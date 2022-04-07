Версаль - самый знаменитый и самый большой дворцово-парковый комплекс Франции – официальная королевская резиденция с 1666 по 1789 гг.

История Версальского дворца начинается в 1623 году с очень скромного охотничьего замка наподобие феодального, а c 1661 года «король-солнце» Людовик XIV начал расширять дворец, чтобы использовать его как свою постоянную резиденцию. Архитекторы Андре Ленотр и Шарль Лебрен обновили и расширили дворец в стиле классицизма. Весь фасад дворца со стороны сада занимает большая галерея, которая своими картинами, зеркалами и колоннами производит потрясающее впечатление.

Парк Версальского дворца — один из самых крупных в Европе. Он состоит из множества террас, которые понижаются по мере удаления от дворца. Клумбы, газоны, оранжерея, бассейны, фонтаны, а также многочисленные скульптуры представляют собой продолжение дворцовой архитектуры. В Версальском парке также расположены несколько небольших сооружений, например, Малый Трианон, Большой Трианон, Французский павильон.

Во время экскурсии Вы осмотрите большие королевские апартаменты, парадные апартаменты жены Людовика XIV королевы Марии Терезы Австрийской, Зеркальную галерею, которая открылась после реставрации.