5 отзывов оставили туристы

Это незабываемое, увлекательное приключение на территории самого известного горнолыжного курорта в России — «Роза хутор». Маршрут нашего тура пролегает через самые живописные уголки курорта, затрагивает самые интересные его места, такие как самая высокая точка курорта, к которой проложена канатная дорога — «Роза Пик», её высота составляет 2320 м., откуда открывается потрясающий вид на горы ⛰️ Кавказа, на альпийские луга, где зимой и летом чувствуешь спокойствие, умиротворение и единение с природой. Экскурсионная программа:08:00 — Выезд от Мамайка, 09:30 — от Бриджа;

09:30–10:20 — переезд на Красную Поляну (дегустация и заказ обеда);

11:00–11:20 — переезд на канатную дорогу;

11:30–14:30 — проезд по канатной дороге. Если это Горки, то затем на 45 минут едем прогуливаться на Позу. Переезд от горнолыжных курортов на обед +15 минут;

15:45–16:30 — обед;

или

14:45–15:25 — обед (если канатная дорога Розы Хутор, то перемещения сокращаются);

17:20 — бридж или 16:10 (в зависимости от выбора канатной дороги)