Откройте для себя величие и величие Санкт-Петербурга в этом частном 4-часовом туре

4.3
7 отзывов
В группе
до 8 чел.
Откройте для себя величие и величие Санкт-Петербурга в этом частном 4-часовом туре.

В сопровождении профессионального гида вы исследуете этот увлекательный город и его удивительные достопримечательности.
Санкт-Петербург выберет тур
Санкт-Петербург выберет тур
Санкт-Петербург выберет тур
Санкт-Петербург выберет тур
Санкт-Петербург выберет тур
Санкт-Петербург выберет тур
Санкт-Петербург выберет тур

Что вы увидите 🤩

  • Храм Спаса на Крови
  • Петропавловский собор
  • Петропавловская крепость
  • Исаакиевский собор
  • Невский проспект
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Смотрите величественный Санкт-Петербург в роскоши частного автомобиля и компании местного лицензированного гида
  2. Полюбуйтесь красотой и симпатией императорской столицы Петра Великого
  3. Смотрите экстравагантный Исаакиевский собор
  4. Проезжайте по Невскому проспекту, самой оживленной улице города, выстроенной красивыми зданиями, магазинами и ресторанами
  5. См. Петропавловскую крепость и собор, место рождения этого удивительного города
  6. Посетите сайт знаменитого кафедрального собора нашего Спасителя на Крови, редкий и красивый пример традиционной русской церкви
По сравнению с древними городами Европы или России, Санкт-Петербург, который отметил свое 300-летие в 2003 году, относительно молод. Это не означает, что в городе не хватает исторической или архитектурной красоты.
Построенный просвещенным царем Петром I как его новая столица, город считается самым европейским в России. Это продукт попыток Петра сделать Россию культурно важной, как и другие европейские государства.
Разработанные и построенные в один прекрасный день город - это триумф архитектурного и организационного баланса, поскольку его часто называют Парижем России.
Обязательным условием этого прекрасного города является потрясающий Зимний дворец. Это великолепное зеленое, белое и золотое здание, построенное в стиле русского барокко, было официальной резиденцией царей от Екатерины Великой и далее.
Кэтрин Великая позже добавила Маленький и Большой Эрмитаж во дворец как святилище для себя и своей частной коллекции произведений искусства.
Музей Эрмитаж вырос из небольшой коллекции картин, начатой Екатериной Великой в 1764 году, до массового показа более трех миллионов экспонатов. Они расположены в великолепии одного из самых впечатляющих дворцов в мире.
Три этажа покрывают весь спектр искусства с древних времен, до русских произведений и Европы 20-го века. Он также включает в себя сказочную коллекцию картин импрессионистов и пост-импрессионистов, настроенных против богатого интерьера белых мраморных лестниц, золотых потолков, хрустальных люстр и сложных мозаик.
Удивительный Невский проспект, самая оживленная улица города, пролегает на 4,5 км. Сегодня вы можете найти его с современными ресторанами, кинотеатрами, ресторанами и великолепными дворцами русской аристократии.
Полюбоваться красотой и необъятностью Исаакиевского собора по заказу Александра I, как Императорского собора, потребовалось более 40 лет, чтобы построить, и легко понять, почему.
С нетерпением ждем, чтобы собор был покрыт и украшен самым экстравагантным образом в стиле классического русского стиля. Великолепный интерьер, украшенный красными гранитными колоннами, изысканными мозаиками, расписными потолками, скульптурами, фресками и красивым витражным окном, оставит вас впечатленными.
У вас также будет возможность посетить Петропавловский Крепость и собор с тем же именем, который стоит в его стенах.
Крепость была первой построена на маленьком острове в дельте Петра Великого, чтобы защитить свою новую столицу от шведов. Однако он также использовался в качестве тюрьмы высокой безопасности для политических заключенных.
Среди первых заключенных был собственный мятежный сын Петра Алексей. В список известных жителей также вошли Достоевский, Горький, Троцкий и старший брат Ленина Александр.
Внутри стены вы также увидите собор Петра и Павла. Начав в 1703 году, он стал местом погребения русских императоров и членов императорской семьи.
Последней достопримечательностью является церковь нашего Спасителя на Крови, редкий и потрясающий пример традиционной православной русской церкви. И интерьер, и внешний вид церкви украшены невероятно детализированными мозаиками, спроектированными и созданными самыми известными российскими художниками того времени.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные средства с кондиционированным воздухом
  • Услуги гида
  • Встреча и выезд из отеля
  • Забронированный вход в собор Петра и Павла
  • Входная плата в Петропавловский собор
  • Входная плата в кафедральный собор
  • Входная плата в Исаакиевский собор
Что не входит
  • Питание и чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Максимальный размер группы - 6. Доступны частные аранжировки и скидки для более крупных групп
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

K
10 мар 2015
When we met our guide we realised that we had already seen some of the attractions. My fault for not reading the email properly. In any case she was pretty relaxed about fitting in with us. She was knowledgeable and the transport was first class. For me, the 10 minutes in the cathedral of St. Nicholas was a highlight.
K
17 июня 2019
Leider mussten wir zwischendurch länger auf den Fahrer warten und haben einen Souvenirshop besucht. An der Auferstehungskirche kamen wir deshalb zu spät an und konnten Sie nicht mehr besuchen. Schade!
I
16 июня 2019
Perfekter Überblick, kompetente Führung
Ещё 4 отзыва

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