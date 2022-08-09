Красивые места России

Самая красивые досто­приме­чатель­ности для посещения в России

Путешествия по России набирают популярность, но куда поехать, где самые красивые 🤩 достопримечательности 🏛️ страны, природные и архитектурные места. Список из 18 места куда за последний год чаще всего ездили россияне

Россия удивительная страна полная захватывающих красот, суровой нетронутой природы, ослепительных городов и объектов, внесенных в список Всемирного наследия. Это настоящая жемчужина для исследования, она полна развлечений и достопримечательностей, но для многих сложно понять, куда поехать и что посмотреть. Мы провели не простую работу — и составили список лучших достопримечательностей России, которые обязательно стоит посетить.

Соловецкие острова

Монастырь на Соловецких островах
© Alexxx1979, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Монастырь на Соловецких островах

В Онежском заливе Белого моря, на северо-западе России на отдаленном Соловецком архипелаге, во времена СССР находился печально известный своей мрачностью ГУЛАГ. Однако сейчас старые монастыри и древние кладбища манят путешественников на эти продуваемые ветрами острова.

Соловецкие острова
Соловецкие острова
5
3 отзыва
от
26200
за чел.
Соловецкие острова - место духовной культуры и противоречивой истории
Кемь
Пять чудес Соловецких островов
Пять чудес Соловецких островов
4.7
3 отзыва
от
27200
за чел.
Мы приглашаем Вас в невероятное путешествие на Соловецкие острова
Петрозаводск
Святая легенда. Гранд-тур на Соловецкие острова
Святая легенда. Гранд-тур на Соловецкие острова
5
3 отзыва
от
45100
за чел.
Соловецкие острова манят людей, но требуют несуетливого
Кемь

Остров Ольхон

Остров Ольхон (западный берег)
© Alit Variatos, CC0, via Wikimedia Commons
Остров Ольхон (западный берег)

Умиротворенные бухты и скалистые утёсы определяют береговую линию самого большого острова на озере Байкал – Ольхон. Он спрятан в необъятной дикой местности Сибири, также остров стал главной шаманской точкой для коренных жителей Сибири, бурят.

Корпоративный тур на Ольхон
Корпоративный тур на Ольхон
4.7
3 отзыва
от
55300
за чел.
Остров Ольхон - самый крупный остров на озере Байкал. Ольхон - сердце озера Байкал
Байкал
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
5
1 отзыв
25000
за чел.
Хотите «услышать» энергию Ольхона
Иркутск
Очарование Ольхона и Иркутска
Очарование Ольхона и Иркутска
5
3 отзыва
от
33900
за чел.
От Иркутска до о. Ольхон в экскурсионном летнем туре
Иркутск

Озеро Кардывач

Озеро Кардывач
© Горные Линии
Озеро Кардывач
Лазурная вода озера Кардывач 😍
© Горные Линии
Лазурная вода озера Кардывач 😍

Спрятанное между плодотворными альпийскими лугами и тремя горными вершинами, очарование озера Кардывач завершают каскадные водопады. Оно расположено примерно в 44 км от знаменитой Красной Поляны в районе Сочи и является отличной точкой для пеших прогулок для тех путешественников, которые хотят окунуться в самые удаленные места России.

Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной Поляны
Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной Поляны
5
3 отзыва
от
19200
за чел.
Кардывач притягивает к себе туристов уже многие годы
Сочи

Рускеала

Парк Рускеала
© Васятка1, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Парк Рускеала

Республика Карелия расположенная на северо-западе России известна своими пышными красотами, а природа, окружающая небольшой посёлок Рускеала, являются главной достопримечательностью региона. Горный парк «Рускеала» представляет собой заполненное водой ущелье, где туристы могут покататься на лодках, отправиться в пешие походы и поплавать.

Карельская классика: Рускеала и Сортавала
Карельская классика: Рускеала и Сортавала
4
13 отзывов
2600
за чел.
За один день вы посетите «горный парк Рускеала»
Сортавала
Жемчужина Карелии - Рускеала из Петрозаводска
Жемчужина Карелии - Рускеала из Петрозаводска
4.5
103 отзыва
2990
за чел.
Рускеала - одно из знаковых мест в Карелии
Петрозаводск
В Карелию на авто: Рускеала, водопады и немного волшебства
В Карелию на авто: Рускеала, водопады и немного волшебства
5
2 отзыва
от
23400
за чел.
Яркое путешествие в горный парк Рускеала
Петрозаводск

Даргавс

Каменные гробницы Даргавс
© Ахсартаг, Общественное достояние, via Wikimedia Commons
Каменные гробницы Даргавс

Рядом с селом Даргавс, которое находится в республике Северная Осетия-Алания сохранилось древнее кладбище, встроенное в живописный туманный склон горы. Часто его называют Городом Мертвых, ведь здесь сосредоточенно больше сотни каменных гробниц, в которых жители деревни хоронили своих умерших родственников вместе со своей одеждой и прочим имуществом.

