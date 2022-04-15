Петергоф без спешки: Большой Дворец, фонтаны, малый дворец

Петергоф без спешки

Групповая
Петергоф без спешки: Большой Дворец, фонтаны, малый дворец
Петергоф без спешки: Большой Дворец, фонтаны, малый дворец
Петергоф без спешки: Большой Дворец, фонтаны, малый дворец
Петергоф без спешки: Большой Дворец, фонтаны, малый дворец
Петергоф без спешки: Большой Дворец, фонтаны, малый дворец
Петергоф без спешки: Большой Дворец, фонтаны, малый дворец

Что вас ожидает 🤩

  • Петергоф
  • Нижний парк
  • Большой Дворец
  • Финский залив
  • Монплезир
  • Эрмитаж
  • Самсон
  • Разрывающий пасть льва
  • Ева
  • Адам
  • Каскад
  • Шахматная гора
  • Фнтаны-шутихи
  • Екатерининский корпус (после реставрации)
Максимальная программа в Петергофе – без спешки, полноценно увидеть шедевры архитектуры, садово-паркового искусства и фонтанного дела.
Весь день в Петергофе – это удивительный мир инженерного и садового искусства, архитектурные шедевры в сопровождении профессиональных лицензированных гидов. У вас будет и свободное время для осмотра особенно понравившегося, обеда с видом на Финский залив или посещения фонтанов-шутих.
Фонаны Нижнего парка, Большой дворец с экскурсией, малый дворец.

Программа:

  • 9.00 Выезд из Санкт-Петербурга (пл. Искусств, д4, ст. м. Невский пр.) и трассовая экскурсия по исторической Петергофской дороге.
  • 10 -15.30 Экскурсия с профессиональными лицензированными гидами по Нижнему парку, интерьерная экскурсия по Большому Императорскому Дворцу, экскурсия малому дворцу.
  • 15.30-17.30 свободное время и время на обед. Отличная возможность еще раз увидеть понравившиеся места, выйти на берег Финского залива или перекусить с неповторимым видом на Русский Версаль.
19.00 Прибытие в Санкт -Петербург

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Путевая экскурсия от нашего гида (“Путешествие по Петергофской дороге”) - прогулка- экскурсия по Нижнему парку
  • Экскурсия по Большому Императорскому дворцу, экскурсия по малому дворцу Петергофа
  • Билет в Большой Дворец
  • Билет в Нижний парк
  • Билет в Малый Дворец
Что не входит
  • Не указано
Где начинаем и завершаем?
Начало: пл. Искусств, 4
Завершение: СТ.М. Невский пр
Когда и сколько длится
Когда: май: 3, 7, 14, 17, 21, 24, 28, 31 июнь- сентябрь: вт, сб октябрь: сб
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • За день придёт смс с именем, телеф. гида, номером автобуса, временем и местом отправления
  • Если в 19:00 нет смс, перезвоните на 8812389-44-32. Накануне поездок мы работаем до 21:00
  • По форме одежды — удобный вариант, в дождливую погоду рекомендуем дождевик, а не зонтик
  • Обратите внимание, что объекты показа могут меняться местами
  • Время поездки может корректироваться в связи с дорожной ситуацией
  • При себе нужно иметь паспорт и льготные документы при их наличии, маски
  • При постепенном снятии ограничений, обращайте внимание на объекты доступны для посещения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

май: 3, 7, 14, 17, 21, 24, 28, 31 июнь- сентябрь: вт, сб октябрь: сб

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