Абхазия - достопримечательности с дегустацией

Самая популярная экскурсия на побережье

Самая популярная экскурсия на побережье.

Посещение всех основных достопримечательностей в сопровождении лицензионного гида.

Вы увидите знаменитое озеро Рица, Ново-афонский монастырь, пещеры (по желанию), дачу Сталина (по желанию).

Будет и гастрономическая составляющая в виде дегустаций меда, сыра, вина.

Обед в кафе с красивым видом.

Мы работаем с 2005 года и стараемся оказать высокий уровень сервиса для наших гостей.
Абхазия - достопримечательности с дегустацией
Абхазия - достопримечательности с дегустацией
Абхазия - достопримечательности с дегустацией
Абхазия - достопримечательности с дегустацией
Абхазия - достопримечательности с дегустацией
Абхазия - достопримечательности с дегустацией

Что вас ожидает 🤩

  • Гагра
  • Рица
  • Новый Афон
  • Пицунда (в летний сезон)

Погружение в многовековую историю Абхазии

Начнем с остановки в Гаграх у колоннады. Затем едем на всемирно известный курорт Пицунда (только в летний период), где сделаем паузу на чай/кофе и хачапури у пансионата «Питиус». Далее поднимаемся на озеро Рица. По пути мы посетим и продегустируем мед на Государственной пасеке. После «сладкой» паузы, дорога будет пролегать через Голубое озеро и Юпшарский каньон. По желанию можно подняться к Молочному водопаду и на дачу Сталина. А на обратном пути посмотреть водопад «Мужские слезы», сыроварню и винный погреб с дегустацией. Следующим в программе вас ожидают монастырь, пещера и парк в Новом Афоне. Выезд ежедневный на микроавтобусах Мерседес Спринтер (20 мест). До встречи!

Важная информация

С собой на экскурсию необходимо взять:

  • паспорт (внутренний российский паспорт или загранпаспорт, свидетельства о рождении для детей, граждане Белоруссии считаются иностранными гражданами);
  • удобная обувь, теплая одежда по сезону (в горах может быть холодно; с октября по апрель обязательно);
  • фотоаппарат;
  • деньги за экскурсию (оставшуюся часть);
  • наличные деньги на сувениры, входные билеты, обед и т. д. (разменяйте на мелкие купюры, там редко есть сдача; карты в Абхазии не работают);
  • зонт/дождевик;
  • солнечные очки, солнцезащитный крем, головной убор (летом);
  • пустую тару для набора воды из родника;
  • купальные принадлежности (летом — море, зимой — горячие термальные источники, если есть в программе);
  • еда для местных голодных животных (по желанию).

Правила въезда в Абхазию

При въезде в Абхазию соблюдаются все правила, необходимые для пересечения государственной границы, при наличии тех или иных запретов на выезд из РФ Вас не пропустят. Никаких штампов при въезде в Абхазию не ставят — их просто не существует в природе, в этой связи никаких ограничений при посещении Грузии не возникнет. Граждан с грузинскими фамилиями Абхазская сторона не пропустит, с рваными паспортами тоже.
Отклонение от маршрута по времени и местам посещения согласовывается с менеджером, стоимость рассчитывается отдельно. В случае отказа от тура предоплата остаётся у нас, как компенсация за утерянные места.
Если срок действия Вашего паспорта истек, пересечь границу по такому документу не получится даже в день, когда истекает срок действия.
В районе 21:00, накануне перед выездом, водитель Вам сообщит время выезда. Приятной экскурсии!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспорт
  • Экологический сбор в Рицинский национальный парк
  • Дегустации
Что не входит
  • Обед
  • Входной билет в пещеру
  • Входной билет на дачу Сталина (+200₽/чел)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • С собой на экскурсию необходимо взять:
  • Паспорт (внутренний российский паспорт или загранпаспорт, свидетельства о рождении для детей, граждане Белоруссии считаются иностранными гражданами)
  • Удобная обувь, теплая одежда по сезону (в горах может быть холодно с октября по апрель обязательно)
  • Фотоаппарат
  • Деньги за экскурсию (оставшуюся часть)
  • Наличные деньги на сувениры, входные билеты, обед и т. д. (разменяйте на мелкие купюры, там редко есть сдача карты в Абхазии не работают)
  • Зонт/дождевик
  • Солнечные очки, солнцезащитный крем, головной убор (летом)
  • Пустую тару для набора воды из родника
  • Купальные принадлежности (летом — море, зимой — горячие термальные источники, если есть в программе)
  • Еда для местных голодных животных (по желанию).
  • При въезде в Абхазию соблюдаются все правила, необходимые для пересечения государственной границы, при наличии тех или иных запретов на выезд из РФ Вас не пропустят. Никаких штампов при въезде в Абхазию не ставят — их просто не существует в природе, в этой связи никаких ограничений при посещении Грузии не возникнет. Граждан с грузинскими фамилиями Абхазская сторона не пропустит, с рваными паспортами тоже.
  • Отклонение от маршрута по времени и местам посещения согласовывается с менеджером, стоимость рассчитывается отдельно. В случае отказа от тура предоплата остаётся у нас, как компенсация за утерянные места.
  • Если срок действия Вашего паспорта истек, пересечь границу по такому документу не получится даже в день, когда истекает срок действия.
  • Детям с 14 до 18, даже при наличии своего паспорта лучше взять свидетельство о рождении (особенно если у родителей паспорт, где ребенок не вписан и фамилии разные). Дети, путешествующие без родителей должны иметь с собой разрешение на выезд от родителей (где будет прописана именно Абхазия).
  • Поездка в горы по стандартному маршруту не предполагает больших физических нагрузок, но погода может непредсказуемо измениться, поэтому рекомендуем при себе иметь теплую и удобную одежду! В Абхазии Московское время включается роуминг. QR-код/ПЦР и т. п. не нужны.
  • В районе 21:00, накануне перед выездом, водитель Вам сообщит время выезда. Приятной экскурсии!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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