Джип-тур Кармадон (Даргавс) в мини-группе
Джип-тур Кармадон (Даргавс) в мини-группе
5
3 отзыва
4500
за чел.
Тех, кого привлекают тайны мира, приглашаем на джип-тур Даргавс
Пятигорск
Кармадон - Даргавс - Верхний Фиагдон: классический маршрут из Владикавказа
Кармадон - Даргавс - Верхний Фиагдон: классический маршрут из Владикавказа
5
7 отзывов
6500
за всё
Поездка на машине по горным серпантинам через Кармадонское ущелье и поселки Кармадон, Даргавс и Верхний Фиагдон
Владикавказ
Северная Осетия: «город мёртвых» Даргавс
Северная Осетия: «город мёртвых» Даргавс
от
26000
за всё
Кавказские горы - отдельный мир, который можно изучать вечно. Мы отправимся из Ессентуков в Северную Осетию
Ессентуки

Остров Кижи

Остров Кижи и его памятник русскому деревянному зодчеству
© АлеАлександр, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Остров Кижи и его памятник русскому деревянному зодчеству

Ещё одним интереснейшим местом в Карелии, является остров Кижи и его знаменитый ансамбль из деревянных церквей 18-го века, возведенный прямо на берегу Онежского залива, постройки внесены во Всемирный список наследия ЮНЕСКО. Предположительно их построили в 1713 году (в 19 веке была пристроена башня с часами), этот ансамбль считается прекрасным и качественным образцом средневековой севернорусской и скандинавской архитектуры.

Остров Кижи на метеоре из Петрозаводска
Остров Кижи на метеоре из Петрозаводска
4.7
69 отзывов
5300
за чел.
Присоединяйтесь к нашему путешествию на остров Кижи
Петрозаводск
Топовые места Карелии: от «Рускеала» до Кижей
Топовые места Карелии: от «Рускеала» до Кижей
от
11550
за чел.
Самый удобный способ посетить один из главных символов Карелии - остров Кижи
Петрозаводск
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
5
3 отзыва
от
42400
за чел.
Острова Кижи, Валаам и Соловки считаются центрами духовной и культурной жизни нашей страны
Кемь

Гора Белуха

Вид на гору Белуха
© Грозовский, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Вид на гору Белуха

Высочайшей вершиной Золотых гор Алтая, является гора Белуха, она включена в список наследия ЮНЕСКО. Красивые пейзажи, субальпийское и альпийское разнотравье, хвойные и лиственные леса, а также разнообразные представители животного мира, это всё что вы можете встретить на склонах горы. Конечно для восхождения на вершину требуются альпинистские навыки и опыт, но всегда можно найти маршруты для начинающих.

К подножию Белухи. Треккинг
К подножию Белухи. Треккинг
5
3 отзыва
36500
за чел.
Приглашаем в легендарный пешеходный маршрут по Горному Алтаю - к подножию Белухи - самой высокой горы Алтая и Сибири
Горно-Алтайск
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
5
3 отзыва
38600
за чел.
Белуха - это самая высокая вершина Сибири
Барнаул
Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
5
3 отзыва
41000
за чел.
Белуха неспроста считается жемчужиной Алтая
Барнаул

Уссурийский залив

Стеклянная бухта в Уссурийском заливе
© Анжеликагуб, СС BY 4.0, via Wikimedia Commons
Стеклянная бухта в Уссурийском заливе

Это залив можно найти неподалеку от Владивостока и в 500 км от границ Северной Кореи и Китая, он представляет собой уникальную аномалию природы. Интересен он тем, что с течением времени тысячи выброшенных бутылок и осколков стекла были сглажены природой, и теперь они выглядят как разноцветные камешки, выстилающие изрезанную береговую линию.

