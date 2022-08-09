Путешествия по России набирают популярность, но куда поехать, где самые красивые 🤩 достопримечательности 🏛️ страны, природные и архитектурные места. Список из 18 места куда за последний год чаще всего ездили россияне

Россия удивительная страна полная захватывающих красот, суровой нетронутой природы, ослепительных городов и объектов, внесенных в список Всемирного наследия. Это настоящая жемчужина для исследования, она полна развлечений и достопримечательностей, но для многих сложно понять, куда поехать и что посмотреть. Мы провели не простую работу — и составили список лучших достопримечательностей России, которые обязательно стоит посетить.

Соловецкие острова

В Онежском заливе Белого моря, на северо-западе России на отдаленном Соловецком архипелаге, во времена СССР находился печально известный своей мрачностью ГУЛАГ. Однако сейчас старые монастыри и древние кладбища манят путешественников на эти продуваемые ветрами острова.

Остров Ольхон

Alit Variatos , CC0, via Wikimedia Commons Остров Ольхон (западный берег)

Умиротворенные бухты и скалистые утёсы определяют береговую линию самого большого острова на озере Байкал – Ольхон. Он спрятан в необъятной дикой местности Сибири, также остров стал главной шаманской точкой для коренных жителей Сибири, бурят.

Озеро Кардывач

Спрятанное между плодотворными альпийскими лугами и тремя горными вершинами, очарование озера Кардывач завершают каскадные водопады. Оно расположено примерно в 44 км от знаменитой Красной Поляны в районе Сочи и является отличной точкой для пеших прогулок для тех путешественников, которые хотят окунуться в самые удаленные места России.

Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной Поляны 5 3 отзыва от 19200 ₽ за чел. Кардывач притягивает к себе туристов уже многие годы Сочи

Рускеала

Республика Карелия расположенная на северо-западе России известна своими пышными красотами, а природа, окружающая небольшой посёлок Рускеала, являются главной достопримечательностью региона. Горный парк «Рускеала» представляет собой заполненное водой ущелье, где туристы могут покататься на лодках, отправиться в пешие походы и поплавать.

Даргавс

Ахсартаг , Общественное достояние, via Wikimedia Commons Каменные гробницы Даргавс

Рядом с селом Даргавс, которое находится в республике Северная Осетия-Алания сохранилось древнее кладбище, встроенное в живописный туманный склон горы. Часто его называют Городом Мертвых, ведь здесь сосредоточенно больше сотни каменных гробниц, в которых жители деревни хоронили своих умерших родственников вместе со своей одеждой и прочим имуществом.

Остров Кижи

АлеАлександр, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons Остров Кижи и его памятник русскому деревянному зодчеству

Ещё одним интереснейшим местом в Карелии, является остров Кижи и его знаменитый ансамбль из деревянных церквей 18-го века, возведенный прямо на берегу Онежского залива, постройки внесены во Всемирный список наследия ЮНЕСКО. Предположительно их построили в 1713 году (в 19 веке была пристроена башня с часами), этот ансамбль считается прекрасным и качественным образцом средневековой севернорусской и скандинавской архитектуры.

Гора Белуха

Грозовский , CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Вид на гору Белуха

Высочайшей вершиной Золотых гор Алтая, является гора Белуха, она включена в список наследия ЮНЕСКО. Красивые пейзажи, субальпийское и альпийское разнотравье, хвойные и лиственные леса, а также разнообразные представители животного мира, это всё что вы можете встретить на склонах горы. Конечно для восхождения на вершину требуются альпинистские навыки и опыт, но всегда можно найти маршруты для начинающих.

Уссурийский залив

Анжеликагуб , СС BY 4.0, via Wikimedia Commons Стеклянная бухта в Уссурийском заливе

Это залив можно найти неподалеку от Владивостока и в 500 км от границ Северной Кореи и Китая, он представляет собой уникальную аномалию природы. Интересен он тем, что с течением времени тысячи выброшенных бутылок и осколков стекла были сглажены природой, и теперь они выглядят как разноцветные камешки, выстилающие изрезанную береговую линию.

