В позапрошлом столетии Большие бульвары были эпицентром яркой артистической и художественной жизни города. На прогулке по самым атмосферным улочкам французской столицы мы пройдём по особенным местам и поговорим о неповторимом парижском мире изобразительного искусства, кино и фотографии.

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Описание

Что вас ожидает

Мы начнём прогулку с блестящий Парижской оперы, официальное название которой Дворец Гарнье. И вы убедитесь, что императорский театр, построенный как дворец, не уступает по красоте и драматичности своей истории дворцу в Версале.

Продолжим экскурсию на бульваре Капуцинок — там, где во второй половине 19 века развивалось искусство фотографии, родилась современная живопись и совершенно новое искусство — кинематограф.

Художники-академисты и непокорные импрессионисты, знаменитые куртизанки XIX века и публичные дома, бульварные театры и русские сезоны в Париже, все они и многие другие станут героями нашей 2-часовой пьесы под названием «Блеск и бурлеск — история Больших бульваров».

Организационные детали