За 2,5 часа прогулки по Баку вы увидите важные архитектурные памятники и старинные постройки. На вашем пути встретятся особняки местных миллионеров, церкви и синагоги, исторические театры и кинотеатры. Вы сделаете красивые фотографии на фоне главных локаций и узнаете их историю.

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Описание

Что вас ожидает

Вы осмотрите особняки и усадьбы бывших и ныне живущих миллионеров на улице Низами и в окрестностях. Прогуляетесь по Приморскому бульвару и полюбуетесь видом на Каспийское море. Увидите Музей истории Азербайджана, Молоканский сад, Бакинский зимний парк, Театр музыкальной комедии, Национальную библиотеку и другие интересные места.

Мы расскажем, как строился город Баку и как в его облике сплелись европейская и советская архитектура. Раскроем, почему бакинские нефтяные магнаты приказали построить Русский драматический театр и Немецкую лютеранскую церковь. И обратим ваше внимание на то, с какой чёткостью построена большая часть зданий для миллионеров.

Организационные детали