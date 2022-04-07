Поездка в Версаль (с аудиогидом)

Программа подразумевает индивидуальный трансфер с русскоязычным водителем

Индивидуальная
Программа подразумевает индивидуальный трансфер с русскоязычным водителем и свободное время для осмотра дворцового комплекса.

Посещение дворца и парка Версаля - самостоятельное.

Аудиогид по дворцу доступен через бесплатное мобильное приложение Château de Versailles, которое необходимо загрузить на ваше мобильное устройство заблаговременно.

Время в пути в одну сторону - примерно 45 минут.
Поездка в Версаль (с аудиогидом)
Поездка в Версаль (с аудиогидом)
Поездка в Версаль (с аудиогидом)
Поездка в Версаль (с аудиогидом)

Что вас ожидает 🤩

  • Версальский дворец
  • Галерея Людовика XIV
  • Регулярный парк
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Версаль - самый знаменитый и самый большой дворцово-парковый комплекс Франции – официальная королевская резиденция с 1666 по 1789 гг.

История Версальского дворца начинается в 1623 году с очень скромного охотничьего замка наподобие феодального, а c 1661 года «король-солнце» Людовик XIV начал расширять дворец, чтобы использовать его как свою постоянную резиденцию. Архитекторы Андре Ленотр и Шарль Лебрен обновили и расширили дворец в стиле классицизма. Весь фасад дворца со стороны сада занимает большая галерея, которая своими картинами, зеркалами и колоннами производит потрясающее впечатление.

Парк Версальского дворца — один из самых крупных в Европе. Он состоит из множества террас, которые понижаются по мере удаления от дворца. Клумбы, газоны, оранжерея, бассейны, фонтаны, а также многочисленные скульптуры представляют собой продолжение дворцовой архитектуры. В Версальском парке также расположены несколько небольших сооружений, например, Малый Трианон, Большой Трианон, Французский павильон.

Во время экскурсии Вы осмотрите большие королевские апартаменты, парадные апартаменты жены Людовика XIV королевы Марии Терезы Австрийской, Зеркальную галерею, которая открылась после реставрации.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в Версаль не включены в стоимость поездки и оплачиваются дополнительно на месте (18 евро - взрослые, дети до 18 лет - бесплатно). Осуществляется предварительная бронь билетов. Важно! Вход во все музеи строго с негативным ПЦР- или антиген-тестом (с 12 лет)
  • Или со свидетельством о вакцинации
  • Одобренной ЕС вакциной. Посещение в масках
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно кроме понедельника в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно кроме понедельника в 09:00

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