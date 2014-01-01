5 отзывов оставили туристы

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Экспресс-тур в Красную поляну (Роза Хутор)

4.2
5 отзывов
Турфирма А.
Турфирма А. – Гид из Адлера
Всего за пару лет Красная Поляна расцвела.

Это стало возможным благодаря Олимпиаде 2014.

Появились новые спуски, кафе, рестораны.

Сейчас Красная Поляна — эпицентр горнолыжного спорта в России.

Живописные горы ⛰️, альпийские луга, свежий воздух....

А Роза Хутор выглядит как настоящий европейский городок.

Давайте вместе насладимся горными видами?
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 600 ₽ за человека

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Экспресс-тур в Красную поляну (Роза Хутор)
Экспресс-тур в Красную поляну (Роза Хутор)
Это незабываемое, увлекательное приключение на территории самого известного горнолыжного курорта в России — «Роза хутор». Маршрут нашего тура пролегает через самые живописные уголки курорта, затрагивает самые интересные его места, такие как самая высокая точка курорта, к которой проложена канатная дорога — «Роза Пик», её высота составляет 2320 м., откуда открывается потрясающий вид на горы ⛰️ Кавказа, на альпийские луга, где зимой и летом чувствуешь спокойствие, умиротворение и единение с природой. Экскурсионная программа:08:00 — Выезд от Мамайка, 09:30 — от Бриджа;
09:30–10:20 — переезд на Красную Поляну (дегустация и заказ обеда);
11:00–11:20 — переезд на канатную дорогу;
11:30–14:30 — проезд по канатной дороге. Если это Горки, то затем на 45 минут едем прогуливаться на Позу. Переезд от горнолыжных курортов на обед +15 минут;
15:45–16:30 — обед;
или
14:45–15:25 — обед (если канатная дорога Розы Хутор, то перемещения сокращаются);
17:20 — бридж или 16:10 (в зависимости от выбора канатной дороги)
Что входит
  • Посещение музея Археологии
  • прогулка по набережной Роза Хутор
  • Остановка в Ахштырском ущелье
Что не входит
  • Обед в кафе
  • Канатная дорога «Роза Хутор»(1600 м): взрослый — 1290 руб., детский (с 7 до 14 включительно) — 800 руб., льготный — 800 руб.
Начало и место завершения
🚩 Адлер/Хоста/ Кудепста/Имеретинской низменности
Экспресс-тур в Красную поляну (Роза Хутор)
Экспресс-тур в Красную поляну (Роза Хутор)
Экспресс-тур в Красную поляну (Роза Хутор)
Экспресс-тур в Красную поляну (Роза Хутор)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Турфирма А.
Турфирма А.
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5 отзывов оставили туристы

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