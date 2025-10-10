Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Городские экскурсии» во Владивостоке, цены от 2000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
Пешая
2.5 часа
131 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Владивосток - не благодаря, а вопреки
Откройте для себя историческую суть Владивостока, следуя по следам его основателей и знаковых мест
Начало: На Корабельной набережной
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 окт в 12:00
13 окт в 12:00
2000 ₽ за человека
Романтические истории старого Владивостока
Пешая
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия: Романтические истории Владивостока
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, открывая тайны знаменитых особняков и историй любви
Начало: У Триумфальной арки
10 окт в 10:00
13 окт в 10:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Встретимся у вокзала Владивостока
Пешая
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Встретимся у вокзала Владивостока
Составить первые впечатления о городе на неспешной прогулке
Начало: На привокзальный площади
Расписание: в понедельник и среду в 11:00, в пятницу в 10:30, в субботу в 09:00
13 окт в 11:00
15 окт в 11:00
2300 ₽ за человека
Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке
Пешая
3 часа
-
10%
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пьянство, картёж и сплетня
Владивосток славится умением кутить! Узнайте, как развлекались в старину, посетив исторические места и бары. Откройте для себя тайны прошлого
Начало: На улице Светланской
11 окт в 18:00
12 окт в 19:00
4500 ₽5000 ₽ за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
  2. Романтические истории старого Владивостока
  3. Встретимся у вокзала Владивостока
  4. Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Набережная
  6. Кравцовские водопады
  7. Полуостров Гамова
  8. Бухта Теляковского
  9. Нагорный парк
  10. Остров Аскольд
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в октябре 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 2000 до 9000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 177 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 177 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь