Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

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Легкий трекинг в горах над Красной Поляной

Марта
Марта – Гид из Адлера
Легкий трекинг в горах над Красной Поляной
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Легкий трекинг в горах над Красной Поляной
Легкий трекинг в горах над Красной Поляной
С опытными проводниками вы подниметесь на внедорожнике на высоту 1800 метров и оттуда начнете поход по красивым маршрутам к Хмелевским озерам и озеру Зеркальное. Мы подскажем лучшие точки для обзора окружающих гор ⛰️, горнолыжных курортов и главных вершин Кавказского заповедника. А также проведем к семи смотровым площадкам и устроим пикник на берегу с видами на альпийское высокогорье.
Что вас ожидает
Комфортный формат программы
Главное достоинство нашего маршрута — подъем до высоты более 1800 метров над уровнем моря 🌊 на комфортабельном авто повышенной проходимости. То есть вы сократите пешую часть маршрута на 1300 метров набора высоты и на 7-9 км по крутой тропе. Поэтому пешая экскурсия ⛳ от Хмелевских озер до озера Зеркального с возможным продолжением до Ачипсинских водопадов «Братья» идеально подходит для семейного отдыха с детьми или пробы сил в трекинге.
Трекинг к озерам
Озера весьма своеобразны и интересны как своим расположением, так и образованием. Вы увидите буковые леса, растущие в привершинной части необычно — с эффектом «лебяжьих шей». Окинете взглядом альпийские луга с чарующими запахами разнотравья и морем полевых цветов. Прогуляетесь 👣 вокруг больших и малых озер из Хмелевского комплекса. А дойдя до красивого озера Зеркального, устроим на берегу небольшой пикник, наслаждаясь альпийской зоной высокогорья.
Организационные детали
Такой маршрут с легкостью осилят даже дети, а для совсем маленьких путешественников мы можем предоставить рюкзак-переноску
По ходу экскурсии 🧭 мы можем вместе согласовывать нитку маршрута, упрощая его или усложняя, а также сокращая или увеличивая продолжительность. Например, можно будет дойти до Ачипсинских водопадов и даже покорить одну из вершин Ачишхо.
Что входит
  • подъем в горы на внедорожнике
  • билеты в заповедник
Что не входит
  • Еда и напитки
Начало и место завершения
🚩 красная поляна, остановка Вертодром
Легкий трекинг в горах над Красной Поляной
Легкий трекинг в горах над Красной Поляной
Легкий трекинг в горах над Красной Поляной
Легкий трекинг в горах над Красной Поляной
Легкий трекинг в горах над Красной Поляной

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Марта
Марта
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