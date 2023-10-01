Пешком по центру Баку: увидеть и узнать главное

Оценить сочетание европейской и советской архитектуры и прикоснуться к местным хроникам

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
За 2,5 часа прогулки по Баку вы увидите важные архитектурные памятники и старинные постройки.

На вашем пути встретятся особняки местных миллионеров, церкви и синагоги, исторические театры и кинотеатры. Вы сделаете красивые фотографии на фоне главных локаций и узнаете их историю.
Пешком по центру Баку: увидеть и узнать главное
Пешком по центру Баку: увидеть и узнать главное
Пешком по центру Баку: увидеть и узнать главное
Пешком по центру Баку: увидеть и узнать главное
Пешком по центру Баку: увидеть и узнать главное
Пешком по центру Баку: увидеть и узнать главное
Пешком по центру Баку: увидеть и узнать главное
Пешком по центру Баку: увидеть и узнать главное
Пешком по центру Баку: увидеть и узнать главное
Пешком по центру Баку: увидеть и узнать главное
Пешком по центру Баку: увидеть и узнать главное
Пешком по центру Баку: увидеть и узнать главное
Пешком по центру Баку: увидеть и узнать главное
Ближайшие даты:
10
окт
11
окт
12
окт
13
окт
14
окт
15
окт
17
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы осмотрите особняки и усадьбы бывших и ныне живущих миллионеров на улице Низами и в окрестностях. Прогуляетесь по Приморскому бульвару и полюбуетесь видом на Каспийское море. Увидите Музей истории Азербайджана, Молоканский сад, Бакинский зимний парк, Театр музыкальной комедии, Национальную библиотеку и другие интересные места.

Мы расскажем, как строился город Баку и как в его облике сплелись европейская и советская архитектура. Раскроем, почему бакинские нефтяные магнаты приказали построить Русский драматический театр и Немецкую лютеранскую церковь. И обратим ваше внимание на то, с какой чёткостью построена большая часть зданий для миллионеров.

Организационные детали

  • Доплата за экскурсию производится на месте наличными в манатах по текущему курсу
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в парке имени Сабира
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
1 окт 2023
Большая благодарность Эмину за потрясающую экскурсию. Информация преподносилась очень интересно и с юмором. Из-за накладки на сайте, оказалось, что экскурсии групповой в этот день не должно быть, но на сайте была доступна бронь и получилось, что я была единственной, кто приобрёл её - огромная благодарность, что Эмин не отказал и провёл для меня эту замечательную экскурсию.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Обзорные
Улицы и переулки
Популярные места

Похожие туры из Баку

Эклектика Баку: фотопрогулка в Старом городе
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Эклектика Баку: фотопрогулка в Старом городе
Запечатлеть себя в декорациях исторического центра Ичери-шехер
Завтра
9 окт
10 окт
11 окт
125 за всё до 2 чел.
Караван-сараи, мечети, резиденции шахов - гуляем по Старому Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Караван-сараи, мечети, резиденции шахов - гуляем по Старому Баку
Увлекательная история города, архитектура древних памятников и старинные бакинские секреты
9 окт
10 окт
15 окт
16 окт
50 за всё до 10 чел.
Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева
Динамичная авто-пешеходная экскурсия по самым впечатляющим местам столицы
Завтра
10 окт
14 окт
15 окт
от 120 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Баку
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