Мини-группа
до 10 чел.
Владивосток - не благодаря, а вопреки
Откройте для себя историческую суть Владивостока, следуя по следам его основателей и знаковых мест
Начало: На Корабельной набережной
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 окт в 12:00
13 окт в 12:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия: Романтические истории Владивостока
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, открывая тайны знаменитых особняков и историй любви
Начало: У Триумфальной арки
10 окт в 10:00
13 окт в 10:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Встретимся у вокзала Владивостока
Составить первые впечатления о городе на неспешной прогулке
Начало: На привокзальный площади
Расписание: в понедельник и среду в 11:00, в пятницу в 10:30, в субботу в 09:00
13 окт в 11:00
15 окт в 11:00
2300 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Пьянство, картёж и сплетня
Владивосток славится умением кутить! Узнайте, как развлекались в старину, посетив исторические места и бары. Откройте для себя тайны прошлого
Начало: На улице Светланской
11 окт в 18:00
12 окт в 19:00
4500 ₽
5000 ₽ за всё до 5 чел.
