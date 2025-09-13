Мини-группа
до 10 чел.
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
Погружение в историю и культуру Татарстана: строгие мечети, купеческие дома, яркие торговые лавки. Узнайте о жизни и быте жителей слободы
Начало: У театра имени Г. Камала
Завтра в 12:00
20 сен в 10:00
550 ₽ за человека
-
5%
Групповая
Обзорная экскурсия по исторической Казани
Познакомьтесь с историей Казани от Ивана Грозного до современности. Посетите знаковые места и узнайте о событиях, изменивших судьбу города
Начало: У отеля «Азимут»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
14 сен в 11:00
1045 ₽
1100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Контрасты Казани - на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Казани: от древних мечетей до современных арен. Узнайте легенды и истории, которые создавали облик города
Начало: У вашего отеля в пределах исторического центра
Завтра в 11:00
14 сен в 16:00
8999 ₽ за экскурсию
Фотопрогулка
Фотосессия в татарских костюмах
Профессиональная фотосессия в Казани в национальных татарских костюмах времён Казанского ханства. Уникальные снимки и погружение в историю
Начало: В комплексе Туган Авылым
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
11 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Свияжску, Иннополису и Храму всех религий
Откройте для себя удивительные места Татарстана за один день. Погрузитесь в историю, футуризм и культурное многообразие
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
20 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная прогулка по историческому центру Казани с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Казани: от кремлевских стен до улицы Баумана. Откройте для себя уникальное сочетание культур и историй
Начало: У памятника Мусе Джалилю
Сегодня в 17:00
15 сен в 09:00
3900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по эпохам Казани с профессиональным историком
Открыть прошлое древнего города через историю людей и мест
Начало: В районе Спасской башни Казанского кремля
Сегодня в 16:00
15 сен в 08:00
7990 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Раифский монастырь и Храм всех религий
Путешествие в Казань с посещением Раифского монастыря и Храма всех религий подарит вам незабываемые впечатления и уникальные знания о культуре и истории
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
11 334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Казань - нескучная визитная карточка: история и легенды
Узнайте историю Казани, прогуливаясь по её старинным улицам и наслаждаясь панорамными видами города
Начало: Из отеля
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
9990 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя Казань: обзорная экскурсия
Ночью Казань оживает, превращаясь в сказочный город с огнями. Откройте для себя её тайны и узнайте, где скрываются местные "Рублёвка" и "Патрики"
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
7400 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя экскурсия по Казани: от исторических корней до современности
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где история и современность переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
15 сен в 15:30
17 сен в 16:00
7888 ₽
8303 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Казанский кремль: путешествие в сердце татарской истории
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Казанского кремля в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В районе Петропавловского собора
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
6750 ₽
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
Понять, как в городе исторически уживаются разные конфессии, и узнать о жизни мусульман изнутри
Начало: На улице Татарстан
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
от 3467 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Легенды и загадки Казани - индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Казани через её главные достопримечательности. Узнайте тайны кремля, посетите мечеть Кул Шариф и Петропавловский собор
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
6667 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
Тайны Старо-Татарской слободы
Отправьтесь в магическое путешествие по Старо-Татарской слободе с Фаролеро. Узнайте истории, легенды и получите волшебный подарок
Начало: На УЛ.К. Насыри
Расписание: в пятницу и субботу в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Казанский кремль сквозь века: путешествие по историческим эпохам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казанского кремля, где встречаются история и культура, христианство и ислам
Начало: у Спасской башни кремля
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5350 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Раифа, Свияжск, Вселенский храм - индивидуальная экскурсия по Казани
За один день увидите Раифский монастырь, Вселенский храм и остров-град Свияжск. Погрузитесь в историю и культуру этих уникальных мест
15 сен в 08:00
18 сен в 09:00
17 860 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Остров-град Свияжск и Храм всех религий: путешествие по истории Казани
Познайте духовное наследие и архитектурные чудеса Казани в одной экскурсии. Исторические места и уникальный Храм всех религий ждут вас
Начало: Ваш отель в центре города
22 сен в 09:00
23 сен в 09:00
14 400 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 8 чел.
