Одна из самых известных любовных историй – история Наполеона Бонапарта (Napoleon Bonaparte) и Жозефины (Josephine de Beauharnais).

Сложные отношения между супругами: страсть и ревность, со стороны Наполеона, расточительность со стороны Жозефины не смогли разрушить этот брак. Но Император Наполеон страстно желал наследника, которого Жозефина дать не могла. Даже после развода бывшие супруги сохраняли теплые отношения.

Экскурсия проходит по двум замкам, связанным с историей этой четы – Фонтенбло и Мальмезон.

Фонтенбло – королевский охотничий замок в 65 км от Парижа. Это – одна из любимых резиденций Наполеона, где он бывал с Жозефиной, а затем и со второй женой, Марией-Луизой Австрийской.

Мальмезон – дворец к западу от Парижа – свидетель счастливых дней брачной жизни Бонапарта и Жозефины. Интерьеры и личные вещи Наполеона и Жозефины. Великолепный розарий, разбитый Жозефиной, до сих пор радует посетителей в теплое время года. Возможно посещение гробницы Наполеона в Доме Инвалидов: саркофаг Наполеона, его сына, братьев и нескольких маршалов Франции.