Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Добрый день! Меня зовут Виталий, я гид по Калининграду и Куршской косе, провел более 400 экскурсий. С радостью покажу вам лучшие места нашего чудесного края, раскрою богатую историю Кенигсберга и сделаю все, чтобы вы получили удовольствие от путешествия.