Форт №7, Сафари парк и бухты Уссурийского залива
Форт №7, Сафари парк и бухты Уссурийского залива
15000
за всё
Прикоснуться к истории морской крепости, увидеть животных
Владивосток
Сафари-парк и релакс в 3-х бухтах Уссурийского залива
Сафари-парк и релакс в 3-х бухтах Уссурийского залива
4.8
9 отзывов
14000
за всё
Какой он, Владивосток
Владивосток
Сафари-Парк: Уголок уссурийской природы
Сафари-Парк: Уголок уссурийской природы
5
7 отзывов
1350
за чел.
Сафари-парк во Владивостоке - идеальное место для прогулки всей семьей
Владивосток

Телецкое озеро

Вид на Телецкое озеро с севера
© Грозовский, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Вид на Телецкое озеро с севера

Республика Алтай всегда привлекала путешественников своей живописной природой, а Телецкое озеро расположенное в горах стало одним из главных туристических мест в регионе. Береговая линия протяженностью 70-километров окружена крутыми скалистыми горами и ущельями, пещерами, водопадами и красивейшими заливами.

Зимнее Телецкое озеро
Зимнее Телецкое озеро
5
3 отзыва
13500
за чел.
Телецкая зима вполне располагает к приятному отдыху
Горно-Алтайск
Озеро Телецкое из Шерегеша
Озеро Телецкое из Шерегеша
8000
за чел.
Телецкое озеро - одна из главных достопримечательностей Алтая
Шерегеш
Экскурсия по Телецкому озеру «Яйлинская терраса» 3 дня / 2 ночи
Экскурсия по Телецкому озеру «Яйлинская терраса» 3 дня / 2 ночи
25000
за всё
Телецкое озеро, расположенное среди гор на Алтае
Горно-Алтайск

Эльбрус

Красавец Эльбрус
© Лев Калмыков, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Красавец Эльбрус

Кавказский горный массив на юге России, расположенный неподалеку от границы с Грузией, может похвастаться самой высокой вершиной в Европе. Спящий вулкан Эльбрус достигает 5 642 м над уровнем моря и предлагает потрясающие виды для опытных альпинистов и нетерпеливых поклонников приключений.

Эльбрус. Восхождение с Севера
Эльбрус. Восхождение с Севера
4.5
2 отзыва
36000
за чел.
Эльбрус, высочайшая вершина Кавказа, России и Европы
Минеральные Воды
Экскурсия на Эльбрус из Кисловодска
Экскурсия на Эльбрус из Кисловодска
4.7
32 отзыва
от
3000
за чел.
Эльбрус - самая известная гора в России
Кисловодск
Восхождение на Эльбрус на Новый год
Восхождение на Эльбрус на Новый год
5
1 отзыв
62942
за чел.
Несмотря на техническую простоту восхождение на Эльбрус летом превращается
Минеральные Воды

Остров Свияжск

Остров-град Свияжск
© Новингалина, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Остров-град Свияжск

Невзирая на то, что этот остров имеет связь с материковой частью, расположен он в месте, где происходит слияние рек Свияге и Волги примерно в 60 км от Казани. Его основали в 1551 году в качестве крепости, которая была построена всего за четыре недели, Свияжск сыграл главную роль в победе Ивана IV над Казанским ханством.

Сегодня Свияжск – это небольшое живописное село, где вы расположен Успенский собор и монастырь, которые были внесены в список наследия ЮНЕСКО. После осмотра достопримечательностей многие находят уютное местечко с видом на окружающие природные красоты и устраивают пикник. Хотя до острова можно доехать на автобусе, но мы всё же рекомендуем для более эффектного ракурса воспользоваться катером, который отправляется прямо с Казанского речного вокзала.

Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск
от
6500
за всё
Свияжск - исторический город в Татарстане
Свияжск
Экскурсия в Свияжск на теплоходе
Экскурсия в Свияжск на теплоходе
4.2
139 отзывов
1800
за чел.
Самый быстрый и комфортный способ добраться до Свияжска
Казань
«Поедем, погудим!» - тур на ретро поезде до Свияжска
«Поедем, погудим!» - тур на ретро поезде до Свияжска
4
4 отзыва
2900
за чел.
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Казани до Свияжска
Казань

Красная площадь

Красная площадь на 36O°: новый взгляд на знакомое место - квест-прогулка
Красная площадь на 36O°: новый взгляд на знакомое место - квест-прогулка
1200
за всё
Думаете, Красная площадь ничем не сможет вас удивить
Москва
Посвящение в москвичи - Красная площадь для детей
Посвящение в москвичи - Красная площадь для детей
5
162 отзыва
4800
за всё
Классическая экскурсия по Красной площади для детей от 7 до 14 лет
Москва
Красная площадь за час
Красная площадь за час
4.8
44 отзыва
от
2000
за всё
Экспресс-прогулка по достопримечательностям главной площади Москвы
Москва

Эта грандиозная площадь в Москве давно считается сердцем нации, и сквозь время её значимость и грандиозность не ослабла. Окруженная по одну сторону красными стенами Кремля, а по другую прекрасным универмагом ГУМ, она является местом, где расположены такие достопримечательности как мавзолей Ленина и известный во всём мире собор Василия Блаженного.

