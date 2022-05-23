Погружение в многовековую историю Абхазии

Начнем с остановки в Гаграх у колоннады. Затем едем на всемирно известный курорт Пицунда (только в летний период), где сделаем паузу на чай/кофе и хачапури у пансионата «Питиус». Далее поднимаемся на озеро Рица. По пути мы посетим и продегустируем мед на Государственной пасеке. После «сладкой» паузы, дорога будет пролегать через Голубое озеро и Юпшарский каньон. По желанию можно подняться к Молочному водопаду и на дачу Сталина. А на обратном пути посмотреть водопад «Мужские слезы», сыроварню и винный погреб с дегустацией. Следующим в программе вас ожидают монастырь, пещера и парк в Новом Афоне. Выезд ежедневный на микроавтобусах Мерседес Спринтер (20 мест). До встречи!

Важная информация

С собой на экскурсию необходимо взять:

паспорт (внутренний российский паспорт или загранпаспорт, свидетельства о рождении для детей, граждане Белоруссии считаются иностранными гражданами);

удобная обувь, теплая одежда по сезону (в горах может быть холодно; с октября по апрель обязательно);

фотоаппарат;

деньги за экскурсию (оставшуюся часть);

наличные деньги на сувениры, входные билеты, обед и т. д. (разменяйте на мелкие купюры, там редко есть сдача; карты в Абхазии не работают);

зонт/дождевик;

солнечные очки, солнцезащитный крем, головной убор (летом);

пустую тару для набора воды из родника;

купальные принадлежности (летом — море, зимой — горячие термальные источники, если есть в программе);

еда для местных голодных животных (по желанию).

Правила въезда в Абхазию

При въезде в Абхазию соблюдаются все правила, необходимые для пересечения государственной границы, при наличии тех или иных запретов на выезд из РФ Вас не пропустят. Никаких штампов при въезде в Абхазию не ставят — их просто не существует в природе, в этой связи никаких ограничений при посещении Грузии не возникнет. Граждан с грузинскими фамилиями Абхазская сторона не пропустит, с рваными паспортами тоже.

Отклонение от маршрута по времени и местам посещения согласовывается с менеджером, стоимость рассчитывается отдельно. В случае отказа от тура предоплата остаётся у нас, как компенсация за утерянные места.

Если срок действия Вашего паспорта истек, пересечь границу по такому документу не получится даже в день, когда истекает срок действия.

В районе 21:00, накануне перед выездом, водитель Вам сообщит время выезда. Приятной экскурсии!