Погрузиться в культурную жизнь Парижа в 19 - начале 20 века с профессиональным историком
В позапрошлом столетии Большие бульвары были эпицентром яркой артистической и художественной жизни города.
На прогулке по самым атмосферным улочкам французской столицы мы пройдём по особенным местам и поговорим о неповторимом парижском мире изобразительного искусства, кино и фотографии.
На прогулке по самым атмосферным улочкам французской столицы мы пройдём по особенным местам и поговорим о неповторимом парижском мире изобразительного искусства, кино и фотографии.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы начнём прогулку с блестящий Парижской оперы, официальное название которой Дворец Гарнье. И вы убедитесь, что императорский театр, построенный как дворец, не уступает по красоте и драматичности своей истории дворцу в Версале.
Продолжим экскурсию на бульваре Капуцинок — там, где во второй половине 19 века развивалось искусство фотографии, родилась современная живопись и совершенно новое искусство — кинематограф.
Художники-академисты и непокорные импрессионисты, знаменитые куртизанки XIX века и публичные дома, бульварные театры и русские сезоны в Париже, все они и многие другие станут героями нашей 2-часовой пьесы под названием «Блеск и бурлеск — история Больших бульваров».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде.
- Дополнительных расходов по пути не предвидится
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Парижской Оперы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Valeria — ваш гид в Париже
Меня зовут Валерия. Я кандидат исторических наук и профессиональный гид-переводчик с лицензией. Уже 14 лет живу в Париже, из них 10 лет провожу авторские экскурсии. Я человек увлекающийся, и умеющий увлечь за собой! Создаю экскурсии на самые разные темы: история города, урбанистика, архитектура, история искусства, истории выдающихся личностей. Со мной вы убедитесь, что Париж и Францию можно представить в новом свете и сделать это профессионально, интересно и необычно.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Опера Гарнье
Популярные места
Музыкальные
Похожие туры из Парижа
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
Экскурсия по самым знаменитым и атмосферным уголкам города
Сегодня
Завтра
18 окт
19 окт
433€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Париж
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Около Пантеона
16 окт
25 окт
26 окт
27 окт
от €180 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Шарм и блеск Парижа
История Парижа как столицы французского королевства на маршруте от Оперы Гарнье до Дома Инвалидов
у Оперы Гарнье
19 окт
20 окт
21 окт
1 ноя
€54 за человека
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду