляете по таинственному Танцующему лесу 🌲, подниметесь на высоты Эфа и Мюллера и насладитесь потрясающим видом на песчаные дюны и Балтийское море 🌊.
Зеленоградск — старинный и очень уютный курорт. Вы оцените его исторический центр и поймете, почему его называют «городом кошек».
Организационные детали
Дополнительные расходы: въезд в национальный парк 🌳 Куршская коса — 300 руб. с человека и 450 руб. за автомобиль, детям до 18 лет и пенсионерам (при наличии паспорта или пенсионного удостоверения) бесплатно
По желанию мы можем заехать в приятное кафе, где для вас приготовят свежепойманную рыбу 🐟. Еда и напитки не включены в стоимость.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Меня зовут Виталий, я гид по Калининграду и Куршской косе, провел более 400 экскурсий. С радостью покажу вам лучшие места нашего чудесного края, раскрою богатую историю Кенигсберга и сделаю все, чтобы вы получили удовольствие от путешествия.