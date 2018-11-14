7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Древний Уплисцихе и малая родина Сталина

Уплисцихе — легендарный пещерный город, возникший более 2000 лет назад, но что значат эти цифры? Побывав здесь, вы почувствуете, что перед вами не просто руины, а настоящие стены города, высеченного в скале, за которыми протяжении многих столетий люди жили, спали и молились языческим богам. Посмотрев на пещерные дома, созданные руками предков, вы отправитесь в другой город — Гори, который стал родиной Иосифа Сталина. В Гори он родился и провёл своё детство, и теперь здесь находится Дом-музей Сталина, где вы узнаете главное о жизни железного вождя.

Православная Мцхета

В древней столице Иверии вы подниметесь на вершину горы, откуда открывается чудный вид на снежные вершины Большого Кавказа, Военно-Грузинскую дорогу и место слияния рек Арагви и Куры, и там же увидите монастырь Джвари. Мцхета — главный город грузинской православной традиции, и здесь вы узнаете главное об укоренении христианства в Грузии, послушаете истории о житии местных святых и легенду о хитоне Христа.

Грузинские угощения

В селе Хидистави вас ждёт вкуснейший обед в гостях у радушной грузинской семьи — хозяйка Элене угостит вас сытным крестьянским обедом из национальных блюд. А в Мцхете, гуляя по старому городу в свободное время, вы сможете попробовать грузинский лимонад «Воды Лагидзе», отведать чашечку восточного кофе, сваренного на песке, и продегустировать вино или глинтвейн.