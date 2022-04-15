Максимальная программа в Петергофе – без спешки, полноценно увидеть шедевры архитектуры, садово-паркового искусства и фонтанного дела.
Весь день в Петергофе – это удивительный мир инженерного и садового искусства, архитектурные шедевры в сопровождении профессиональных лицензированных гидов. У вас будет и свободное время для осмотра особенно понравившегося, обеда с видом на Финский залив или посещения фонтанов-шутих.
Фонаны Нижнего парка, Большой дворец с экскурсией, малый дворец.
Программа:
9.00 Выезд из Санкт-Петербурга (пл. Искусств, д4, ст. м. Невский пр.) и трассовая экскурсия по исторической Петергофской дороге.
10 -15.30 Экскурсия с профессиональными лицензированными гидами по Нижнему парку, интерьерная экскурсия по Большому Императорскому Дворцу, экскурсия малому дворцу.
15.30-17.30 свободное время и время на обед. Отличная возможность еще раз увидеть понравившиеся места, выйти на берег Финского залива или перекусить с неповторимым видом на Русский Версаль.
19.00 Прибытие в Санкт -Петербург
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер на комфортабельном автобусе
Путевая экскурсия от нашего гида (“Путешествие по Петергофской дороге”) - прогулка- экскурсия по Нижнему парку
Экскурсия по Большому Императорскому дворцу, экскурсия по малому дворцу Петергофа
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
За день придёт смс с именем, телеф. гида, номером автобуса, временем и местом отправления
Если в 19:00 нет смс, перезвоните на 8812389-44-32. Накануне поездок мы работаем до 21:00
По форме одежды — удобный вариант, в дождливую погоду рекомендуем дождевик, а не зонтик
Обратите внимание, что объекты показа могут меняться местами
Время поездки может корректироваться в связи с дорожной ситуацией
При себе нужно иметь паспорт и льготные документы при их наличии, маски
При постепенном снятии ограничений, обращайте внимание на объекты доступны для посещения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.