Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Топовые места Калининградской области за 1 день

Куршская коса, Зеленоградск, форт и рыцарские замки на авто-пешеходной экскурсии

Виталий
Виталий – Гид из Калининграда
Вы погрузитесь в многовековую историю 📖 Калининграда, насладитесь его живописными окрестностями и посетите старинный курорт Кранц.

А также разгадаете тайны Танцующего леса, погуляете по золотым дюнам и узнаете, почему в нашем крае так популярна строганина из пеламиды.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Топовые места Калининградской области за 1 день
Топовые места Калининградской области за 1 день

Что вас ожидает

Все краски Калининградской области
Вы исследуете прошлое и настоящее региона и посетите его важнейшие места. В программе экскурсии:

  • Королевский замок — место, где началась история 📖 Кенигсберга. Вы услышите, какие интересные события происходили на нашей земле с древности по сей день.
  • Форт №3 — вы узнаете, как использовалось это грозное и мощное сооружение два столетия назад и почему оно так быстро устарело.
  • Королевские ворота — одни из семи сохранившихся ворот Калининграда. Я представлю вас королям-основателям города К и раскрою особенности неоготического стиля архитектуры.
  • Замок Нессельбек — современный замок 🏰, построенный в средневековом стиле. Вы услышите, какое сооружение стало его прототипом и как в старину жили рыцари.
  • Куршская коса — вы погуляете по таинственному Танцующему лесу 🌲, подниметесь на высоты Эфа и Мюллера и насладитесь потрясающим видом на песчаные дюны и Балтийское море 🌊.
  • Зеленоградск — старинный и очень уютный курорт. Вы оцените его исторический центр и поймете, почему его называют «городом кошек».

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: въезд в национальный парк 🌳 Куршская коса — 300 руб. с человека и 450 руб. за автомобиль, детям до 18 лет и пенсионерам (при наличии паспорта или пенсионного удостоверения) бесплатно
  • По желанию мы можем заехать в приятное кафе, где для вас приготовят свежепойманную рыбу 🐟. Еда и напитки не включены в стоимость.
Топовые места Калининградской области за 1 день
Топовые места Калининградской области за 1 день
Топовые места Калининградской области за 1 день
Топовые места Калининградской области за 1 день
Топовые места Калининградской области за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виталий
Виталий
Добрый день! Меня зовут Виталий, я гид по Калининграду и Куршской косе, провел более 400 экскурсий. С радостью покажу вам лучшие места нашего чудесного края, раскрою богатую историю Кенигсберга и сделаю все, чтобы вы получили удовольствие от путешествия.
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