Куршская коса

Пляж на Куршской косе
© Александр Гребенков, СС BY 3.0, via Wikimedia Commons
Пляж на Куршской косе

Куршская коса отлично подойдёт любителям долгих прогулок по пляжу. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, разделяемый Россией и Литвой, представляет собой косу из песчаных дюн, которая разделяет Балтийское море и Куршский залив. Куршская коса – место, где можно увидеть уникальные виды флоры и фауны, из-за экологических проблем посещение возможно только пешком. Это одно из лучших мест для пеших прогулок на территории России.

Куршская коса. По следам Неринги
Куршская коса. По следам Неринги
8500
за всё
Куршская коса - это полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом
Калининград
На Куршскую косу из Зеленоградска
На Куршскую косу из Зеленоградска
4.6
5 отзывов
7000
за всё
Куршская коса - уникальное природное явление
Зеленоградск
Куршская Коса в мини-группе - музей, станция Фрингилла + Зеленоградск
Куршская Коса в мини-группе - музей, станция Фрингилла + Зеленоградск
2290
за чел.
Куршский вояж в мини-группе! Вас ждет путь от Заркау до Пилькоппена. музей Куршской косы и орнитологическая станция
Калининград

Национальный парк «Красноярские столбы»

Природный заповедник «Красноярские столбы»
© Анжи86, CC0, via Wikimedia Commons
Природный заповедник «Красноярские столбы»

«Красноярские столбы» — природный заповедник, который можно найти неподалёку от Красноярска. Туристы приезжаю в это место, чтобы увидеть уникальные столбообразные скальные образования, разбросанных по всей территории парка. Здесь имеются пешеходные тропы, которые варьируются от простых до средних, что делает это место идеальным для семейных прогулок.

Визитная карточка Красноярска - «Столбы»
Визитная карточка Красноярска - «Столбы»
5500
за всё
Приехать в Красноярск и не сходить на Столбы
Красноярск
Красноярские Столбы - место для полной перезагрузки
Красноярские Столбы - место для полной перезагрузки
5
18 отзывов
3900
за всё
Вы пройдётесь по самым живописным тропинкам Столбов
Красноярск
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
5
106 отзывов
9600
за всё
История города и окрестностей в путешествии по самым популярным, знаковым и впечатляющим местам края
Красноярск

Ключевская сопка

Вулкан Ключевская сопка
© Планет Лабс, Инк, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Вулкан Ключевская сопка

Дальний Восток России имеет ещё один объект Всемирного наследия ЮНЕСКО: вулканы Камчатки. Этот полуостров всё ещё остаётся неизведанным и является храмом первозданной природы. Ключевская сопка — активнейший вулкан не только на Камчатке, но и во всей Евразии — с 2000 года он извергался пять раз.

От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
5
7 отзывов
7800
за всё
Побывать на сопке Мишенная, у берега Тихого океана и на секретных смотровых площадках
Камчатка
Покорить сопки Хабаровска
Покорить сопки Хабаровска
5
31 отзыв
5850
за всё
Оценить красоту разноцветных хребтов, таежных далей и полюбить природу Большехехцирского заповедника
Хабаровск
Черная сопка - легенды древнего вулкана
Черная сопка - легенды древнего вулкана
6504
за всё
Отправиться во всесезонный треккинг к высшей точке Красноярска и обнаружить «нетронутую цивилизацию»
Красноярск

Петергофский дворец

Вид на Петергофский дворец
© Светлана Иванова
Вид на Петергофский дворец

По факту Петергофский дворец расположен в пригороде второго по величине города России, Санкт-Петербурга, его территория и архитектура представляют собой шикарную демонстрацию стиля и дизайна барокко. Изысканное поместье, часто называемое русским Версалем, было построено по приказу императора Петра Великого.

Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Дворец и фонтаны
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Дворец и фонтаны
4.9
52 отзыва
13000
за всё
Экскурсия по Нижнему парку с фонтанами и в Малый Петергофский дворец
Санкт-Петербург
Из Петербурга - в Ораниенбаум и Меньшиковский дворец
Из Петербурга - в Ораниенбаум и Меньшиковский дворец
5
12 отзывов
9900
за всё
Услышать о Петергофской дороге, прогуляться по аллеям парка и впечатлиться изяществом интерьеров
Санкт-Петербург
Юсуповский дворец изнутри
Юсуповский дворец изнутри
5
1 отзыв
2800
за всё
Посетить знаменитый старинный дворец и узнать его историю с профессиональным гидом
Ялта

Озеро Байкал

Озеро Байкал
© Фанзуга, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Озеро Байкал

Озеро Байкал известно в мире, как самое большое по площади озеро и как одно из самых популярных направлений в России. Конечно озеро великолепно круглый год, но особенно впечатляющий пейзаж можно застать в летние месяцы, когда туристы могут исследовать многочисленные пешеходные тропы вокруг озера. Вокруг Байкала есть разнообразные тропы: от переполненных до практически пустынных, от сложных до развлекательных, от коротких до занимающих некоторое время. Пару дней на Байкале — это хороший перерыв в долгом путешествии по бескрайней Сибири.

Классический Байкал
Классический Байкал
5
3 отзыва
65000
за чел.
Если вы впервые собираетесь посетить Байкал, то вам несомненно понравится «Классический тур на Байкал»
Иркутск
Бюджетный Байкал
Бюджетный Байкал
31900
за чел.
У многих есть мечта, отправиться на Байкал
Байкал
Весеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Весеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
4.7
3 отзыва
от
62400
за чел.
Может, Вы хотели увидеть "Ухо Байкала", "Чертов палец", посетить старинные поселки Байкала и активно отдохнуть от суеты
Байкал

Храм Спаса на Крови

Храм Воскресения Христова на Крови
© Марк Альберт, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Храм Воскресения Христова на Крови

Многочисленные купольные монастыри и церкви разбросаны по всей России, но немногие из них могут похвастаться богатой религиозной иконографией, как храм Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге. Внутри и снаружи церковь покрыта сложной мозаикой, построен храм в конце 19 века.

Входной ваучер в Спас-на-Крови
Входной ваучер в Спас-на-Крови
4
128 отзывов
650
за чел.
Храм Спас-на-Крови - крупнейший мозаичный ансамбль России
Санкт-Петербург
Аудиоэкскурсия с билетами в Спас на Крови: мозаики, история и архитектура
Аудиоэкскурсия с билетами в Спас на Крови: мозаики, история и архитектура
4.2
6 отзывов
990
за чел.
Эта экскурсия посвящена самому необычному храму Петербурга
Санкт-Петербург
Спас на Крови и его окрестности
Спас на Крови и его окрестности
3000
за всё
Вы узнаете много интересного об истории
Санкт-Петербург

Россия удивительная страна, где можно увидеть множество красивейших и уникальных достопримечательностей, стоит лишь сойти с проторенного маршрута.

Экскурсии по достопримечательностям России
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
4.9
226 отзывов
2000
за чел.
Путешествие в мини-группе по заповедному озеру к скалистым островам Карелии
Сортавала
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
4.9
312 отзывов
2600
за чел.
Экспедиционная групповая поездка по красотам Северного Приладожья
Сортавала
Первая встреча с Волгоградом
Первая встреча с Волгоградом
4.9
99 отзывов
3500
за всё
Посетить главные достопримечательности города в компании профессионального гида
Волгоград
Первый взгляд на Выборг
Первый взгляд на Выборг
4.7
421 отзыв
350
за чел.
Проследить путь города и почувствовать себя в старой Европе на обзорной экскурсии
Выборг
Ярославль вдоль и поперек
Ярославль вдоль и поперек
4.8
646 отзывов
700
за чел.
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Ярославль
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
4.5
99 отзывов
990
за чел.
Увидеть город в иллюминации и посмотреть на Казань с высоты птичьего полета на автобусной экскурсии
Казань
Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом
Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом
5
30 отзывов
900
за чел.
Прогуляться по центру города и услышать о традициях Урала
Екатеринбург
Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
4.8
31 отзыв
3500
за чел.
Посетить один из самых глубоких каньонов мира и крупнейший бархан Европы на автобусной экскурсии
Дербент
Узнать Екатеринбург за 3 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа
4.8
161 отзыв
520
за чел.
Заводы, зеленые скверы, усадьбы, церкви и район чекистов - калейдоскоп истории в одной прогулке
Екатеринбург
Статья добавлена: 09.08.2022
Обновлена: 09.08.2022
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