Казань: симбиоз культур в одном городе
Откройте для себя Казань, где встречаются история и культуры, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: У места вашего проживания или по договоренности
Сегодня в 11:30
15 сен в 09:30
9405 ₽
9900 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
Старо-татарская слобода: вдоль и поперёк
Прогулка по Казани подарит встречу с колоритными районами, старинными домами и величественными мечетями. Полюбуйтесь озером Кабан и узнайте древние легенды
Начало: На ул. Татарстан
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
14 сен в 15:00
1500 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Погрузитесь в атмосферу Казани: древние стены, мечети и современные символы города. Откройте для себя уникальное наследие и красоту столицы Татарстана
Начало: По договоренности
15 сен в 09:00
17 сен в 16:00
12 667 ₽
13 333 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер «Аэропорт - Казань»
Встреча в аэропорту Казани и комфортный трансфер до отеля с мини-экскурсией по городу. Узнайте больше о Казани и её истории в пути
Начало: В аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
5334 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Казанский кремль: путешествие в историю и архитектуру
Загляните в душу Казани, посетив её историческое сердце - Казанский кремль. Познакомьтесь с его уникальными памятниками
Начало: На площади 1 мая
15 сен в 12:00
21 сен в 08:00
3750 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
Тайны Казанского кремля: путешествие в прошлое с фонарщиком Фаролеро
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Казанскому кремлю в компании загадочного фонарщика Фаролеро
Начало: У Дворца Земледельцев
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 19:30
Сегодня в 19:30
16 сен в 19:30
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Йошкар-Олу
Уникальная экскурсия из Казани в Йошкар-Олу. Вас ждут средневековые замки, марийская кухня и необычные памятники в центре города
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Автомобильное путешествие по Казани
За один день вы увидите символы Казани, узнаете о местных традициях и быте, а также насладитесь красотой Голубых озер и искупаетесь в их прозрачных водах
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
15 сен в 08:00
15 600 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Казанский кремль: история и легенды
Казанский кремль - это уникальное место, где переплетаются история и легенды. Узнайте о трех периодах развития города и насладитесь видами
Начало: У Казанского кремля
Сегодня в 13:00
16 сен в 13:00
1000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Казань в миниатюре: секреты Кремлевской улицы
Погрузитесь в историю Казани через её архитектуру и легенды. Узнайте о традициях и знаменитых жителях столицы Татарстана
Начало: У входа в Национальный музей
Расписание: в воскресенье в 14:00
21 сен в 14:00
28 сен в 14:00
400 ₽ за человека
-
10%
Водная прогулка
Сказочный Свияжск: на катере туда и обратно
Откройте для себя живописные виды Волги и насладитесь спокойствием водной прогулки к историческому Свияжску. Идеально для семей и небольших групп
Начало: У яхт-клуба «Локомотив»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
25 200 ₽
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Казань неповторимая и величавая
Погрузитесь в атмосферу Казани, где Восток встречается с Западом. Узнайте о богатой истории и культуре города, посетив его знаковые места
Завтра в 09:00
18 сен в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие-впечатление к Голубым озёрам
Откройте для себя Голубые озёра в Татарстане: чистый воздух, легенды и незабываемые виды ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Завтра в 07:30
15 сен в 08:00
9500 ₽
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Аудиогид
Уникальная аудиоэкскурсия по Казани: Ловец времени
Превратите Казань в живого собеседника! Наденьте 3D наушники и отправляйтесь в аудиоспектакль по улицам Баумана и Кремлевская, загляните в Казанский кремль
Начало: На улице Баумана
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
1600 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 20 чел.
Казанский стрит-арт: граффити и уличное искусство
Погрузитесь в мир уличного искусства Казани, где граффити и стрит-арт расскажут вам о культуре города
Начало: У входа в отель «Кристалл»
Завтра в 14:00
17 сен в 14:00
810 ₽
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Казанский кремль и Музей исламской культуры: погружение в историю
Познайте сердце Казани через исторические памятники Казанского кремля и тайны Музея исламской культуры
Начало: На улице Кремлевская
14 сен в 14:00
15 сен в 14:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
Прогулка по Старо-Татарской слободе - это возможность окунуться в атмосферу старинного Казани, узнать о жизни и быте татарского народа
Начало: В сквере Тукая
16 сен в 10:00
17 сен в 14:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие на остров-град Свияжск: фрески и монастыри
Свияжск - живописный остров на Волге, где вы узнаете об истории Руси, увидите уникальные фрески и архитектуру 16 века
Начало: У вашего отеля в пределах исторического центра
Завтра в 09:30
14 сен в 09:30
13 334 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 4 чел.
Иннополис и Свияжск за 1 день
Познакомьтесь с прошлым и будущим Татарстана за один день! В Иннополисе вы увидите роботов и IT-университет, а в Свияжске узнаете о событиях 500-летней давности
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Душа Казани: национальная кухня и секреты города
Прогулка по улице Баумана, посещение кремля и дегустация традиционных татарских блюд. Узнайте историю Казани и попробуйте лучшие местные деликатесы
Начало: На площади Тукая
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
3700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Камское Устье и берега Волги
Путешествие к Камскому Устью подарит незабываемые впечатления и отдых от городской суеты. Насладитесь природой и уютным пикником
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Парадная Казань: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте волшебство Казани во время фото-прогулки с личным гидом-фотографом. Вас ждут культовые места и профессиональные фото
Начало: В центре города
16 сен в 14:00
17 сен в 11:00
3910 ₽
4600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Казанский кремль в вечерних огнях - индивидуальная экскурсия
Город засыпает, и начинается магия! Казанский кремль в вечерних огнях особенно красив. Погрузитесь в атмосферу ночного города и узнайте его тайны
Начало: На площади 1 Мая
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от 5385 ₽ за всё до 10 чел.
