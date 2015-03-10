По сравнению с древними городами Европы или России, Санкт-Петербург, который отметил свое 300-летие в 2003 году, относительно молод. Это не означает, что в городе не хватает исторической или архитектурной красоты.

Построенный просвещенным царем Петром I как его новая столица, город считается самым европейским в России. Это продукт попыток Петра сделать Россию культурно важной, как и другие европейские государства.

Разработанные и построенные в один прекрасный день город - это триумф архитектурного и организационного баланса, поскольку его часто называют Парижем России.

Обязательным условием этого прекрасного города является потрясающий Зимний дворец. Это великолепное зеленое, белое и золотое здание, построенное в стиле русского барокко, было официальной резиденцией царей от Екатерины Великой и далее.

Кэтрин Великая позже добавила Маленький и Большой Эрмитаж во дворец как святилище для себя и своей частной коллекции произведений искусства.

Музей Эрмитаж вырос из небольшой коллекции картин, начатой Екатериной Великой в 1764 году, до массового показа более трех миллионов экспонатов. Они расположены в великолепии одного из самых впечатляющих дворцов в мире.

Три этажа покрывают весь спектр искусства с древних времен, до русских произведений и Европы 20-го века. Он также включает в себя сказочную коллекцию картин импрессионистов и пост-импрессионистов, настроенных против богатого интерьера белых мраморных лестниц, золотых потолков, хрустальных люстр и сложных мозаик.

Удивительный Невский проспект, самая оживленная улица города, пролегает на 4,5 км. Сегодня вы можете найти его с современными ресторанами, кинотеатрами, ресторанами и великолепными дворцами русской аристократии.

Полюбоваться красотой и необъятностью Исаакиевского собора по заказу Александра I, как Императорского собора, потребовалось более 40 лет, чтобы построить, и легко понять, почему.

С нетерпением ждем, чтобы собор был покрыт и украшен самым экстравагантным образом в стиле классического русского стиля. Великолепный интерьер, украшенный красными гранитными колоннами, изысканными мозаиками, расписными потолками, скульптурами, фресками и красивым витражным окном, оставит вас впечатленными.

У вас также будет возможность посетить Петропавловский Крепость и собор с тем же именем, который стоит в его стенах.

Крепость была первой построена на маленьком острове в дельте Петра Великого, чтобы защитить свою новую столицу от шведов. Однако он также использовался в качестве тюрьмы высокой безопасности для политических заключенных.

Среди первых заключенных был собственный мятежный сын Петра Алексей. В список известных жителей также вошли Достоевский, Горький, Троцкий и старший брат Ленина Александр.

Внутри стены вы также увидите собор Петра и Павла. Начав в 1703 году, он стал местом погребения русских императоров и членов императорской семьи.

Последней достопримечательностью является церковь нашего Спасителя на Крови, редкий и потрясающий пример традиционной православной русской церкви. И интерьер, и внешний вид церкви украшены невероятно детализированными мозаиками, спроектированными и созданными самыми известными российскими художниками того времени.