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Входной билет в музей ВМФ

Музей В.
Музей В. – Гид из Санкт-Петербурга
Начало музею положила Модель-камера, впервые упомянутая Петром I в 1709 году.

Это один из первых музеев России и один из крупнейших морских музеев мира.
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  • 🖼Музеи

  • 400 ₽ за человека

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Входной билет в музей ВМФ
Входной билет в музей ВМФ

Что вы увидите

  • музей ВМФ
Центральный военно-морской музейЗдесь собрано свыше 700 000 единиц хранения, в том числе, более двух тысяч моделей кораблей. Многие из них — шедевры декоративно-прикладного искусства. Гордостью музея является знаменитый ботик Петра I — «Дедушка русского флота», подлинная подводная лодка конструкции С. К. Джевецкого, построенная в 1881 г., и другие раритеты.
Обратите внимание, в стоимость входит входной билет 🎫 индивидуальную, авторскую лекцию-экскурсию по музею ВМФ, можно тут.

При посещении Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого и/или его филиалов посетители обязаны:

  • приобрести входной билет для прохода в музей 🖼 и его филиалы;
  • предъявить документ, подтверждающий право на льготу для приобретения билета по льготному тарифу;
  • сохранять билет до конца посещения;
  • соблюдать очередность при проходе через контрольные пункты.
COVID-19
1. Посетитель допускается в помещения музея при наличии гигиенической маски.
2. При входе в музей расположен дозатор с дезинфицирующим средством – пожалуйста, воспользуйтесь им до посещения музея.
3. В условиях действия профилактических мер, направленных на воспрепятствование распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), пропускная способность музея жестко ограничена. Просим вас с пониманием отнестись к возможному ожиданию. В случае возникновения очереди рекомендуем вам выбрать другое время для посещения музея. При входе в экспозицию вам может быть выдан жетон, который вы должны будете сдать на выходе из экспозиции. Эта мера позволяет контролировать пропускную способность музея.
4. В помещениях музея мы просим вас соблюдать дистанцию 1, 5 – 2 метра по отношению к другим посетителям и музейным сотрудникам.
5. Административная служба музея проводит регулярную уборку и дезинфекцию залов и других помещений в рабочие часы музея. Просим вас отнестись с понимаем к возможным неудобствам.
6. Сотрудники музея приложат все усилия, чтобы ваш визит стал максимально безопасным и приятным. Во время нахождения в экспозиционно-выставочных залах мы просим вас следовать их инструкциям.
Что входит
  • Входной билет
Что не входит
  • Экскурсия
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Санкт-Петербург, улица Большая Морская, 69А
Входной билет в музей ВМФ
Входной билет в музей ВМФ
Входной билет в музей ВМФ
Входной билет в музей ВМФ

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Музей В.
Музей В.
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