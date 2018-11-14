7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие во времени по центральной части Грузии и обед в гостях у крестьянской семьи

Dan
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Dan – ваш гид
Грузия — страна, богатая архитектурными памятниками, интересными историями, сказаниями и прекрасными, живописными местами.

И всё это умещается на таком маленьком клочке земли! Приглашаю вас увидеть своими глазами всё самое удивительное в центральной Грузии, совершив символическое путешествие в разные временные измерения: в античный пещерный город, в древний монастырь эпохи зарождения православия и в дом современной грузинской семьи.
135 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Место проживания гостя
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Вехи грузинской истории. Уплисцихе, Гори и Мцхета
Вехи грузинской истории. Уплисцихе, Гори и Мцхета

Что вас ожидает

Древний Уплисцихе и малая родина Сталина
Уплисцихе — легендарный пещерный город, возникший более 2000 лет назад, но что значат эти цифры? Побывав здесь, вы почувствуете, что перед вами не просто руины, а настоящие стены города, высеченного в скале, за которыми протяжении многих столетий люди жили, спали и молились языческим богам. Посмотрев на пещерные дома, созданные руками предков, вы отправитесь в другой город — Гори, который стал родиной Иосифа Сталина. В Гори он родился и провёл своё детство, и теперь здесь находится Дом-музей Сталина, где вы узнаете главное о жизни железного вождя.

Православная Мцхета
В древней столице Иверии вы подниметесь на вершину горы, откуда открывается чудный вид на снежные вершины Большого Кавказа, Военно-Грузинскую дорогу и место слияния рек Арагви и Куры, и там же увидите монастырь Джвари. Мцхета — главный город грузинской православной традиции, и здесь вы узнаете главное об укоренении христианства в Грузии, послушаете истории о житии местных святых и легенду о хитоне Христа.

Грузинские угощения
В селе Хидистави вас ждёт вкуснейший обед в гостях у радушной грузинской семьи — хозяйка Элене угостит вас сытным крестьянским обедом из национальных блюд. А в Мцхете, гуляя по старому городу в свободное время, вы сможете попробовать грузинский лимонад «Воды Лагидзе», отведать чашечку восточного кофе, сваренного на песке, и продегустировать вино или глинтвейн.

Организационные детали

Обед в гостях у грузинской семьи и входные билеты в музеи оплачиваются дополнительно

Вехи грузинской истории. Уплисцихе, Гори и Мцхета
Вехи грузинской истории. Уплисцихе, Гори и Мцхета
Вехи грузинской истории. Уплисцихе, Гори и Мцхета
Вехи грузинской истории. Уплисцихе, Гори и Мцхета
Вехи грузинской истории. Уплисцихе, Гори и Мцхета

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Место проживания гостя.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dan
Dan
Что такое отдых? Это невероятно веселая и дружная компания. Это масса свободного времени, которое не знаешь куда потратить. Это море удовольствий, буря впечатлений и океан эмоций! Это много интересных историй, легенд и сказаний, услаждающих слух, и ни с чем не сравнимый опыт, непередаваемый словами. Это знакомство с новым, ранее неведомым тебе миром, дни, которые хочется растянуть в длину вечности, приятная усталость на закате дня! Это память на всю жизнь. Можно продолжать до бесконечности...но в итоге — это то, ради чего вы приезжаете сюда, друзья мои! Поэтому, предлагаю вам расслабиться и отправиться в путешествие, в погоню за древними историями, сказаниями и легендами, неописуемой красотой грузинской природы, навстречу наслаждению, умиротворению и счастью. И пусть вам будет хорошо!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 ноября 2018
Все было замечательно. Дан очень пунктуален, обладает уникальным даром рассказчика, глубокими знаниями. Мы получили ответы абсолютно на все интересующие нас вопросы и огромное удовольствие от экскурсии. Очень рекомендуем!
15 октября 2018
Экскурсия, проведенная гидом Даном, была просто великолепной. Очень хорошая логистика, прекрасное владение материалом, еще и с погодой повезло. В общем лучше не бывает. Мы действительно получили возможность познакомиться с вехами истории Грузии, получив при этом массу позитива. Рекомендуем и другим туристам.
7 сентября 2018
Дан, спасибо большое за замечательный день. Вас отличает отличное знание истории и увлеченность делом. Истории на экскурсии было много, но преподнесена она нам была очень легко. Отдельное спасибо за обед в деревенской семье и вечерний кофе с Гугой. Эмоций вечером было много. Спасибо!!!!!!!
30 июня 2018
Дан - интереснейший экскурсовод, знает много интереснейших деталей, очень захватывающе рассказывает о переломных моментах истории Грузии. Спасибо ему большое за увлекательные и содержательные экскурсии, за организованный вкуснейший домашний обед и кофе по-турецки в Мцхете!
29 января 2018
Дан, просто супер гид! Мы оценили его профессионализм, интеллект,талант организатора. Потрясающая коммуникабельность, искромётный юмор,обаяние,такт,шарм, вкус на отлично.Дан сумел предложить нам отличную программу, эффективно рассчитал время необходимое для посещений достопримечательностей Уплисцихе,Гори,и Мцхета ,все совместил с дегустацией вин и знакомством грузинской кухни.Предложил прекрасные рестораны, где есть грузинские национально-танцевальные программы.А песня "Тбилисо" можно сказать песня-бархат и страсть и эмоции.Вообщем дни были насыщенными и максимально комфортными.
Замечательный гид !!!
Роман
22 января 2018
Не перестаю повторять всем своим друзьям и коллегам , что никогда не надо жалеть денег на оплату гидов и экскурсоводов . Не нужно из себя "строить" всезнающих людей . Тем более когда у тебя очень мало времени , а узнать о стране и ее истории хочется максимально точно и подробно . Выбирая Дана, Вы погружаетесь с первой секунды в мир комфорта и заботы и это не ложная забота , а часть национального грузинского гостеприимства . Без этой экскурсии у меня бы никогда не сложилось полное впечатление о Грузии . Ведь Грузия это не только Тбилиси . Не узнав историю , не узнаешь настоящее . Все рассказы по делу , без лишних вводных слов . Очень много фактов и легенд и при этом не перегружено . Я буквально залипал на каждом слове . Тут еще харизма самого Дана дает о себе знать)) . Безусловно дает о себе знать многолетний опыт в туризме . Дан не случайный человек в этом деле . И это видно сразу . Он живет своими клиентами (а после экскурсии или уже через 30 минут уже просто друзьями ) . Я привез огромное количество материала после поездки и все мои посты собрали тысячи лайков . Приезжайте в Грузию с открытой душой и она ответит взаимностью . Хорошего отдыха .
17 ноября 2017
Дан, спасибо за экскурсию! Нам очень понравилось! Лидия Васильевна особенно довольна!

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