Оценить сочетание европейской и советской архитектуры и прикоснуться к местным хроникам
За 2,5 часа прогулки по Баку вы увидите важные архитектурные памятники и старинные постройки.
На вашем пути встретятся особняки местных миллионеров, церкви и синагоги, исторические театры и кинотеатры. Вы сделаете красивые фотографии на фоне главных локаций и узнаете их историю.
На вашем пути встретятся особняки местных миллионеров, церкви и синагоги, исторические театры и кинотеатры. Вы сделаете красивые фотографии на фоне главных локаций и узнаете их историю.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы осмотрите особняки и усадьбы бывших и ныне живущих миллионеров на улице Низами и в окрестностях. Прогуляетесь по Приморскому бульвару и полюбуетесь видом на Каспийское море. Увидите Музей истории Азербайджана, Молоканский сад, Бакинский зимний парк, Театр музыкальной комедии, Национальную библиотеку и другие интересные места.
Мы расскажем, как строился город Баку и как в его облике сплелись европейская и советская архитектура. Раскроем, почему бакинские нефтяные магнаты приказали построить Русский драматический театр и Немецкую лютеранскую церковь. И обратим ваше внимание на то, с какой чёткостью построена большая часть зданий для миллионеров.
Организационные детали
- Доплата за экскурсию производится на месте наличными в манатах по текущему курсу
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в парке имени Сабира
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Emin — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 934 туристов
Привет! Меня зовут Эмин, я представляю команду лицензированных гидов в Азербайджане. С радостью поделимся с вами историей нашей страны и покажем ее самые удивительные места.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
1 окт 2023
Большая благодарность Эмину за потрясающую экскурсию. Информация преподносилась очень интересно и с юмором. Из-за накладки на сайте, оказалось, что экскурсии групповой в этот день не должно быть, но на сайте была доступна бронь и получилось, что я была единственной, кто приобрёл её - огромная благодарность, что Эмин не отказал и провёл для меня эту замечательную экскурсию.
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