Центральный военно-морской музейЗдесь собрано свыше 700 000 единиц хранения, в том числе, более двух тысяч моделей кораблей. Многие из них — шедевры декоративно-прикладного искусства. Гордостью музея является знаменитый ботик Петра I — «Дедушка русского флота», подлинная подводная лодка конструкции С. К. Джевецкого, построенная в 1881 г., и другие раритеты.

Обратите внимание, в стоимость входит входной билет 🎫 индивидуальную, авторскую лекцию-экскурсию по музею ВМФ, можно тут.

При посещении Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого и/или его филиалов посетители обязаны:

приобрести входной билет для прохода в музей 🖼 и его филиалы;

предъявить документ, подтверждающий право на льготу для приобретения билета по льготному тарифу;

сохранять билет до конца посещения;

соблюдать очередность при проходе через контрольные пункты.

COVID-19

1. Посетитель допускается в помещения музея при наличии гигиенической маски.

2. При входе в музей расположен дозатор с дезинфицирующим средством – пожалуйста, воспользуйтесь им до посещения музея.

3. В условиях действия профилактических мер, направленных на воспрепятствование распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), пропускная способность музея жестко ограничена. Просим вас с пониманием отнестись к возможному ожиданию. В случае возникновения очереди рекомендуем вам выбрать другое время для посещения музея. При входе в экспозицию вам может быть выдан жетон, который вы должны будете сдать на выходе из экспозиции. Эта мера позволяет контролировать пропускную способность музея.

4. В помещениях музея мы просим вас соблюдать дистанцию 1, 5 – 2 метра по отношению к другим посетителям и музейным сотрудникам.

5. Административная служба музея проводит регулярную уборку и дезинфекцию залов и других помещений в рабочие часы музея. Просим вас отнестись с понимаем к возможным неудобствам.

6. Сотрудники музея приложат все усилия, чтобы ваш визит стал максимально безопасным и приятным. Во время нахождения в экспозиционно-выставочных залах мы просим вас следовать их инструкциям.