Максимальная программа в Петергофе – без спешки, полноценно увидеть шедевры архитектуры, садово-паркового искусства и фонтанного дела.

Весь день в Петергофе – это удивительный мир инженерного и садового искусства, архитектурные шедевры в сопровождении профессиональных лицензированных гидов. У вас будет и свободное время для осмотра особенно понравившегося, обеда с видом на Финский залив или посещения фонтанов-шутих.

Фонаны Нижнего парка, Большой дворец с экскурсией, малый дворец.

Программа:

9.00 Выезд из Санкт-Петербурга (пл. Искусств, д4, ст. м. Невский пр.) и трассовая экскурсия по исторической Петергофской дороге.

10 -15.30 Экскурсия с профессиональными лицензированными гидами по Нижнему парку, интерьерная экскурсия по Большому Императорскому Дворцу, экскурсия малому дворцу.

15.30-17.30 свободное время и время на обед. Отличная возможность еще раз увидеть понравившиеся места, выйти на берег Финского залива или перекусить с неповторимым видом на Русский Версаль.

19.00 Прибытие в Санкт -Петербург