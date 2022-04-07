Наполеон и Жозефина (Фонтенбло и Мальмезон)

Смешанная: автомобильно-пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильно-пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).
Наполеон и Жозефина (Фонтенбло и Мальмезон)
Наполеон и Жозефина (Фонтенбло и Мальмезон)
Наполеон и Жозефина (Фонтенбло и Мальмезон)
Наполеон и Жозефина (Фонтенбло и Мальмезон)
Наполеон и Жозефина (Фонтенбло и Мальмезон)

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Фонтенбло
  • Замок Мальмезон
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Одна из самых известных любовных историй – история Наполеона Бонапарта (Napoleon Bonaparte) и Жозефины (Josephine de Beauharnais).

Сложные отношения между супругами: страсть и ревность, со стороны Наполеона, расточительность со стороны Жозефины не смогли разрушить этот брак. Но Император Наполеон страстно желал наследника, которого Жозефина дать не могла. Даже после развода бывшие супруги сохраняли теплые отношения.

Экскурсия проходит по двум замкам, связанным с историей этой четы – Фонтенбло и Мальмезон.

Фонтенбло – королевский охотничий замок в 65 км от Парижа. Это – одна из любимых резиденций Наполеона, где он бывал с Жозефиной, а затем и со второй женой, Марией-Луизой Австрийской.

Мальмезон – дворец к западу от Парижа – свидетель счастливых дней брачной жизни Бонапарта и Жозефины. Интерьеры и личные вещи Наполеона и Жозефины. Великолепный розарий, разбитый Жозефиной, до сих пор радует посетителей в теплое время года. Возможно посещение гробницы Наполеона в Доме Инвалидов: саркофаг Наполеона, его сына, братьев и нескольких маршалов Франции.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии и приобретаются дополнительно на месте. Стоимость билетов: Замок Фонтенбло: взрослый - 13 евро
  • До 18 лет - бесплатно. Замок Мальмезон: взрослый - 8 евро (11 евро в период временных выставок)
  • До 18 лет - бесплатно. Осуществляется предварительная бронь билетов. Важно! Вход во все музеи строго с негативным ПЦР- или антиген-тестом (с 12 лет)
  • Или со свидетельством о вакцинации
  • Одобренной ЕС вакциной. Посещение в масках
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно кроме вторника в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно кроме вторника в 09:00

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