Телецкое озеро

Грозовский , CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Вид на Телецкое озеро с севера

Республика Алтай всегда привлекала путешественников своей живописной природой, а Телецкое озеро расположенное в горах стало одним из главных туристических мест в регионе. Береговая линия протяженностью 70-километров окружена крутыми скалистыми горами и ущельями, пещерами, водопадами и красивейшими заливами.

Эльбрус

Лев Калмыков , CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Красавец Эльбрус

Кавказский горный массив на юге России, расположенный неподалеку от границы с Грузией, может похвастаться самой высокой вершиной в Европе. Спящий вулкан Эльбрус достигает 5 642 м над уровнем моря и предлагает потрясающие виды для опытных альпинистов и нетерпеливых поклонников приключений.

Остров Свияжск

Невзирая на то, что этот остров имеет связь с материковой частью, расположен он в месте, где происходит слияние рек Свияге и Волги примерно в 60 км от Казани. Его основали в 1551 году в качестве крепости, которая была построена всего за четыре недели, Свияжск сыграл главную роль в победе Ивана IV над Казанским ханством.

Сегодня Свияжск – это небольшое живописное село, где вы расположен Успенский собор и монастырь, которые были внесены в список наследия ЮНЕСКО. После осмотра достопримечательностей многие находят уютное местечко с видом на окружающие природные красоты и устраивают пикник. Хотя до острова можно доехать на автобусе, но мы всё же рекомендуем для более эффектного ракурса воспользоваться катером, который отправляется прямо с Казанского речного вокзала.

Красная площадь

Эта грандиозная площадь в Москве давно считается сердцем нации, и сквозь время её значимость и грандиозность не ослабла. Окруженная по одну сторону красными стенами Кремля, а по другую прекрасным универмагом ГУМ, она является местом, где расположены такие достопримечательности как мавзолей Ленина и известный во всём мире собор Василия Блаженного.

Куршская коса

Александр Гребенков , СС BY 3.0, via Wikimedia Commons Пляж на Куршской косе

Куршская коса отлично подойдёт любителям долгих прогулок по пляжу. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, разделяемый Россией и Литвой, представляет собой косу из песчаных дюн, которая разделяет Балтийское море и Куршский залив. Куршская коса – место, где можно увидеть уникальные виды флоры и фауны, из-за экологических проблем посещение возможно только пешком. Это одно из лучших мест для пеших прогулок на территории России.

Национальный парк «Красноярские столбы»

Анжи86 , CC0, via Wikimedia Commons Природный заповедник «Красноярские столбы»

«Красноярские столбы» — природный заповедник, который можно найти неподалёку от Красноярска. Туристы приезжаю в это место, чтобы увидеть уникальные столбообразные скальные образования, разбросанных по всей территории парка. Здесь имеются пешеходные тропы, которые варьируются от простых до средних, что делает это место идеальным для семейных прогулок.

Ключевская сопка

Дальний Восток России имеет ещё один объект Всемирного наследия ЮНЕСКО: вулканы Камчатки. Этот полуостров всё ещё остаётся неизведанным и является храмом первозданной природы. Ключевская сопка — активнейший вулкан не только на Камчатке, но и во всей Евразии — с 2000 года он извергался пять раз.

Петергофский дворец

© Светлана Иванова Вид на Петергофский дворец

По факту Петергофский дворец расположен в пригороде второго по величине города России, Санкт-Петербурга, его территория и архитектура представляют собой шикарную демонстрацию стиля и дизайна барокко. Изысканное поместье, часто называемое русским Версалем, было построено по приказу императора Петра Великого.

Озеро Байкал

Озеро Байкал известно в мире, как самое большое по площади озеро и как одно из самых популярных направлений в России. Конечно озеро великолепно круглый год, но особенно впечатляющий пейзаж можно застать в летние месяцы, когда туристы могут исследовать многочисленные пешеходные тропы вокруг озера. Вокруг Байкала есть разнообразные тропы: от переполненных до практически пустынных, от сложных до развлекательных, от коротких до занимающих некоторое время. Пару дней на Байкале — это хороший перерыв в долгом путешествии по бескрайней Сибири.

Храм Спаса на Крови

Многочисленные купольные монастыри и церкви разбросаны по всей России, но немногие из них могут похвастаться богатой религиозной иконографией, как храм Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге. Внутри и снаружи церковь покрыта сложной мозаикой, построен храм в конце 19 века.